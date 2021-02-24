УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11330 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
16 995 38
пропаганда (2562) СБУ (10010) державна зрада (1074)

"Експертові" Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України повідомила про підозру військово-політичному "експерту" Юрію Дудкіну, причетному до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підозру повідомлено під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі "експерта" затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".

Водночас "експерт" особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

За даними слідства, в інформаційній сфері "експерт" вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

Також дивіться: "Експерта" Дудкіна, який виступає на каналах Медведчука, підозрюють у держзраді. ВIДЕО

Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій з боку підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що у політичного "експерта" Юрія Дудкіна, який виступає на телеканалах 112 Україна, NewsOne і Zik, які потрапили під санкції, проходять обшуки, його звинувачують у зраді.

Експертові Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ 01
Експертові Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ 02
Експертові Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ 03
Експертові Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Сколько лет этот урод трубил на ватных каналах ?
показати весь коментар
24.02.2021 16:52
+35
Додуделся.
показати весь коментар
24.02.2021 16:48
+23
Хорошая новость от СБУ.Завтра тоже такую или ананлогичную надо.
показати весь коментар
24.02.2021 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Додуделся.
показати весь коментар
24.02.2021 16:48 Відповісти
и отдуделся )))
показати весь коментар
24.02.2021 16:52 Відповісти
Здувся))))
показати весь коментар
24.02.2021 17:18 Відповісти
Не факт ,что отдуделся
показати весь коментар
24.02.2021 19:36 Відповісти
тут таких экспертов ,политологов ...ПРЕЖДЕ чем им давать возможность рот открывать проверяйте где харчуются
показати весь коментар
24.02.2021 20:31 Відповісти
Сколько лет этот урод трубил на ватных каналах ?
показати весь коментар
24.02.2021 16:52 Відповісти
Хорошая новость от СБУ.Завтра тоже такую или ананлогичную надо.
показати весь коментар
24.02.2021 16:52 Відповісти
Он окажется двойным агентом.
показати весь коментар
24.02.2021 16:57 Відповісти
Байдэн пришел как наши зашевелились
показати весь коментар
24.02.2021 16:53 Відповісти
там всех "экспертов" что сидят на нюзване и 112 садить нужно за госизмену и половину с телеканала НАШ, пропаганда льётся покруче чем у Соловьёва,ушы вянут
показати весь коментар
24.02.2021 16:55 Відповісти
Вот побольше таких публичных мразей надо в клетки прикрыть,тогда кацапы побыстрей об обмене подумают
показати весь коментар
24.02.2021 16:55 Відповісти
и потом отпустят под личное обязательство? "Эксперту" Дудкину сообщено о подозрении в госизмене, его деятельность курировали из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6753
показати весь коментар
24.02.2021 16:56 Відповісти
Все не то хоть 10 таких наракуйте, когда Мертвечуку огласите подозрение в финансировании терроризма? или извинитесь пред катом за ложные сведенение клевету,так как нестыковочка выходит не арестовываете преступника раз обьявили
показати весь коментар
24.02.2021 16:59 Відповісти
Сейчас очень часто морду Вадима Карасева на канале "ИХ" начал замечать. Тоже тот еще "иксперд".
показати весь коментар
24.02.2021 17:00 Відповісти
випердок воно
показати весь коментар
24.02.2021 17:15 Відповісти
Судити козла по повній програмі! ПОРА!!!!!
показати весь коментар
24.02.2021 17:01 Відповісти
на нары гниду!!!
показати весь коментар
24.02.2021 17:02 Відповісти
А Медведчук? Когда закроете черта?
показати весь коментар
24.02.2021 17:03 Відповісти
Портнова, главного сепара когда приговорите?
показати весь коментар
24.02.2021 17:07 Відповісти
Может откосить . Явно же шизик...
показати весь коментар
24.02.2021 17:16 Відповісти
Есть хорошее лекарство для уродов работающих на свино-собак. Это цианид калия. Вперду!
показати весь коментар
24.02.2021 17:22 Відповісти
Да цих дудкіних- шуфричів- лесиків- піховшиків сотні тисяч .Потрібен ЗАКОН про колаборантів. Не визнаєш рашку агресором- 5 років, не визнаєш що на донбасі війна з росією а не громадянська -10 років. Не визнаєш що Крим це Ураїна - 15 років і тд. І РЕАЛЬНІ посадки перших 2- 3 сотні цього лайна. Через тиждень будуть як миші. І паспортизація. Не знаєш мови, історії - посвідка на проживання. Так як є у всьому цивілізованому світі. А це що робиться зараз - окозамилювання. Саджають патріотів і кажуть ну ну ну ворогам.Брехня. Не вірю .
показати весь коментар
24.02.2021 17:25 Відповісти
А шо там с переводчиком Гройсмана?
показати весь коментар
24.02.2021 17:25 Відповісти
Почему этот урод еще на воле?
показати весь коментар
24.02.2021 17:26 Відповісти
На медведчуковських каналах що не "експерт" то агент Кремля, що не ведучий то московський пропагандист "руського міра"
показати весь коментар
24.02.2021 17:27 Відповісти
Портнову и компании приготовиться.
показати весь коментар
24.02.2021 17:27 Відповісти
Мне кажется то же самое нужно сделать со всеми журналистами заблокированных российско-фашистских каналов! Для начала.
показати весь коментар
24.02.2021 17:36 Відповісти
Какой подонок, какая тварь, живет в Украине, ест хлеб наш, пьет воду украинскую и поливает грязью страну! Это даже не хохол,это ублюдок, без флага, без родины! Жаль, что таких не лишают гражданства! И сколько, еще таких подонков по стране ходят!
показати весь коментар
24.02.2021 17:40 Відповісти
Много .На миллионы счёт идёт .У самого сосед примерно такой же ватан с русским миром в башке .Когда в 2014 началась заваруха он мне с пеной у рта чуть ли не каждый день доказывал ,что на Украине пришли к власти фашисты ,а россия наш друг и пришла нас защитить .Правда когда со временем начал перегибать палку понося на чём свет стоит украинское правительство и когда ему начали делать замечания и один раз даже наорали сказав мол ,что ты такой русский тут делаешь в Украине если она тебе так не нравится ,вали к себе на историческую родину ,сибирь большая и тебе места хватит ,то он немного поутих .А сейчас, когда начали прикрывать сепар-тб мертвечука и вводить санкции уже вообще молчит и даже вывесил у себя в окне флаг Украины
показати весь коментар
24.02.2021 19:51 Відповісти
плюс в карму СБУ..
показати весь коментар
24.02.2021 17:45 Відповісти
Дудкину сообщено о подозрении, - СБУ./ Портнов Баканову растолкует: конспирология, масоны, иллюминаты , мировое правительство, Сорос, рептилоиды, планета Нибиру, кипы из фольги. И Баканов Дудкина отпустит. Не отпустит Баканов- побоится- отпустит правосудие Коломойского. С извинениями.
показати весь коментар
24.02.2021 17:57 Відповісти
Мелкое чмо, но сильно противное.
показати весь коментар
24.02.2021 18:17 Відповісти
Матеріали для СБУ про агента "казбек" https://myrotvorets.news/ahent-kazbek-ta-yoho-zlochyny-proty-3/
показати весь коментар
24.02.2021 18:41 Відповісти
Думаю, такого прорасейского, латентно сепараторского гнилья в Украине полным-полно. И я так понимаю, что это гнилье голову свою подняло и задышало полной грудью именно с приходом Зеленского.
показати весь коментар
24.02.2021 19:01 Відповісти
***,на видео 2019 год.СБУ нужно было год чтобы закрыть этого ватного дегенерата?
показати весь коментар
24.02.2021 19:25 Відповісти
а вiдслiдковувати оточення, зв'язки?
показати весь коментар
24.02.2021 19:32 Відповісти
какое-то полуграмотное местечковое чмо, экЗперД ёпта.

у этого чмошника хоть нормальное высшее образование есть? впрочем, какие заказчики, такие и эсперты.


"Експертові" Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9065
показати весь коментар
24.02.2021 19:42 Відповісти
Так я не поняв, йому "браслєти" вже наділи чи тільки підозру? То йому ці підозри до одного місця. Прокацаплені тільки тумаки, клітку та нашийник розуміють.
показати весь коментар
24.02.2021 20:44 Відповісти
 
 