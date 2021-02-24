Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Україна 24 лютого надала автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте" і "Щастя". Однак російська сторона не відкрила КПВВ зі свого боку.
Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що автобуси надали починаючи з 24 лютого з ініціативи глави української делегації Леоніда Кравчука.
"Тиждень ми чекали реакції російської сторони. Сьогодні з 07.40 білий автобус чекає в "Щасті". Жовтий – в "Золотому". Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку", - йдеться в повідомленні.
В українській делегації вважають, що "представники російської делегації ніяк не можуть побачити різницю між справами і словами".
"На словах вони постійно скаржаться на важку долю українських громадян (що містяться в заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам покинути тимчасово окупованих територій і отримати адміністративні послуги, пенсії і соціальні виплати, блокується з 10 листопада", - заявила українська делегація.
Зазначається, що Україна очікує відповідну оцінку такого "вирішення" з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.
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Разве вы можете сказать, что солдат какой-то из сторон воюет с броне-пластиной в броннике врага?
а теперь я тебе задам правильно поставленный вопрос . попробуй на него ответить
ты все еще гомосексуалист или уже завязал ? давай ка ответь на него правильно
а на счет света и нефти ты мил человек не путай интересы оллигархов и мысли простых людей
красноречивый пример - бабаня перла тачку-кравчучку с харчами под завязку...и при погрузке в бусик два хлопчика выскочили, чтоб ей помочь - подхватили тачку на руки и поставили в салоне.. вроде нормально, да? но нет! первыми словами было - от хто вас просил??? вы ж мне там все яйца переколошматили... пацаны - мы не знали, мы ж осторожно...далее - не...ну вот кто вас просил? а если бы я их не положила в ВЕДРО...вы бы их точно переколошматили (???)...и она всю дорогу гундела...а пацаны краснели...(и думаю жалели что помогли)
Честно, не представляю, как с тем мусором жить в одной сране придется после освобождения. Ладно старики и пожилые вымрут. А как быть с теми, которым в 14-м было уже 7-8 лет, а сейчас им по 15-16 , у которых мозги пропитаны рашизмом с детства, как с ними потом жить?! Вот это будет пи....!!!!!!!!!!!!
серьезно? думаю будут шипеть чо автобусов мало
Патриотов, бойцов ЗСУ судят и сажают а с колаборантами и врагами возятся возникает закономерный вопрос, а что за власть у нас такая она чья? У нас в села автобысы не ходят - упразднили и магазины с медпунктами позакрывали, люди пешком ходят по 15 км в одну сторону, а предателям и врагам пожалуйста все условия.