Російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Спостерігачі ОБСЄ за допомогою міні-БПЛА вперше зафіксували російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" на Донбасі.
Текстову інформацію про це оприлюднено у звіті №38/2021 від 17 лютого 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що РЛС 51У6 "Каста-2Е1" була помічена 15 лютого 2021 року на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області. Це за 37 км на північний захід від Луганська на тимчасово окупованій території України. Уточнювалося, що станція розташована за 30 км від лінії розмежування в Донбасі.
Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження інформації про першу офіційну фіксацію російської радіолокаційної станції 51У6 "Каста-2Е1" на окупованій частині українського Донбасу.
На фото ОБСЄ видно, що російські військовослужбовці, які обслуговують цю станцію РЛС на Донбасі, побачивши міні-безпілотник спостерігачів, поспіхом намагаються замаскувати техніку, накривши її брезентом або плівкою з синьо-жовтими кольорами державного прапора України. "Ймовірно, таким чином вони розраховували ввести спостерігачів в оману і приховати російську приналежність РЛС 51У6 "Каста-2Е1". Кумедно, що "про всяк випадок" на позиціях російських окупаційних військ на Донбасі не вистачає звичайних маскувальних сіток, однак, є матеріали для "раптової українізації". Хоча, можливо, це була "хитра ініціатива" якогось окремого командира", - припускають волонтери. Вони визначили координати РЛС: 48 ° 24'50.2 "N 38 ° 52'36.9" E.
"Російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 "Каста-2Е1" призначена для виявлення повітряних об'єктів, які, зокрема, літають на надмалих висотах. З огляду на те, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули для полювання за БПЛА", - впевнені волонтери.
Будь ласка, зачекайте...
На всякий случай....😂
В староконстантинове в ангаре полуразрушенном гниют, простаивают
Распутица в Краснодарском крае
Хотя это им надо как зайцу стоп-сигнал.
Чи думаєш навіщо расєянє купили "ЛІГУ"?! Ніщо на заважало і далі транслювати підгодовуючи хідранта!
Гроші в Укрїну зайшли? Податки сплачені? З усєї суми,чі тільки офіційного дріб'язку?
Цікаво за скільки десятків тисяч € продав кривораугльний барига (а насліків ще не було!) житя кожного загиблого?
В крыму именно так сриколоры выцветают на солнце.
Красный перецветает в желтый,синий остаеться осветляясь,белый становиться грязно- серым.
Очень похоже на фото.
антени як були оптимізовані років 50 назад-так нічого з цього часу не змінилось..
на генераторах лампи замінені СВЧ-діодами..Але в принципі це нічого не міняє..
надлишкова для БПЛА.
А ОТ ЗБИТИ...
А куда же смотрят подвалы дырных МГБ? Такая диверсия "укропских шпионов" )))