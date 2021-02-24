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Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Задокументовано факт використання збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ забороненої зброї в населеному пункті Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у порушення Мінських домовленостей незаконні збройні формування РФ здійснили мінування протипіхотними осколковими мінами натяжної дії (ПОМ-2) населеного пункту Хутір Вільний Сєвєродонецького району. В результаті чого 23 лютого 2021 року місцевий мешканець, зачепившись за один з датчиків міни, підірвався на території власного домоволодіння. Від отриманих множинних вогнепальних осколкових поранень він помер у лікарні.

В ході огляду місця події вилучено частини боєприпасу, що будуть направлені для проведення відповідних експертиз та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Використання ПОМ-2 заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією 1997 року. Такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року.

Також читайте: Найманці РФ відкривали вогонь з СПГ і дистанційно мінували Хутір Вільний: унаслідок важких поранень помер цивільний, - штаб ОС

Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування 01
Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування 02
Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування 03
Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування 04

Автор: Анастасія Потіха
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Большинство лугандонцев обвинят Украину .
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24.02.2021 17:10 Відповісти
У барана, который бодался со стеной и сломал рога, всегда будет виновата стена!
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24.02.2021 17:12 Відповісти
А выстрел к гранатомету зачем?
Неужели дистанционное минирование при помощи гранатометов проводят?
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24.02.2021 17:11 Відповісти
изначально предназначена для средств дистанционного минирования но сепары научились это делать и при помощи РПГ-7 . мина хоть и советской разработки но на вооружении ВСУ попасть не успела

https://www.youtube.com/watch?v=1hw8xblFbew
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24.02.2021 17:23 Відповісти
Хутор Выльный Северодонецкого район-это где население "просило" гаранта,отвести войска,а он в ответ-хамил бойцам. Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування - Цензор.НЕТ 4702
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24.02.2021 17:30 Відповісти
Цензор: Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование. ФОТОрепортаж

Ну если уже известно, что мирный житель Луганщины погиб из-за мины оккупантов и даже есть фоторепортаж, то зачем еще нужно расследование?
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25.02.2021 00:48 Відповісти
 
 