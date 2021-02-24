УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11330 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Агресія Росії проти України Оборона
15 053 16
зброя (5747) танк (1651) Укроборонпром (958)

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сьогодні, 24 лютого, "Київський бронетанковий завод" передав Збройним Силам України чергову партію з п'яти одиниць відремонтованих танків Т-72. Підприємство "Укроборонпрому" модернізувало бойову техніку в рамках оборонного замовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ пять модернізованих танків Т-72 01

Як зазначив директор ДП "Київський бронетанковий завод" Володимир Синявський, модернізація п'яти танків Т-72 тривала два місяці.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ пять модернізованих танків Т-72 02

"Покращені його технічні характеристики, встановлено більш потужніший двигун ― 840 кінських сил, покращена ходова частина ― гусениця танка Т-80. Нині машина має змогу за рахунок комплексу 9К120 проводити стрільбу керованою ракетою "Комбат" на прицільну дальність 4 км. Покращені оглядові прибори та динамічний захист за рахунок системи "Ніж"", - повідомив Синявський.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ пять модернізованих танків Т-72 03

Також читайте: "Укроборонпром" на збройовій виставці в ОАЕ уклав контракт з Пакистаном на ремонт танків на $ 85,6 млн

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ пять модернізованих танків Т-72 04

Ведуться роботи з передачі ще п'яти одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Армія отримала 4 модернізовані танки, - "Укроборонпром". ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Молодці! Дякую за роботу. Слава ЗСУ! Слава Україні 🇺🇦!
показати весь коментар
24.02.2021 17:25
+7
Кацап, здесь водки нет.
показати весь коментар
24.02.2021 17:45
+3
І це добре...із бідності. Один Оплот вартує 150 мільйонів. Краще вже за такі гроші закуповувати Сокіл -300.
показати весь коментар
24.02.2021 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці! Дякую за роботу. Слава ЗСУ! Слава Україні 🇺🇦!
показати весь коментар
24.02.2021 17:25 Відповісти
І це добре...із бідності. Один Оплот вартує 150 мільйонів. Краще вже за такі гроші закуповувати Сокіл -300.
показати весь коментар
24.02.2021 17:27 Відповісти
А сколько отремонтированных модернизированных пулеметов Максим передали?
показати весь коментар
24.02.2021 17:27 Відповісти
Кацап, здесь водки нет.
показати весь коментар
24.02.2021 17:45 Відповісти
Мальчик ты всю водку выпил и теперь тебе кацапы всюду мерещятся?)
показати весь коментар
24.02.2021 23:00 Відповісти
Кацап, дискуссии не будет. Иди на хер.
показати весь коментар
25.02.2021 08:12 Відповісти
Чмошник туалетный)
показати весь коментар
25.02.2021 08:55 Відповісти
Я знаю, что ты чмошник туалетный. Дальше что ?
показати весь коментар
25.02.2021 09:27 Відповісти
Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 7209
показати весь коментар
24.02.2021 18:30 Відповісти
Як новенька копійочка Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 1648
показати весь коментар
24.02.2021 18:30 Відповісти
Коли вже нормальне співвідношення за плеєрі зроблять?! Чи потім реклама влазити по оба боки не буде? Тоді відео пережимайте. Скільки можна над нами знущатися?! Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 3984
показати весь коментар
24.02.2021 20:38 Відповісти
Да б..дь новые таки араьам а нам модернизированое дерьмо чтобы эта биомасса пархатая вся пе...хла.
показати весь коментар
24.02.2021 20:45 Відповісти
Молодці! Но, 5 танків - 2 місяці це дуже мало !!
показати весь коментар
24.02.2021 23:05 Відповісти
желтая шляпа , хочет хайпа Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 9764
показати весь коментар
25.02.2021 02:56 Відповісти
 
 