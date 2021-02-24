ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції. ФОТО

З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, слідчі Державного бюро розслідувань 24 лютого провели низку обшуків у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем працівниками державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

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