Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА. ФОТО

24 лютого близько 2 години ночі виявлено пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила в пішохідний перехід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Ремонтні роботи в місці пошкодження починаються за погодженням з власниками суміжних комунікацій.

Виявлене ушкодження не призвело до припинення теплопостачання в навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після півночі.

Пошкоджений трубопровід був уведений в експлуатацію 42 роки тому (в 1979 році). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

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