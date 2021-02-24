УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13717 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Агресія Росії проти України Оборона
12 701 20
ВМС (1179) випробування (306) корабель (1421) США (14460)

У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу "Айленд" для ВМС України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу

В США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу "Айленд", який буде передано ВМС України в 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Йдеться про один із катерів, які мають цього року увійти до складу ВМС України. Під час випробувань перевіряли якість роботи агрегатів і механізмів катера, а також функціонування його навігаційної системи. Було продемонстровано максимальні можливості катера щодо маневреності та швидкості, підтверджено його ходові якості.

Під час випробування на борту були присутні аташе з питань оборони при Посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький і Військово-морський аташе капітан 1 рангу Сергій Федорчук, які надали позитивні відгуки щодо технічних характеристик катера.

У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу Айленд для ВМС України 01

У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу Айленд для ВМС України 02

Військові дипломати провели зустріч з екіпажем патрульного катера, керівництвом бази Берегової оборони і військово-морської верфі міста Балтимор, під час якої обговорили питання про хід підготовки і навчання екіпажу, а також технічної готовності катерів.

У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу Айленд для ВМС України 03

У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу Айленд для ВМС України 04

Нагадаємо, що українські екіпажі в США проходять 10-тижневий курс допідготовки на отримання допуску до експлуатації катерів цього класу.

Читайте також: Наприкінці 2021 року розпочнуться поставки в Україну патрульних катерів із Франції: вони привнесуть новий елемент безпеки, - посол де Понсен
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
дурака видно по словам, умного по молчанию..
показати весь коментар
24.02.2021 17:50
+9
Вроде всё хорошо, но как-то позорно в прошлом великим судостроителям радоваться б/у-шным катерам. Ну могли же сами сделать, не космический ведь катер - обычный.
показати весь коментар
24.02.2021 17:50
+5
Денюжек дай,и наклепаем параходов любых какие пожелаете,а коль денюжки тю-тю.дареному коню в зубы не смотрят.радуйтесь и будьте мылостывы
показати весь коментар
24.02.2021 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное на нем не заходить в Керченский пролив,а то опять унитазы снимут.
показати весь коментар
24.02.2021 17:42 Відповісти
дурака видно по словам, умного по молчанию..
показати весь коментар
24.02.2021 17:50 Відповісти
Та кто ж спорит,весь мир тогда на умных без единого выстрела сдавших флот смотрел.
показати весь коментар
24.02.2021 19:59 Відповісти
не тупи, Вова!..
показати весь коментар
24.02.2021 20:43 Відповісти
Если констатация фактов по вашему это "тупить", то пусть так будет,не буду вас лишать иллюзий.
показати весь коментар
24.02.2021 21:23 Відповісти
Там ще поранені були. Хтось залишивсь без пальців. Лише дивом не було загиблих.
показати весь коментар
24.02.2021 18:16 Відповісти
Вроде всё хорошо, но как-то позорно в прошлом великим судостроителям радоваться б/у-шным катерам. Ну могли же сами сделать, не космический ведь катер - обычный.
показати весь коментар
24.02.2021 17:50 Відповісти
Денюжек дай,и наклепаем параходов любых какие пожелаете,а коль денюжки тю-тю.дареному коню в зубы не смотрят.радуйтесь и будьте мылостывы
показати весь коментар
24.02.2021 18:15 Відповісти
Их и не будет, если самим ничего не делать.
показати весь коментар
24.02.2021 18:20 Відповісти
Чтобы продать что-то ненужное,надо иметь что-то ненужное.(кот Матроскин)
показати весь коментар
24.02.2021 20:09 Відповісти
еще денежек? а не разорвет? народ налоги плотит в бюджет страны или в карман Коломойскому?
показати весь коментар
24.02.2021 18:22 Відповісти
Понимайте как приятнее В США в открытом море провели ходовые испытания патрульного катера типа "Айленд" для ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5475
показати весь коментар
24.02.2021 20:10 Відповісти
Так "Кузня" будувала схожі катери і який був шум і крик, що то "барига збагачується". Продав він верфь і що? Купуємо мотлох? Дякувати, що хоч і цей мотлох США нам продають, бо кацапи скрізь бігають і як недорізани свині кричасть і погрожують, що вони передадуть свій флот терористам з "ДНР". А по суті бояться, що їхні консерви потопить невеликий український флот. Пам'ятаєте, як за двома катерами і буксиром летіла і йшла ціла морська армада різних суден, кораблів, катерів, вертольотів, літаків і чудом попали у відходящі і не стріляючі наші катери. А якби наші відкрили вогонь? Москалі обісрали б все Чорне море. А з якою люттю вони таранили наші судна.
Інші кораблебудівні заводи в Україні викупили при ригах росіяни(московити) і все так знищили. Залишилося пару цехів, які відновили і там проводять ремонтні роботи.
Така сама істерика була проти випуску автобусів "Богдан", машин для військових шпиталів. Добилися свого, по всій Україні закупляються тільки кацапські Газелі і ПАЗіки. Такі наші вухасті і тупі наріди, що під пропаганду знищують все своє, не замислюючись і купляють у лютого ворога московії, даючи їм можливість працювати і за наш рахунок виплачувати зарплати своїм робітникам і наповнювати бюджет. Ті працюють, а наші безробітні, але потім волають - де наші робочі місця?
показати весь коментар
25.02.2021 09:33 Відповісти
Генерал-майор лично испытывает катер
показати весь коментар
24.02.2021 17:57 Відповісти
Есть такая штука, неизвестная русне - протокол( не тот, шо мусора-каратели составляют, а дипломатический). Атташе страны присутствуют на испытаниях .
показати весь коментар
24.02.2021 18:26 Відповісти
Не то что в Орде...
Там ***** запускает турбины по телефону из бункера.
показати весь коментар
24.02.2021 18:27 Відповісти
Моїм містом назвали
показати весь коментар
24.02.2021 18:01 Відповісти
Передайте Боре Кременецкому, пусть этот говнюк вернет мне галстук и золотой значек, который спер в Прилуках.
показати весь коментар
24.02.2021 18:46 Відповісти
У лоха не грех значок отобрать 😂
показати весь коментар
24.02.2021 20:42 Відповісти
 
 