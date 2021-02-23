Протести проти вироку Стерненку біля Офісу Президента в Києві 23 лютого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 23 лютого біля будівлі Офісу Президента в Києві відбулася акція протесту проти вироку активісту Сергію Стерненку. Протестувальники зробили кілька спроб прорватися до офісу Зеленського, однак правоохоронці їх не пропустили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.











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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ