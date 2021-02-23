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У Кривому Розі на хабарі 5 тис. дол. затримали поліцейського, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника одного із секторів відділення поліції Криворізького регіонального управління поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Кривому Розі на хабарі 5 тис. дол. затримали поліцейського, - ДБР 01

За попередньою інформацією, поліцейський отримав відомості про можливу причетність місцевого жителя до шахрайства. Надалі він зажадав у громадянина 5000 доларів, щоб отримані матеріали не направляти в слідчі органи для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

22 лютого під час передачі коштів в сумі 5000 доларів поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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У Кривому Розі на хабарі 5 тис. дол. затримали поліцейського, - ДБР 02

У Кривому Розі на хабарі 5 тис. дол. затримали поліцейського, - ДБР 03

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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с юзиком не делишься - тюрьма!
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23.02.2021 16:52 Відповісти
"новий" мусор-не дивно
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23.02.2021 16:53 Відповісти
Кто же виноват, что талантливые люди родятся только в одном регионе ? (с) точную цитату великого филолога Кили Азирова не помню, но звучит злободневно.
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23.02.2021 16:57 Відповісти
Свои и сдали!
Ибо не делился...
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23.02.2021 17:00 Відповісти
До Арсенчика не доехали?
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23.02.2021 17:18 Відповісти
Так не корысти же ради , а токмо волею пославшего его Юзика.
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23.02.2021 17:41 Відповісти
аваковские орлы служат и защищают У Кривому Розі на хабарі 5 тис. дол. затримали поліцейського, - ДБР - Цензор.НЕТ 7794
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23.02.2021 20:31 Відповісти
ну, по закону, от ответственности в даче взятки заявитель освобождается, а за выявленное мошенничество его судить будут?
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13.07.2021 00:27 Відповісти
 
 