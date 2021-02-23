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Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

З одного із силовиків їм вдалося зняти не тільки шолом, але і бронежилет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Мітингувальники стягнули із силовиків кілька шоломів і спалили їх, поліція застосувала вогнегасники. З одного із силовиків учасникам акції вдалося зняти захисне обмундирування, включно із бронежилетом.

За даними ЗМІ, один із шоломів з поліцейського зірвав ексдепутат Володимир Парасюк.

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Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 01
Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 02
Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 03Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Одеть такой горящий шлем на главного мента Авакова.
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23.02.2021 22:43
+23
5503427 - ты ЛОХ! Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их - Цензор.НЕТ 568 у тебя даже шлем отобрали !
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23.02.2021 22:43
+21
Горить не гірше за шини Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их - Цензор.НЕТ 4624
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23.02.2021 22:43
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У Львові поліція отримала пошкодження , пікетующі отримали пошкодження + затримані.
В Києві поліція отримала пошкодження , пікетующі отримали пошкодження + затримані.
Причини виступів - різні . Реакція влади і результат - одинаковий Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх - Цензор.НЕТ 5814
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24.02.2021 05:57 Відповісти
Із "пошкоджених" мусорів бачив тільки двох - їх відвели до "швидкої" з боку Лютеранської.
Обоє йшли самостійно. Один без видимих пошкоджень, у іншого забій від сніжки зліва від лівого ока - він ним "світив" для зйомок.
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24.02.2021 10:21 Відповісти
а почему не поубивали мусоров ?
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24.02.2021 09:05 Відповісти
хто такий стерненко? чому білецький і ярош від нього ************?
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24.02.2021 10:24 Відповісти
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