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Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Під посольством Російської Федерації в Києві вивісили білборд з написом "Крим - це Україна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.
"Просто фото, просто посольство РФ у Києві, просто констатація факту: Крим - це Україна!" - написало відомство.
На білборді зображено герб СБУ і напис "Крим - це Україна".
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