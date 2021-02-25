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безпілотник (2090) ОБСЄ (3402) Росія (47179) Донбас (21733)

Російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Спостерігачі ОБСЄ за допомогою міні-БПЛА вперше зафіксували російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" на Донбасі.

Текстову інформацію про це оприлюднено у звіті №38/2021 від 17 лютого 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що РЛС 51У6 "Каста-2Е1" була помічена 15 лютого 2021 року на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області. Це за 37 км на північний захід від Луганська на тимчасово окупованій території України. Уточнювалося, що станція розташована за 30 км від лінії розмежування в Донбасі.

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження інформації про першу офіційну фіксацію російської радіолокаційної станції 51У6 "Каста-2Е1" на окупованій частині українського Донбасу.

Російську радіолокаційну станцію 51У6 Каста-2Е1 вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом 01

На фото ОБСЄ видно, що російські військовослужбовці, які обслуговують цю станцію РЛС на Донбасі, побачивши міні-безпілотник спостерігачів, поспіхом намагаються замаскувати техніку, накривши її брезентом або плівкою з синьо-жовтими кольорами державного прапора України. "Ймовірно, таким чином вони розраховували ввести спостерігачів в оману і приховати російську приналежність РЛС 51У6 "Каста-2Е1". Кумедно, що "про всяк випадок" на позиціях російських окупаційних військ на Донбасі не вистачає звичайних маскувальних сіток, однак, є матеріали для "раптової українізації". Хоча, можливо, це була "хитра ініціатива" якогось окремого командира", - припускають волонтери. Вони визначили координати РЛС: 48 ° 24'50.2 "N 38 ° 52'36.9" E.

Російську радіолокаційну станцію 51У6 Каста-2Е1 вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом 02

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Російську радіолокаційну станцію 51У6 Каста-2Е1 вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом 03
Російську радіолокаційну станцію 51У6 Каста-2Е1 вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом 04

"Російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 "Каста-2Е1" призначена для виявлення повітряних об'єктів, які, зокрема, літають на надмалих висотах. З огляду на те, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули для полювання за БПЛА", - впевнені волонтери.

Російську радіолокаційну станцію 51У6 Каста-2Е1 вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом 05

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Топ коментарі
+36
это типа тупая кацапня решила,что под цветами национального флага москаля шукать не будут? Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 3282
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24.02.2021 20:26
+24
от казлы...
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24.02.2021 20:22
+23
кацапо-фашисткие мрази!
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24.02.2021 20:26
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от казлы...
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24.02.2021 20:22 Відповісти
"Можна купіть в любом ваінторге!"...
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24.02.2021 20:26 Відповісти
"Іхтамньєт" от якби цю станцію та й захопити.
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24.02.2021 20:24 Відповісти
это типа тупая кацапня решила,что под цветами национального флага москаля шукать не будут? Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 3282
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24.02.2021 20:26 Відповісти
кацапо-фашисткие мрази!
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24.02.2021 20:26 Відповісти
Надо полагать, у каждого "поплоченца" за пазухой есть нашивки ВСУ.
На всякий случай....😂
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24.02.2021 20:29 Відповісти
Вот шизоиды, реальные!))
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24.02.2021 20:32 Відповісти
А был бы Байрактар,сразу ракетой по комплексу шмальнули и все. Много говорили говорили и ......Где Байрактары?
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24.02.2021 20:40 Відповісти
Вопрос к говнокомандующему.
В староконстантинове в ангаре полуразрушенном гниют, простаивают
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24.02.2021 20:49 Відповісти
Уверен даже притензий бы не предъявят так как прийдеться объяснить во что попали.
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24.02.2021 21:13 Відповісти
читайте мінські договорняки.
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25.02.2021 11:09 Відповісти
Та пихуй! Мы наступать собираемся? Нет. Так в чём новость?
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24.02.2021 20:40 Відповісти
идиоты! Какой украинец национальный флаг вместо покрывала будет использовать?
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24.02.2021 20:41 Відповісти
все не найдут Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 1510.погода поможет

Распутица в Краснодарском крае

Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 8690
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24.02.2021 20:41 Відповісти
"ТанЬкигрязинебаятся" так кацапи кажуть😁? Та отож🤗
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24.02.2021 21:11 Відповісти
Щось кацапам у Вірменії та рлс не дуже допомогла... Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 8107
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24.02.2021 20:42 Відповісти
Таки да. Азербайджан та Турція відпердолили кацапню та їхніх вірменських союзників там практично в одні ворота.
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24.02.2021 20:48 Відповісти
Бризент не скрєпний, мабуть ще від хунти залишився... Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 893
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24.02.2021 20:46 Відповісти
Такие разведданные от волонтеров нужно предавать гласности исключительно после отработки артой этих координат. Хотя, если слепоглухонемые спалили кацапов, то те наверняка уже поменяли место дислокации этого комплекса
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24.02.2021 20:48 Відповісти
Координаты определили, и ЖАХНУЛИ
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24.02.2021 20:59 Відповісти
Низзя! Говнокомандующий перемирие набарыжил! Лигу смеха дорого расеянам продал!
Хотя это им надо как зайцу стоп-сигнал.
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24.02.2021 22:21 Відповісти
Такий самий малий безпілотник міг би запросто протитанкову гранату впустити ,та зеля сказало ніззя навіть дивитися в ту сторону
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24.02.2021 22:01 Відповісти
В зелі тупо купили "всеохоплююче перемир'я" з всіма нісчаками!
Чи думаєш навіщо расєянє купили "ЛІГУ"?! Ніщо на заважало і далі транслювати підгодовуючи хідранта!
Гроші в Укрїну зайшли? Податки сплачені? З усєї суми,чі тільки офіційного дріб'язку?
Цікаво за скільки десятків тисяч € продав кривораугльний барига (а насліків ще не було!) житя кожного загиблого?
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24.02.2021 22:17 Відповісти
Возможно это покрытие,а может и сама РЛС откуда - то с юга.
В крыму именно так сриколоры выцветают на солнце.
Красный перецветает в желтый,синий остаеться осветляясь,белый становиться грязно- серым.
Очень похоже на фото.
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24.02.2021 22:06 Відповісти
А що не можна з солі ("консерванта") витягнути джавеліна?
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24.02.2021 22:10 Відповісти
ПОЧЕМУ ОНА ЕЩЕ РАБОТАЕТ ??
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24.02.2021 22:55 Відповісти
А почему ее до сих пор не уничтожили вместе с экипажем?Беспилотники есть,артилерия тоже
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24.02.2021 23:14 Відповісти
Узнаю до боли родную антенную решетку от доисторической "ламповой" РЛС П-19, принятой на вооружение в далеком 1974г Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом - Цензор.НЕТ 4892
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25.02.2021 00:16 Відповісти
Только хотел то же самое написать. Я на П-40 служил, П-19 были в батарее управления.
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25.02.2021 07:54 Відповісти
ЗАКОНИ ФІЗИКИ ДАВНО НЕЗМІННІ..
антени як були оптимізовані років 50 назад-так нічого з цього часу не змінилось..

на генераторах лампи замінені СВЧ-діодами..Але в принципі це нічого не міняє..
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25.02.2021 08:02 Відповісти
Російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом - Цензор.НЕТ 2262

Російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом - Цензор.НЕТ 4167
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25.02.2021 08:04 Відповісти
при модернізації зараз зменшують потужність.. дальність. разів у 5-ть
надлишкова для БПЛА.
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25.02.2021 08:08 Відповісти
ВИЯВИТИ ЦЕ ОДНЕ..
А ОТ ЗБИТИ...
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25.02.2021 07:59 Відповісти
Ахах...стекломойщки, даже палевную технику замаскировать не могут.
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25.02.2021 11:48 Відповісти
Опачки.
А куда же смотрят подвалы дырных МГБ? Такая диверсия "укропских шпионов" )))
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25.02.2021 13:03 Відповісти
Ура! В "Военторг" ублюдочных недореспублик завезли свежие РЛС! Наконец, шахтеры могут легко вздохнуть, а фашистская московия в очередной раз заявить, что она лишь "посредник"... СКолько эта комедия будет продолжаться?!
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05.03.2021 09:09 Відповісти
 
 