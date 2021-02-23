Сімейка ОПЗЖ, подарунок Путіну, перший знімок Марса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Подарунок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку

Сімейка ОПЗЖ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука розповіла, що допомогла Зеленському потрапити на "1+1", але тепер боротиметься із зеленим свавіллям

...ну а чо красівому іміджу пропадати?

Кіно про санкції

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук

Батя, я стараюсь!

Чудове свято

Перший знімок Марса

Скоро

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