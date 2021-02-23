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Бойко (360) Зеленський (17387) Медведчук (1323) Путін (21421) Рабінович (189) фотожаба (12765) Шуфрич (355) Марченко Оксана (107) Стерненко (374) Кива (367)

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Подарунок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Сімейка ОПЗЖ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

...ну а чо красівому іміджу пропадати?

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кіно про санкції

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Батя, я стараюсь!

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Чудове свято 

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Перший знімок Марса

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Скоро

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Топ коментарі
+34
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4639
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23.02.2021 21:56
+29
Семейка ОПЗЖ, подарок Путину, первый снимок Марса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9120
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23.02.2021 21:41
+29
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2588
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23.02.2021 21:48
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Семейка ОПЗЖ, подарок Путину, первый снимок Марса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9120
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23.02.2021 21:41 Відповісти
жабить это кодло должны ссо....
наше дело собирать на прицелы...
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23.02.2021 21:42 Відповісти
Семейка ОПЗЖ, подарок Путину, первый снимок Марса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6620"
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23.02.2021 21:46 Відповісти
а шо,нельзя день рождения ющенка попраздновать? Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7659
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23.02.2021 21:51 Відповісти
празднуй в тихую
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23.02.2021 21:52 Відповісти
свинособак не спросили?привет мамкам рашжмуров передай)))))
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23.02.2021 22:29 Відповісти
ти про себе? обожнюю самокритиків.
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23.02.2021 22:44 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2588
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23.02.2021 21:48 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4612
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23.02.2021 21:52 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 727
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23.02.2021 22:00 Відповісти
Это логотип супермаркета США!
Опять папуасы в лаптях цап-царап сделали!
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23.02.2021 22:28 Відповісти
Красавчик ,вот это ты придумал!!!
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24.02.2021 01:45 Відповісти
психушка не унимается Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2329

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5937
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23.02.2021 21:54 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4639
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23.02.2021 21:56 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8401
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23.02.2021 22:00 Відповісти
ох уж эти глиномесы...

Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3590
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23.02.2021 22:03 Відповісти
Судя по именам детей, раша давно не для русских))
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24.02.2021 00:21 Відповісти
Куда смотрят защитники животных?
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24.02.2021 06:46 Відповісти
зачем оскорблять семейку Адамс?...
они этого точно не заслужили
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23.02.2021 21:54 Відповісти
"патриот" зеленский так хотел посадить фашиста мертведчука, что дал срок Стерненко за его про-украинскую позицию
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23.02.2021 21:55 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1099
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23.02.2021 21:59 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2086
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23.02.2021 22:03 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8912
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23.02.2021 23:42 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9199
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24.02.2021 00:01 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4544
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24.02.2021 08:34 Відповісти
Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2778
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24.02.2021 08:35 Відповісти
 
 