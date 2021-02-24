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Житомирщина (1039) контррозвідка (458) радіація (164) СБУ (10010)

Усунуто потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля на Житомирщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Усунуто потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля на Житомирщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили джерело радіоактивного випромінювання "Криптон-85" на Житомирщині. Іонізуючі матеріали розміщувалися в одному з виробничих приміщень недіючого місцевого підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

До того ж відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

За результатами слідчих дій обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого Державного підприємства "Радон" - для проведення експертного дослідження та утилізації у встановленому порядку.

Тривають слідчі дії в межах досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

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Усунуто потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля на Житомирщині, - контррозвідка СБУ 01
Усунуто потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля на Житомирщині, - контррозвідка СБУ 02
Усунуто потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля на Житомирщині, - контррозвідка СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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у Незнанского, по-моему, описано, как за автомобилем одного уважаемого человека пару дней ездила машина, набитая такими ящиками. а через месяц он умер...
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24.02.2021 10:00 Відповісти
Странно.. Взяли так и оставили - эта дрянь денег наверное немало стоит?
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24.02.2021 10:36 Відповісти
Лучше бы по ящику (как раз два) скинули на донецк и луганск.))
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24.02.2021 10:37 Відповісти
Что за источник? Он для чего был на предприятии, использовался в работе технологического оборудования как датчик или дефектоскоп? То есть пока была лицензия все хранилось законно, а как закончилась лиц. хранение стало незаконным. Если так то получается что лицензия закончилась приехали бравые молодцы и раскурочили оборудование сделав невозможным возобновить работу завода?
Ай маладца, гробьте экономику и дальше, хорошо получается. Что то мне это напоминает... поправьте меня - это не вымогательство, не использование служебного положения в корыстных целях? Медведчуком, ЗАЖОПами и прочим дерьмом заняться не хотите, некогда?
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24.02.2021 11:02 Відповісти
Замість того щоб судити публічно тих хто розвалив підприємство і на цьому нагрів свої загребущі руки, СБУ як прибиральниця бігає за датчиками з радіоактивними елементами яких було море на елеваторах, в цехах, складах, для перевірки дефектів сварних швів тощо. До чого це призводить такі датчики попадають випадгково, наприклад в будівельний бетон і люди починають вмирати в квартирах як збудовані з такими добавками. Тож потрібно в країні закінчувати з бардаком і профанами на усіх рівнях.
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24.02.2021 11:42 Відповісти
 
 