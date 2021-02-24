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ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, слідчі Державного бюро розслідувань 24 лютого провели низку обшуків у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції 01

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем працівниками державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції 02

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Всі державні інспекціі та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
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24.02.2021 19:41 Відповісти
7 років реформують, реформують, а потім керівництво арештують... А пізніше керівництво відпускають і виплачують з бюджету мільйонні відступні.
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24.02.2021 19:45 Відповісти
Вчора пізно ввечері, десь о 22.30 працівники ДБР увірвалися з обшуками до сотника 5-ї сотні Євромайдану Ігоря Солонинка! Звинувачення: спротив "законним діям " працівників міліції на Майдані Гідності в січні-лютому 2014 року.
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24.02.2021 19:42 Відповісти
щойно про це розповів Олександр Турчинов
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24.02.2021 19:42 Відповісти
теперь только зеленые люди строить будут
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24.02.2021 20:28 Відповісти
 
 