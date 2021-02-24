3 602 7
Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
24 лютого близько 2 години ночі виявлено пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила в пішохідний перехід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Ремонтні роботи в місці пошкодження починаються за погодженням з власниками суміжних комунікацій.
Виявлене ушкодження не призвело до припинення теплопостачання в навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після півночі.
Пошкоджений трубопровід був уведений в експлуатацію 42 роки тому (в 1979 році). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віталій Павлов
показати весь коментар24.02.2021 13:08 Відповісти Мені подобається 0
Ігор Гладун
показати весь коментар24.02.2021 13:24 Відповісти Мені подобається 3
VPYL
показати весь коментар24.02.2021 18:23 Відповісти Мені подобається 1
Нестор Гуляйполе 4714d125
показати весь коментар24.02.2021 13:54 Відповісти Мені подобається 0
Odessa_1232
показати весь коментар24.02.2021 16:17 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Ярощук b03e2781
показати весь коментар24.02.2021 19:37 Відповісти Мені подобається 0
yuri sheyko
показати весь коментар25.02.2021 01:21 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...