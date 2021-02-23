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Київська область (3131) СБУ (10007) хакер (825)

Викрито хакерів, які зламували месенджери чиновників Київщини, їхньою основною клієнтурою були громадяни РФ і "приватні детективи", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угруповання. Учасники за гроші забезпечували клієнтам несанкціонований доступ до месенджерів, акаунтів у соцмережах та електронних поштових скриньок користувачів.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и области.

Встановлено, що зловмисники через підконтрольний віртуальний сервер зламували облікові записи мобільних месенджерів і соціальних мереж низки посадовців Київщини. Задокументовано, що серед постраждалих від їх дій голова одного з районних судів області. Вартість "послуг" становила до $3 тисяч залежно від складності та обсягів роботи.

В СБУ зауважили, що власник хостингу систематично виїжджає за кордон, в тому числі до Російської Федерації. Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні "приватні детективи". Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора.

Для анонімності оплати послуг зловмисник приймав "розрахунки" у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

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Під час проведення обшуків, за місцями розміщення серверів у орендованому офісному приміщенні та приватному помешканні організатора у Фастівському районі Київщини, правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання; банківські карти; зразки програмного забезпечення, що використовувались для отримання несанкціонованого доступу. Усі вони будуть направлені на експертизу.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за ст. ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Викрито хакерів, які зламували месенджери чиновників Київщини, їхньою основною клієнтурою були громадяни РФ і приватні детективи, - СБУ 01
Викрито хакерів, які зламували месенджери чиновників Київщини, їхньою основною клієнтурою були громадяни РФ і приватні детективи, - СБУ 02
Викрито хакерів, які зламували месенджери чиновників Київщини, їхньою основною клієнтурою були громадяни РФ і приватні детективи, - СБУ 03
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Интересно, зачем дарагим расисянам акки и мессенджеры районного судьи и около киевских чиновников?... Может всё намного проще? Классическое "решение вопросов" по месту? Разоблачены хакеры, взламывавшие мессенджеры чиновников Киевщины, их основной клиентурой были граждане РФ и "частные детективы", - СБУ - Цензор.НЕТ 1275
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23.02.2021 15:55 Відповісти
А расисянам всё нужно , так как они спать не могут спокойно , не зная ,, а что там у хохлов "?
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23.02.2021 16:03 Відповісти
Прикольно буде, коли звідкісь з"явиться переписка з телефонів судді, слідчих, прокурора....
Ще й вибачатися прибіжать.
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23.02.2021 16:03 Відповісти
Повна дурня, знову кошмарять IT розповідаючи байки про злих хакерів. Ніякий ідіот не буде розміщувати VPS в Україні займаючись такими справами, такий сервер можна купити за два кліка мишкою в будь-якій країні. А ще з них можна зробити ланцюжок будь-якої довжини, через який буде дуже важко знайти кінцевого оператора. Тобто аргументація яку виставила СБУ повний абсурд, і це просто схоже на свавільне витискання конкурентів з ринку на замовлення іншої фірми.
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23.02.2021 16:18 Відповісти
Представляете сколько всего "интересного" можно накопать в мессенджерах чиновников и судей? Клиентами этих хакеров должны были бы быть НАБУ, ГБР и пр. антикоррупционные органы. И что же делает наше доблестное СБУ? А наше доблестное СБУ доблестно защитило этих "честнейших" людей от злых хакеров. А сказочки про "заказчиков из РФ" детям рассказывайте.
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23.02.2021 16:21 Відповісти
Странно, дофига оборудования. Если тупо ломали телефоны, засылая вирусы, по идее достаточно компа. А тут куча железа
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24.02.2021 01:16 Відповісти
 
 