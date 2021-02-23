Викрито хакерів, які зламували месенджери чиновників Київщини, їхньою основною клієнтурою були громадяни РФ і "приватні детективи", - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угруповання. Учасники за гроші забезпечували клієнтам несанкціонований доступ до месенджерів, акаунтів у соцмережах та електронних поштових скриньок користувачів.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и области.

Встановлено, що зловмисники через підконтрольний віртуальний сервер зламували облікові записи мобільних месенджерів і соціальних мереж низки посадовців Київщини. Задокументовано, що серед постраждалих від їх дій голова одного з районних судів області. Вартість "послуг" становила до $3 тисяч залежно від складності та обсягів роботи.

В СБУ зауважили, що власник хостингу систематично виїжджає за кордон, в тому числі до Російської Федерації. Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні "приватні детективи". Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора.

Для анонімності оплати послуг зловмисник приймав "розрахунки" у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

Читайте також: РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів на українську інфраструктуру

Під час проведення обшуків, за місцями розміщення серверів у орендованому офісному приміщенні та приватному помешканні організатора у Фастівському районі Київщини, правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання; банківські карти; зразки програмного забезпечення, що використовувались для отримання несанкціонованого доступу. Усі вони будуть направлені на експертизу.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за ст. ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.





