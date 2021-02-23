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Киянин зберігав удома гранату, патрони і муляжі боєприпасів, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час проведення слідчих дій у квартирі киянина правоохоронці виявили гранату із запалом і патрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Киянин зберігав удома гранату, патрони і муляжі боєприпасів, - Нацполіція 01

Співробітники карного розшуку Святошинського управління поліції отримали оперативну інформацію про чоловіка, який за місцем проживання зберігає заборонені предмети. У квартирі зловмисника на вулиці Кільцева дорога правоохоронці провели обшук, під час якого виявили та вилучили предмет, зовні схожий на гранату РГН і запал до неї, а також патрони різного калібру.

Киянин зберігав удома гранату, патрони і муляжі боєприпасів, - Нацполіція 02

Інші предмети, які зовні схожі на зброю, оглянули вибухотехніки і встановили, що це муляжі.

Киянин зберігав удома гранату, патрони і муляжі боєприпасів, - Нацполіція 03

36-річного киянина поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Киянин зберігав удома гранату, патрони і муляжі боєприпасів, - Нацполіція 04

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, судом вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Топ коментарі
+4
На фото гранаты одна принесена мусорами(зеленая) остальные ЧЕРНЫЕ!!! УЧЕБНЫЕ!!!
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23.02.2021 18:19
+3
А муляжи боеприпасов когда и кем запрещены?
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23.02.2021 18:14
+2
У меня армейский сувенир на базе 23 мм УЧЕБНОГО снаряда, который СВОБОДНО продается! я что тоже преступник?
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23.02.2021 18:17
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хороший набор ))
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23.02.2021 17:55 Відповісти
Правильно робив.
Такий Сабаков як зараз хату не захистить.
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23.02.2021 17:59 Відповісти
этот кийянын явно мало думал о величии и продолжительности буття
рабиновича и медведчука...
тобто або тормоз по жызни,або просто загубыв почуття часу...
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23.02.2021 18:01 Відповісти
Законодавчо визначеного поняття "*********" немає.
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23.02.2021 18:09 Відповісти
зато в суде срок дают реальный
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23.02.2021 21:57 Відповісти
А муляжи боеприпасов когда и кем запрещены?
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23.02.2021 18:14 Відповісти
Так и боеприпасы никем не запрещены
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23.02.2021 18:50 Відповісти
У меня армейский сувенир на базе 23 мм УЧЕБНОГО снаряда, который СВОБОДНО продается! я что тоже преступник?
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23.02.2021 18:17 Відповісти
На фото гранаты одна принесена мусорами(зеленая) остальные ЧЕРНЫЕ!!! УЧЕБНЫЕ!!!
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23.02.2021 18:19 Відповісти
трудовик что ли?
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23.02.2021 18:21 Відповісти
Казнокрады, мокшанские убийцы слуги кремля гуляют на свободе типа Кащея а любители армейского хлама сидят по тюрьмам. Состав преступления хранил дома - мотив, финансовая выгода... Каждый выбирает свой путь.Тупость зашкаливает совок смердыть.
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23.02.2021 18:25 Відповісти
Хтось із знайомих вломив чолов'ягу !
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23.02.2021 18:28 Відповісти
Так швидше всього і було. Хоча варіантів багато. Могла і бувша ображена співмешканка або жінка, наприклад, стуканути.
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23.02.2021 18:32 Відповісти
Это излюбленная тема милиционеров-для выполнени плану по раскрываемости. На памяти столько похожих случаев... У водителя со времен СССР хранились автоматные патроны, скелееные между собою. Уголовное дело. Оочень долго откупался.
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23.02.2021 18:46 Відповісти
а если денег нет ?
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23.02.2021 21:58 Відповісти
пусть дети судей и прокуроров которые за "боеприпасы " срок давали и сегодня дают , живут долго и счастливо
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23.02.2021 22:00 Відповісти
 
 