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Сутички на Банковій: є постраждалі (оновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Унаслідок сутичок між учасниками акції на підтримку активіста Сергія Стерненка і поліцією постраждали декілька учасників акції та поліцейських.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як розповіли медики Загону швидкого реагування, які перебувають на місці подій, вони надали допомогу семи протестувальникам, які зазнали травм під час протистояння з правоохоронцями.
За словами медиків, у всіх постраждалих незначні ушкодження у вигляді подряпин або ударів. Двом під час штовханини стало зле, вони знепритомніли і їх винесли з епіцентру протистояння.
За словами начальника департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, постраждали і кілька правоохоронців - вони зазнали опіків очей.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Чим ЗЕ кращий за фуйла ?
Така сама ВАТА.
Показували в стрімах.
А мєнтяри поводять себе вкрай зухвало. Як в часи овоча.
І мав би давно сидіти на нарах. Шльондра така.
Напевно було не на часі. Але Порошенко хотів його звільнити.
Як й хотів наїхати на медведчука, але не зробив цього...
Як й хотів провести ефективну судову реформу, але...
І подібних "але" сотні.
Справу проти синаріка авакова пам'ятаєте ? Оце і було спробою.
Усі силові відомства підпорядковується саме президенту, тож казок не треба.
У мене принцип - я ніколи не підтримую будь-яке лайно.
Навіть лайно може йти у якості добрива, але я не з тих, хто підтримує будь-яке лайно.
І не треба цих порохоботських прийомів. Якщо я не підтримую обох, то це саме обох, а не когось більше, а когось менше. Для мене усе лайно однакове.
https://www.youtube.com/watch?v=dOKtUKHBESI
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это ничего не значит,потому что надо иметь ещё разрешение "кривляться" на всю страну,которое они не получат.
Жоден президент їх не розігнав, бо цих бандитів у мантіях дуже вигідно використовувати у власних інтересах в ручному режимі.
Українські "суди", - це ганебна дискредитація самого поняття правочину.
Зато видно пострадавших протестующих.
Бачили очі, що купували...
Проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню пора начинать тренироваться жидко срать.
Вангую. У Києві на суботу можуть об'явити червоний рівень ковідної небезпеки. Щоб нікого не впустити до міста.
А можна Вові цей привід використати для наведення ладу в правоохоронній сфері.
Проте, попередні майже два роки Вовиного царювання не дають підстав для оптимізму.
Странное совпадеие, после закрытия сепарских каналов.
Не будьте стадом !