Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Увечері 23 лютого біля будівлі Офісу Президента в Києві відбулася акція протесту проти вироку активісту Сергію Стерненку. Протестувальники зробили кілька спроб прорватися до офісу Зеленського, однак правоохоронці їх не пропустили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+35 Garry Grant
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+27 Pavel Preobrazhenskiy
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Будь ласка, зачекайте...
шайка бубаноидов вскоре осознает..
"За ваши же деньги, мы вас посадим" Ну прям, иначе не получается для честного налогоплательщика)
как так ?
Стерненко именно в этом уверял тех, кто за него сегодня вышел и они ему поверили
а у них втрое больше голосов.
каким способом ты предлагаешь их победить ?
сразу скажу, что убеждением невозможно.
Тот кто может что то сделать, не будет этого делать. Чистолюбие и позиция вредны для здоровья.
Цитую: «Очікую від СБУ і ГПУ негайних процесуальних дій стосовно народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме - подання до суду про обрання запобіжного заходу, не може бути іншим, ніж арешт ".
Це заспівав соловей, який свого часу дозволив, а потім перетворив на добру традицію, літати Медведчуку до Москви на зустрічі з Путіним.
Це каже той, хто дав зелене світло всій проросійській кодлі, звівши її до рангу недоторканих.
Той, хто дозволив Медведчуку скупити ТВ канали й вбивати Україну пропагандисткою зброєю з середини країни.
Це каже курва, яка разом з Путіним народила кляті мінські угоди та кинула українців на довгі роки в кроваве пекло війни.
Той, на совісті якого тисячі добровольців, які безвинно сидять в тюремних камерах.
Це говорить Порошенко!
Кричу: ****, хто ж тобі з 14-го не давав можливості ввести воєнний стан, прийняти закон про колаборантів, засадити Медведчука та іншу погань?
Відповідь на це питання знають всі українці.
Робив ти так, Петро, тому що ти і є оплот руського миру в Україні. Ти і вся помаранчева шобла є якісним добривом для вирощування антиукраїнських сил.
Для вас Майдан був лише інструментом отримання влади, щоб потім вигідно продати Україну Путіну.
Але ж, обламалися, бо не очікували, що народ сам без вашого дозволу стане на захист країни. По швидкому здати Україну не вдалося.
А тепер ти закрутився, як вужака на сковороді і не тому, що прозрів, а тому що відчуваєш себе підсудним, який очікує на свій вирок. Ти розумієш це, тому тебе і корчить, бо якщо і далі так піде, то скоро постукають і у твої двері. А тікати реально нема куди.
Хоча я думаю, що Янукович буде радий тебе бачити в Ростові. Як ніяк, партію регіонів разом же утворювали.
Раджу тобі, Петро, вже починати з ним вести перемовини, використовуючи свій талант неперевершеного дипломата))
А еще как-бы невзначай хочу обратить внимание, что якобы "закрытые" каналы продолжают работать и вещать в сети. И мало того, создали общий холдинг.
Так что давай зедебил не будем, ок?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
Таку нісенітницю писати , може тільки людина із хворим уявленням про реальність !
До чого тут Порох, чи без нього в коментарах портянка не заплатить ?
Причому усі "такі", і ніякі не інші.
Це саме кум бариги (юрко-дурко луценко) передав справи Стерненка від СБУ до ментів, чим зробив можливим цей вирок.
Скільки можна виправдовувати баригу? Якщо інші керманичі були лайном, то це жодним чином не виправдовує баригу.
Що це був просто страшний сон !!
я янык страшный сон, и кучма, и совок...
и вообще вся жизнь - сон
ты в палате тоже так визжишь как(почему "как"?), недолеченное
Потрібно було б бути критичним ідійотом , що б гратися цим стоп-краном й тим більш -- спробувати його зірвати .
Зараз шансів , що ЗЕ досидить до кінця свого терміну майже не існує ... Й це дуже погано , бо ЗЕ бодай відтягував у ЖОПоЛехайму певну кількість лохотрату , й взагалом у жодного топ-політика нема й не може бути більше рейтингу ніж 16-18% а це може означати лише , що шанси на знов випадкового лідера від олігархату максимальні
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...
А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна?? Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
Прекрасно, чудесно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину, убивать украинцев и руководить "новроссией" !
А что Вам мои Величайшие кремлёвские владыки
на 23 февраля, подать к Вашему имперскому столу?
Может быть вдоволь украинской крови которую
Вы так любите и ещё не напились вволю ?