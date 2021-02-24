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Кравчук (545) Тристороння контактна група (826) Золоте (206) КПВВ (320)

Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Україна 24 лютого надала автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте" і "Щастя". Однак російська сторона не відкрила КПВВ зі свого боку.

Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що автобуси надали починаючи з 24 лютого з ініціативи глави української делегації Леоніда Кравчука.

Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ Золоте і Щастя, російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ 01

"Тиждень ми чекали реакції російської сторони. Сьогодні з 07.40 білий автобус чекає в "Щасті". Жовтий – в "Золотому". Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку", - йдеться в повідомленні.

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Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ Золоте і Щастя, російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ 02

В українській делегації вважають, що "представники російської делегації ніяк не можуть побачити різницю між справами і словами".

"На словах вони постійно скаржаться на важку долю українських громадян (що містяться в заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам покинути тимчасово окупованих територій і отримати адміністративні послуги, пенсії і соціальні виплати, блокується з 10 листопада", - заявила українська делегація.

Зазначається, що Україна очікує відповідну оцінку такого "вирішення" з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.

Також читайте: Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
вы им ***** еще ковровую дорожку постелите а то бедненькие не могут к нам добраться что бы пенсию получить . продуктов накупить и вернувшись домой со спокойной совестью продолжать обсерать Украину и бандеровцев Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", российская сторона - не открыла КПВВ, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6031
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24.02.2021 10:03
+29
Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 744
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24.02.2021 10:17
+25
Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 7148
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24.02.2021 10:26
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вот те....
Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 5423
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24.02.2021 10:23 Відповісти
Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 347
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24.02.2021 10:36 Відповісти
Нет, это всего навсего элементы брони противника.
Разве вы можете сказать, что солдат какой-то из сторон воюет с броне-пластиной в броннике врага?
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24.02.2021 11:00 Відповісти
твой вопрос идиотский . по той простой причине что он неверно поставлен . нет у нас никакой гражданской войны . поэтому и адептов ее быть не может . хотя на северо-востоке от нас есть одна страна в которой множество народа мечтает что бы эта война стала гражданской

а теперь я тебе задам правильно поставленный вопрос . попробуй на него ответить Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3090

ты все еще гомосексуалист или уже завязал ? давай ка ответь на него правильно Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2491
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24.02.2021 11:13 Відповісти
Как это нет адептов? Ты почитай тут комментарии. Одни предлагает газом травить гражданских, другой утверждает, что война началась из-за митинга бабок, третий предлагает отделить Донбасс от Украины. Зато россия у вас не виновата, мир дружба жвачка, электричество, газ нефть.
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24.02.2021 11:47 Відповісти
Россия не виновата ? ты в своем уме ? где ты тут такое прочитал ? Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9874

а на счет света и нефти ты мил человек не путай интересы оллигархов и мысли простых людей
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24.02.2021 12:20 Відповісти
И вообще, меня блокнули (
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24.02.2021 11:47 Відповісти
не пиши глупости и проживешь дольше Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8463
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24.02.2021 12:21 Відповісти
вы им ***** еще ковровую дорожку постелите а то бедненькие не могут к нам добраться что бы пенсию получить . продуктов накупить и вернувшись домой со спокойной совестью продолжать обсерать Украину и бандеровцев Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", российская сторона - не открыла КПВВ, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6031
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24.02.2021 10:03 Відповісти
Бубачка надав автобуси тамжінашим людЯм щоб вони їхали по пензії від карателів і звичайно ж проплатив це за рахунок свого кварталу. Нє?
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24.02.2021 10:04 Відповісти
Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 744
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24.02.2021 10:17 Відповісти
5 колона... в засаді.
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24.02.2021 10:32 Відповісти
потому что Данбас ( как и Россию ) удобнее любить издалека Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 25
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24.02.2021 10:34 Відповісти
Простой вопрос. Когда НАШ Донбасс будем освобождать - ты сам пойдешь этих пенсионеров ликвидировать известными тебе способами - потому что военные этого делать не будут, хоть каждый из этих дыровских ублюдков нашим военным в спину шипеть как змеи будут и угощать отравленной едой тоже будут, как это уже когда-то было. После освобождения эти ублюдки там и останутся жить. И не надо рассказывать что с ними сделать нужно, потому что этого делать не будет и ты в том числе, это только 3,14жь на самом деле. Поэтому автобусы нужны - меньше потом шипеть в спину будут!!! На своих пушилок шипеть начнут.
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24.02.2021 10:19 Відповісти
За себя пиши терпила **********
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24.02.2021 10:23 Відповісти
Все, лексикон закончился, как и мозги?! Сорьки, их никогда не было!!! Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1375 Ну зачем думать наперед?! Да?! Ну понятно - все кто думать умеют - терпилы! Норм, чувак! У тебя жизнь удалась!!!
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24.02.2021 10:31 Відповісти
Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 7148
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24.02.2021 10:26 Відповісти
Ну карантин от голосования лет на 10 после освобождения это 100% !!!
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24.02.2021 10:27 Відповісти
есть такая категория людей которые считают что все им обязаны...и шипеть будут все равно.. и проклинать... и припоминать... и мгновенно забывать именно хорошее..
красноречивый пример - бабаня перла тачку-кравчучку с харчами под завязку...и при погрузке в бусик два хлопчика выскочили, чтоб ей помочь - подхватили тачку на руки и поставили в салоне.. вроде нормально, да? но нет! первыми словами было - от хто вас просил??? вы ж мне там все яйца переколошматили... пацаны - мы не знали, мы ж осторожно...далее - не...ну вот кто вас просил? а если бы я их не положила в ВЕДРО...вы бы их точно переколошматили (???)...и она всю дорогу гундела...а пацаны краснели...(и думаю жалели что помогли)
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24.02.2021 10:36 Відповісти
Есть такие и их полно. Только эта бабулька шипела, а те будут еще и ножом в спину метить!
Честно, не представляю, как с тем мусором жить в одной сране придется после освобождения. Ладно старики и пожилые вымрут. А как быть с теми, которым в 14-м было уже 7-8 лет, а сейчас им по 15-16 , у которых мозги пропитаны рашизмом с детства, как с ними потом жить?! Вот это будет пи....!!!!!!!!!!!!
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24.02.2021 10:47 Відповісти
Это проблема из проблем.
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24.02.2021 13:40 Відповісти
Поэтому автобусы нужны - меньше потом шипеть в спину будут!!!(с)

серьезно? думаю будут шипеть чо автобусов мало
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24.02.2021 10:54 Відповісти
Кравчук сам заправляв ті автобуси чи держава Україна? Дістали вже ці перемовники,їх кацапи і колаборанти в лайно писком тривають,а вони втираються і знову лізуть "цілуватися" 😠 Ганьба одним словом. Тьфу....🤬🤮
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24.02.2021 10:07 Відповісти
Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4581
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24.02.2021 10:55 Відповісти
посадите в этот автобус клована
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24.02.2021 10:08 Відповісти
Себя посади - а на лобовом стекле напиши "Перевозка граждан с бревнами в глазах и максимально степенью близорукости"
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24.02.2021 10:25 Відповісти
Доколе ж нам кормить "кормильцев"
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24.02.2021 10:11 Відповісти
Перекрыть полностью всё движение с ОРДЛО,приостановить все социальные выплаты,прекратить полностью обеспечение ОРДЛО электроэнергии и водоснабжение и пускай живут "кормильцы всея Украины" полностью за счёт и без того тухлой экономики "матрёшкостана",ну а нам временно забыть об этом "огрызке",гетто и резервации и начинать наводить порядки у себя дома,то-бишь попросту уничтожить "пятую колонну" и двигаться дальше.
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24.02.2021 10:16 Відповісти
То есть - я правильно понял - отдаем нашу территорию рашке? Т.к. ничего более постоянного, чем временное в таких вопросах не бывает.
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24.02.2021 10:22 Відповісти
Пусть эта лугандонская мразь там передохнет,а територии забирают военным путем и без предателей и колабарантов.
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24.02.2021 10:23 Відповісти
Через сколько лет, через 100!!!???
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24.02.2021 10:26 Відповісти
Если страдать мыролюбием,мырным планом и всяким другим толерастным дерьмом, - то будет и через 200-и. А что бы было побыстрее ,есть такие системы - например "Смерч" ли "Ураган".
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24.02.2021 10:31 Відповісти
Ну да, согласен! Объясни это Serhios Bond, а то человек явно предлагает дыров законсервировать? Только вопрос - после такой консервации они по нашим стрелять перестанут и наши ребята еще 100 лет на передке "от пуль снайперов" и на "неустновленных взрывных устройствах" гибнуть будут!???
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24.02.2021 10:38 Відповісти
Затем тебе и написал зачем существуют РЗСО и других типы вооружения.
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24.02.2021 10:49 Відповісти
А у них нет ни "Смерчей" ни "Ураганов",как я понимаю?
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24.02.2021 10:44 Відповісти
И что? На войне,на то она и война,у вех есть оружие. Мораль в том - что врага надо 3,14здить и уничтожать .
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24.02.2021 10:48 Відповісти
Ты-не правильно понял.Соединённые Штаты Америки-никогда не признавали аннексию стран Балтии,но войну "совку" по этому поводу не объявляли,а попросту "душили" советы санкциями и ждали подходящего момента.Чем всё закончилось для оккупанта надеюсь не нужно напоминать?
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24.02.2021 10:43 Відповісти
"Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", российская сторона - не открыла КПВВ, - делегация в ТКГ." - автобусы для перевозки чьих граждан?
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24.02.2021 10:18 Відповісти
так ясен пень чьих))) ничьих... ибо у нас они только пенсии и выплаты получают, а все остальные радости свободной жизни без "бэндэр" и в руцком мире - там...
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24.02.2021 10:40 Відповісти
вероятно это свои - их граждане, т.е. эта власть не наша!
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24.02.2021 10:40 Відповісти
Та літаки давай!
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24.02.2021 10:24 Відповісти
Дешевле монтажную пену.
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24.02.2021 13:42 Відповісти
шваль эта лугандонская давно и поголовно с паспортами с дохлой двухголовой курицой - они не граждане Украины - а кацапо-лугандонская мразь должна дохнуть в своей клоаке за минными полями в три обхвата.
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24.02.2021 10:29 Відповісти
А предоставить автобусы для поездки желающих на митинг за освобождение Стерненка, ни держава ни представители делегации кравчука не желают? Автобусы за государственный счет только для колаборантов?
Патриотов, бойцов ЗСУ судят и сажают а с колаборантами и врагами возятся возникает закономерный вопрос, а что за власть у нас такая она чья? У нас в села автобысы не ходят - упразднили и магазины с медпунктами позакрывали, люди пешком ходят по 15 км в одну сторону, а предателям и врагам пожалуйста все условия.
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24.02.2021 10:39 Відповісти
Колись східні німці ламали ,,Берлінску стіну,, бо на заході Німеччини життя було краще. Здається це ще повториться в Україні, тільки нам треба нормальних правителів які піднімуть економіку в першу чергу ? Ну це би було добре щоб до людей до самих дійшло де насправді краще, тоді би війна дійсно сама швидко закінчилась ?
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24.02.2021 10:39 Відповісти
Надо отправить туда янелоха и весь квартал 95 для налаживания мырнаго диалогу - это их братья по разуму.
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24.02.2021 11:03 Відповісти
Идиоты зелёные. У них и так двойная пенсия этих пенсий хватит им на такси ездить от КПП до банкомата.они мешками получают в то время как я не могу свою тысячу получить .
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24.02.2021 11:13 Відповісти
За сутки пересекают все КВПП 40тыс. людей ! Спрашивается ,а кому это нужно? И что они там таскают ,если население максимум около 2 млн.
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24.02.2021 12:25 Відповісти
Бизнес, сэр.
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24.02.2021 13:43 Відповісти
у меня такой вопрос-тамженашилюди ездят сюда за пенсией.пенсию банкомат выдаёт в гривных.а в ОРДЛО гривна вроде как не ходит.где они меняют гривны на фубли?
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24.02.2021 19:40 Відповісти
це на цьому автобусі привезли лугандоновського дебіла. який ножом поранив нашого солдата?
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24.02.2021 20:56 Відповісти
Ну и замечательно...
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24.02.2021 22:14 Відповісти
 
 