Терористи ОРДЛО традиційно посилили провокації на "день захисника вітчизни", інформаційна підготовка велася ще з 19 лютого, - УС СЦКК. ФОТОрепортаж

Збройні формування Російської Федерації 23 лютого кілька разів провокували ЗСУ, внаслідок чого збільшилась кількість обстрілів уздовж усієї лінії розмежування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації упродовж доби зафіксувала 22 факти порушення режиму припинення вогню.

"Починаючи з ранку 23 лютого окупантами здійснено низку обстрілів позицій Збройних Сил України із застосуванням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями. Під обстріл з мінометів потрапили населені пункти Авдіївка, Красногорівка та Зайцеве. В результаті обстрілів в районі Зайцеве-Північне загинув один військовослужбовець ЗС України, ще один зазнав поранення, - констатує прес-центр.

У повідомленні підкреслюється, що збройні формування ОРДЛО продовжували провокації на інших напрямках, не звертаючи увагу на звернення СММ ОБСЄ.

"Під вогнем опинилися підрозділи ЗС України в районах населених пунктів Піски, Гнутово, Шуми, Причепилівка, Золоте-4, Новоселівка, Катеринівка, Миронівський. При цьому ворог застосовував ручні та станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю", - уточнюється в повідомленні.

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О 19.20 снайпер легко поранив ще одного військовослужбовця ЗС України в районі населеного пункту Піски

"В районі населеного пункту Золоте-4 (Хутір Вільний), в результаті обстрілу із станкового протитанкового гранатомету і дистанційного мінування місцевості у приватному секторі, дістав важких поранень, від яких пізніше помер, 74-річний місцевий мешканець.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації, українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

В ході проведення широкомасштабної провокації ЗФ ОРДЛО вдалися до введення хибних запитів "Тиші" перед початком та безпосередньо в ході обстрілів позицій ЗС України.

Реагуючи на запити української сторони, щодо припинення вогню, збройними формуваннями Російської Федерації 8 разів вводилися "дзеркальні режими тиші" для формування картини численних порушень з боку ЗС України та дискредитації їх перед СММ ОБСЄ.

При цьому обстріли з боку російських найманців здійснювалися одночасно із запитом тиші для начебто припинення вогню з боку ЗС України, що є типовим для провокацій ЗФ ОРДО і на що УССЦКК неодноразово звертала увагу СММ ОБСЄ", - зазначається в повідомленні.

Українська сторона СЦКК вказує на заздалегідь спланований та добре зрежисований характер провокацій з боку ЗФ ОРДЛО, "про що свідчить інтенсивна інформаційна компанія, розгорнута у соціальних мережах з метою формування суспільної думки, як на тимчасово-окупованих територіях України, так і на підконтрольній уряду України території".

"Інформація щодо начебто підготовки Збройних Сил України до активних дій інтенсивно "роздмухувалася" починаючи з 19 лютого, а безпосередньо в ході обстрілів оперативно "вкидалася" у соціальні мережі із затримкою 5-7 хвилин, а іноді, і до офіційних звернень з боку СММ ОБСЄ.

Використовуючи власні інтерпретації офіційних заяв воєнно-політичного керівництва України, ЗФ ОРДЛО розгорнули компанію щодо формування спотвореного уявлення про ситуацію з подальшою активною фазою обстрілів безпосередньо 23 лютого, на фоні святкування у псевдоутвореннях "дня защітніка отєчєства" та створення ейфорії "побєд на всєх фронтах", - підкреслюється в публікації.

Зазначається, що найманці також "прагнули реабілітуватися в очах мешканців ТОТ за провокацію на Горлівському напрямку 20 лютого, що провалилась".

"Подібна практика притаманна ЗФ ОРДЛО і є частиною більш загальної стратегії використання "силового тиску" на воєнно-політичне керівництво України напередодні та в ході прийняття важливих політичних рішень і отримання сприятливих для псевдоутворених результатів.

УС СЦЦК розцінює події, що мали місце 23 лютого 2021 року як широкомасштабну багаторівневу добре сплановану глибоку провокацію з боку ЗФ ОРДЛО за безпосередньої підтримки та керівництва з боку РФ. Метою провокації є дискредитація командирів всіх рівнів та воєнно-політичного керівництва держави перед партнерами та світовою спільнотою. Українська сторона повідомляє, що Збройні Сили України послідовно дотримуються режиму припинення вогню та взятих на себе зобов’язань. Ціною злочинних дій з боку ЗФ ОРДЛО є життя військовослужбовців ЗС України та мирних громадян України, руйнування цивільної інфраструктури", - впевнені в СЦКК.

Українська сторона підготувала письмові ноти на СММ ОБСЄ з матеріалами фіксації та верифікації наслідків порушень, які є черговими доказами злочинів ЗФ РФ на Донбасі.







