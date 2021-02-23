4 кг амфетаміну в упаковках з-під соку: в Одесі СБУ блокувала міжрегіональний наркотрафік і контрабанду 7,5 тонн тютюну. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала в Одесі міжрегіональний канал постачання амфетаміну та контрабандне ввезення в нашу країну великої партії кальянового тютюну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ отримали оперативну інформацію про спробу учасників наркоугруповання налагодити механізм переправлення амфетаміну з Києва на Одещину для продажу. "Товар" для замовників мали привезти наркокур’єри зі столичного регіону.

Правоохоронці затримали одного з наркоділків на автовокзалі обласного центру. Під час огляду його багажу виявлено майже 4 кілограми амфетаміну. Зловмисник приховав заборонені речовини в упаковках з-під соку.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

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Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркоугруповання.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Щодо контрабанди 7,5 тонн тютюну:

На території митного посту "Чорноморський" Одеської митниці попереджено незаконне ввезення в Україну близько 7,5 тисячі кілограмів тютюну з однієї з країн Близького Сходу.

Підакцизний товар був прихований під виглядом текстильних виробів, які ділки переправили паромним сполученням. За оперативною інформацією, контрабандисти планували реалізувати виявлену партію тютюну через місцеві точки роздрібної торгівлі та заклади дозвілля.

Тривають процесуальні дії з вилучення і накладення арешту на відповідну продукцію.











