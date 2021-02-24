Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна". ФОТО

Під посольством Російської Федерації в Києві вивісили білборд з написом "Крим - це Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.

"Просто фото, просто посольство РФ у Києві, просто констатація факту: Крим - це Україна!" - написало відомство.

На білборді зображено герб СБУ і напис "Крим - це Україна".

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