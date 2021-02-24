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Крим (12755) окупація (5821) посольство (875) СБУ (10010)

Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Під посольством Російської Федерації в Києві вивісили білборд з написом "Крим - це Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Telegram.

Під посольством РФ у Києві зявився білборд Крим - це Україна 01

"Просто фото, просто посольство РФ у Києві, просто констатація факту: Крим - це Україна!" - написало відомство.

На білборді зображено герб СБУ і напис "Крим - це Україна".

Також читайте: Росія нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Кацапы позвонят д'ерьмаку-снимут.
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24.02.2021 12:23
+5
Рашинтроллинг 99 левела)))))))))))))
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24.02.2021 12:18
+5
Процент населения страны, которое производит дефекацию на открытой местности

Open Defecation in the World, 2012
Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 5850
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24.02.2021 12:28
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Кайф😁 просто кайф😁
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24.02.2021 12:16 Відповісти
Кайф - это само наличие посольства в Киеве. Ну и конечно другие прелести, типа безвизового режима и т.д.
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24.02.2021 13:17 Відповісти
Рашинтроллинг 99 левела)))))))))))))
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24.02.2021 12:18 Відповісти
Кацапы позвонят д'ерьмаку-снимут.
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24.02.2021 12:23 Відповісти
Його вже неодноразово знімали через такі дзвінки... Завдяки небайдужим повертали.
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24.02.2021 15:13 Відповісти
Процент населения страны, которое производит дефекацию на открытой местности

Open Defecation in the World, 2012
Під посольством РФ у Києві з'явився білборд "Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 5850
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24.02.2021 12:28 Відповісти
Интересно кто и как посчитал как.
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25.02.2021 01:49 Відповісти
https://riceinstitute.org/blog/new-maps-which-country-has-the-most-open-defecation-in-the-world/
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25.02.2021 10:05 Відповісти
А еще чуть развернуть в сторону посольства можно?
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24.02.2021 12:29 Відповісти
Билборды вдоль дороги нельзя размещать? Чтоб виднее было
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24.02.2021 12:30 Відповісти
Такие как этот "зя" и даже нужно!
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24.02.2021 12:33 Відповісти
Гут! ЗачОт
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24.02.2021 12:30 Відповісти
Прекрасно, та вночі знесуть, знову.
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24.02.2021 12:35 Відповісти
Пусть горят пердаки.
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24.02.2021 12:45 Відповісти
от якби таку акцію перед мокшанськими посольствами ще запустити по всьому світу, принаймні в найбільш відомих і впливових країнах світу.. Заграву від горящих пуканів в кремлі було би видно навіть в Китаї. ))
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24.02.2021 12:49 Відповісти
До сраки ! Голою жопою їжака не вб'єш. Треба взагалі давним давно зачинити цю контору.ніяких контактів з ворогом бути не може окрім вогневого. Хочете вести переговори? Будь ласка. Через посередників. Бажано з країни НАТО.
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24.02.2021 13:12 Відповісти
Там давним-давно ролети закатані, одне-два вікна світяться. Немає там нікого.
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24.02.2021 21:03 Відповісти
дЕрмак ночью полезет закрашивать...
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24.02.2021 13:17 Відповісти
С обратной стороны билборда должно быть красиво написано: "Путин - это *****!"
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24.02.2021 13:25 Відповісти
У русни ,это уголовная статья , интересно , теперь все Украинцы под статьей 🤣🤣🤣
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24.02.2021 13:42 Відповісти
Tak i e !
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24.02.2021 13:52 Відповісти
Вот они поржали!
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24.02.2021 14:38 Відповісти
Слава Жеке Карасю та іншим небайдужим, завдяки яким його знов туди повернули!
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24.02.2021 15:10 Відповісти
РЕСПЕКТ - КОНТРРАЗВЕДКЕ ! ))
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24.02.2021 22:59 Відповісти
надо еще один билборд повесить - Российские оккупанты обязаны освободить оккупированные районы Луганской и Донецкой областей и заплатить репарации за разрушение экономики... и пусть дипломаты с техсоставом из кацапстана лицезреют это каждый день...
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25.02.2021 07:48 Відповісти
 
 