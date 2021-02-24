Київський бронетанковий завод передав ЗСУ п'ять модернізованих танків Т-72. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 24 лютого, "Київський бронетанковий завод" передав Збройним Силам України чергову партію з п'яти одиниць відремонтованих танків Т-72. Підприємство "Укроборонпрому" модернізувало бойову техніку в рамках оборонного замовлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

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Як зазначив директор ДП "Київський бронетанковий завод" Володимир Синявський, модернізація п'яти танків Т-72 тривала два місяці.

"Покращені його технічні характеристики, встановлено більш потужніший двигун ― 840 кінських сил, покращена ходова частина ― гусениця танка Т-80. Нині машина має змогу за рахунок комплексу 9К120 проводити стрільбу керованою ракетою "Комбат" на прицільну дальність 4 км. Покращені оглядові прибори та динамічний захист за рахунок системи "Ніж"", - повідомив Синявський.

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Ведуться роботи з передачі ще п'яти одиниць техніки.

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