УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16367 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїКиївські новини
3 602 7
аварія (459) КМДА (1461) прорив (38) водопостачання (611)

Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

24 лютого близько 2 години ночі виявлено пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила в пішохідний перехід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  КМДА.

Ремонтні роботи в місці пошкодження починаються за погодженням з власниками суміжних комунікацій.

Виявлене ушкодження не призвело до припинення теплопостачання в навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після півночі.

Пошкоджений трубопровід був уведений в експлуатацію 42 роки тому (в 1979 році). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

Також читайте: Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА

Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА 01
Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де тонко там і рветься. Що ще додати😒
показати весь коментар
24.02.2021 13:08 Відповісти
Весь Київ в такому стані, обвали, прориви , завали, ями.
показати весь коментар
24.02.2021 13:24 Відповісти
тонко там, де не крадуть, а якісно готуються до зими...
показати весь коментар
24.02.2021 18:23 Відповісти
Виталя умывает руки. Скоро это вода будет в каждом доме.
показати весь коментар
24.02.2021 13:54 Відповісти
Ха, термальный источник
показати весь коментар
24.02.2021 16:17 Відповісти
Хоч безхатьки будуть мати де помитися... Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА - Цензор.НЕТ 6573
показати весь коментар
24.02.2021 19:37 Відповісти
"Тёпленькая пошла..."
показати весь коментар
25.02.2021 01:21 Відповісти
 
 