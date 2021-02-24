У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу "Айленд" для ВМС України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу "Айленд", який буде передано ВМС України в 2021 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Йдеться про один із катерів, які мають цього року увійти до складу ВМС України. Під час випробувань перевіряли якість роботи агрегатів і механізмів катера, а також функціонування його навігаційної системи. Було продемонстровано максимальні можливості катера щодо маневреності та швидкості, підтверджено його ходові якості.
Під час випробування на борту були присутні аташе з питань оборони при Посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький і Військово-морський аташе капітан 1 рангу Сергій Федорчук, які надали позитивні відгуки щодо технічних характеристик катера.
Військові дипломати провели зустріч з екіпажем патрульного катера, керівництвом бази Берегової оборони і військово-морської верфі міста Балтимор, під час якої обговорили питання про хід підготовки і навчання екіпажу, а також технічної готовності катерів.
Нагадаємо, що українські екіпажі в США проходять 10-тижневий курс допідготовки на отримання допуску до експлуатації катерів цього класу.
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Інші кораблебудівні заводи в Україні викупили при ригах росіяни(московити) і все так знищили. Залишилося пару цехів, які відновили і там проводять ремонтні роботи.
Така сама істерика була проти випуску автобусів "Богдан", машин для військових шпиталів. Добилися свого, по всій Україні закупляються тільки кацапські Газелі і ПАЗіки. Такі наші вухасті і тупі наріди, що під пропаганду знищують все своє, не замислюючись і купляють у лютого ворога московії, даючи їм можливість працювати і за наш рахунок виплачувати зарплати своїм робітникам і наповнювати бюджет. Ті працюють, а наші безробітні, але потім волають - де наші робочі місця?
Там ***** запускает турбины по телефону из бункера.