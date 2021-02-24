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Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В Україну прибули медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою як допомога Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив під час церемонії зустрічі посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, усього Латвія передала для потреб ЗСУ 7 медичних броньованих автомобілів. Він також запевнив у подальшій постійній підтримці України в її євроатлантичних прагненнях.

Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що ця сучасна техніка вже найближчим часом почне службу у військово-медичних підрозділах українського війська.

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"Сьогодні завдяки зусиллям і підтримці латвійських партнерів ми значно посилюємо можливості нашої військово-медичної служби. Потреба в такій техніці, на жаль, постійно нагальна. Ворог, нехтуючи міжнародними зобов'язаннями і правовими нормами, завдає підступні удари по наших як військових, так і цивільних об'єктах. Військові медики щохвилини повинні бути готові рятувати життя українських захисників і цивільного населення", - сказав Таран.

Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів 01
Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів 02
Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів 03
Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів 04
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Топ коментарі
+53
Щиро дякуємо !
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24.02.2021 20:30
+48
Лендровер Дефензер!
Король среди внедорожников!

Спасибо латышам!
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24.02.2021 20:32
+35
для людей же не жалко, пусть служит вам и помогает вашим медикам.
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24.02.2021 20:31
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Щиро дякуємо !
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24.02.2021 20:30 Відповісти
для людей же не жалко, пусть служит вам и помогает вашим медикам.
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24.02.2021 20:31 Відповісти
Лендровер Дефензер!
Король среди внедорожников!

Спасибо латышам!
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24.02.2021 20:32 Відповісти
Да вечный автомобиль!
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24.02.2021 21:15 Відповісти
дефендер)= защитник))
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24.02.2021 23:31 Відповісти
Дякуємо панове-браття🇦🇹🇺🇦!
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24.02.2021 20:34 Відповісти
ну вот.. раньше хорошие "медички" делал завод "Богдан", на который вылито сто тон инфоговна, а "медички" все равно работают и спасают жизни солдатам..
теперь завод "Богдан" обанкротили, и приходится побираться по партнерам..
лишь бы не Порошенко, да Зебилы?!
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24.02.2021 20:35 Відповісти
"лады" выпускали?!.. ты про что вообще?!.
"хюнадаи" выпускали, троллейбусы выпускали, "медички" выпускали, грузовики Маз-Богдан выпускали.. Ты про что вообще, родимый?!
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24.02.2021 23:00 Відповісти
ты что звизданутый на голову?!. ты во времени отстал?!..
Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів - Цензор.НЕТ 1351

Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів - Цензор.НЕТ 1068
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24.02.2021 23:14 Відповісти
Вы я вижу эксперт в данной области если вы там на заводе "Богдан" работаете , то какие там есть вакансии , в частности касающиеся электрооборудования и всего что этого касается, я по специальности инженер электрик машинного оборудования с 20 летним стажем и ищу работу
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25.02.2021 00:21 Відповісти
завод сейчас в банкротстве... появится возможность, появятся заказы, и завод начнет принимать работников!..
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25.02.2021 00:32 Відповісти
Да вот так буквально повсюду , квалифицированные кадры пропадают и перспектив всё меньше
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25.02.2021 00:36 Відповісти
ДЯКУЄМО !
Латвия передала ВСУ 7 медицинских бронеавтомобилей - Цензор.НЕТ 6643

.
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24.02.2021 20:38 Відповісти
А где РАФ?
Латвия передала ВСУ 7 медицинских бронеавтомобилей - Цензор.НЕТ 8645
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24.02.2021 20:39 Відповісти
Хорошие машинки. Тоже в свое время немало жизней спасли. Но не для фронта они, увы.
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24.02.2021 20:41 Відповісти
Istorija / na etih bil dvigatelj ot gaza, v 90 zhirik oral / nedovatj dvigateli, nepokupatj mikroavtobusi i postroili kakoje to ovneco na rassije, tak vot teperj pomogajem s tem chto luchse teh masjin razrabotki 60/70 godov prosjlova veka Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів - Цензор.НЕТ 6240
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24.02.2021 20:50 Відповісти
порядочно!
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24.02.2021 20:40 Відповісти
Их что на самолёте привезли?
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24.02.2021 20:41 Відповісти
да Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів - Цензор.НЕТ 1496
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24.02.2021 20:47 Відповісти
Прикинь Да!
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24.02.2021 20:49 Відповісти
эта машинка стоит того, чтобы ее возили на самолете !
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24.02.2021 22:03 Відповісти
Paldies, brāļi!🇦🇹🇺🇦
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24.02.2021 20:48 Відповісти
Vienmēr ******, lai kalpo jums un palīdz glābt jūsu puišus.
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24.02.2021 20:52 Відповісти
Щиро вдячні друзі! Нехай оберігає Вас Господь. Слава Латвії!🇦🇹
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24.02.2021 20:59 Відповісти
А сколько передал 95 квартал во главе со своим уклонистом-офшорником долларовым миллионером???
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24.02.2021 20:51 Відповісти
Столько же сколько ах,нов,пинч и тд.
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24.02.2021 22:22 Відповісти
Да еханый стыд.......
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24.02.2021 20:54 Відповісти
Вот так всем миром,и задавим рашистов,шоб и духу не осталось их вонючего!
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24.02.2021 21:01 Відповісти
З миру по нитцi - москалю мотузка.
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24.02.2021 21:04 Відповісти
У нас "помощь" больше приходит от олигарха Ахметова, он может за неуплату электроэнергии даже отключать оборонные предприятия ,а также военные госпитали. Вот судно с металлоломом идёт под керченским мостом и оккупанты кричат с моста ,что если Ахметов отключит важный объект в Украине, то тогда беспрепятственно будут пропускать морские суда. Недавно было остановлено несколько атомных реакторов, наверно много металлолома стали пропускать в проливе.
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24.02.2021 21:08 Відповісти
За найближчі два роки в області авіадвигунобудування ДП "Івченко-Прогрес" планує сертифікувати двигун Д-436-148ФМ для літака Ан-178, а також для подальшого розвитку лінійки пасажирських літаків Ан-148 і Ан-158.
Про це розповів директор держпідприємства "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.
"Над двигуном працюємо вже давно, і літак Ан-178 вже з дослідними двигунами літає. Нам потрібно завершити роботи по цьому двигуну і виконати його сертифікацію", - сказав директор ДП "Івченко-Прогрес".
За його словами, в рамках програми розвитку авіапромисловості до 2030 може бути розроблений новий двигун, який, можливо, буде готовий до початку експлуатації через 6-8 років - це абсолютно новий двигун АІ-28, який прийде на заміну двигуна 148-ФМ.
Ігор Кравченко високо оцінив Проєкт державної науково-технічної програми розвитку авіапромисловості до 2030 року, який, на його думку, збалансований, реалістичний і націлений на збереження лідерських позицій авіаційного двигунобудування України у світі.
"З урахуванням економічного стану нашої держави, програма мінімізована за витратами, але націлена на розвиток високих технологій та авіаційної промисловості", - сказав Кравченко.
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24.02.2021 21:14 Відповісти
Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів - Цензор.НЕТ 7678

Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів - Цензор.НЕТ 343

Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів - Цензор.НЕТ 2145
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24.02.2021 21:40 Відповісти
Это те семь что они раньше передали или это еще семь?
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24.02.2021 22:50 Відповісти
И что характерно - Латвия по Будапештскому меморандуму никаких гарантий Украине не давала. Не то что некоторые *****.
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25.02.2021 00:25 Відповісти
Андрей Таран отметил, что эта современная техника

Только мне кажется что эти машины почти ровестницы Второй мировой войны? Корейскую войну они точно видели.
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25.02.2021 01:47 Відповісти
Латвии спасибо односзначно.

Но вот неуместная высокопарность Тарана...
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25.02.2021 01:48 Відповісти
ПОДЯКА ЗА ДРУЖНЮ ПІДТРИМКУ !!!
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25.02.2021 11:10 Відповісти
Дефендер конечно хорош , спору нет , можно сказать имба среди внедорожников , но есть одно но... Как его обслуживать? Он конечно очень выносливый и многие вещи можно отремонтировать прямо в поле , но вот есть такие вещи как расходники , те же тормозные колодки которых на складах ЗСУ и их закупка бюджетом ЗСУ не предусмотрена . Вы представляете сколько гемора будет у начальника роты МТЗ если ему понадобится масляный фильтр на эту машину , а закончится это покупкой запчастей либо за свой счет , либо за волонтерский , а если понадобится что то серьёзное ( типа торсиона ) то этот Дефендер просто тупо встанет под забором и там и сгниет .

Если бы нам их подарили в 2014-2015 годах это было бы супер , тогда любое транспортное средство было на вес золота , те же Саксоны выручили весьма недурственно , несмотря на те же недостатки . Но на сегодня армия требует максимальной унификации , создания логистических центров и складов и полной реформы службы тыла , а это означает что лучше иметь во всех подразделениях одинаковые ( пусть и херовые Богданы) чем в каждом пусть и хорошие , но разномастные внедорожники .

Ну а вообще спасибо конечно
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25.02.2021 12:55 Відповісти
 
 