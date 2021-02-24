Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
В Україну прибули медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою як допомога Збройним силам України.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив під час церемонії зустрічі посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, усього Латвія передала для потреб ЗСУ 7 медичних броньованих автомобілів. Він також запевнив у подальшій постійній підтримці України в її євроатлантичних прагненнях.
Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що ця сучасна техніка вже найближчим часом почне службу у військово-медичних підрозділах українського війська.
"Сьогодні завдяки зусиллям і підтримці латвійських партнерів ми значно посилюємо можливості нашої військово-медичної служби. Потреба в такій техніці, на жаль, постійно нагальна. Ворог, нехтуючи міжнародними зобов'язаннями і правовими нормами, завдає підступні удари по наших як військових, так і цивільних об'єктах. Військові медики щохвилини повинні бути готові рятувати життя українських захисників і цивільного населення", - сказав Таран.
Будь ласка, зачекайте...
Король среди внедорожников!
Спасибо латышам!
теперь завод "Богдан" обанкротили, и приходится побираться по партнерам..
лишь бы не Порошенко, да Зебилы?!
"хюнадаи" выпускали, троллейбусы выпускали, "медички" выпускали, грузовики Маз-Богдан выпускали.. Ты про что вообще, родимый?!
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Про це розповів директор держпідприємства "Івченко-Прогрес" Ігор Кравченко, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.
"Над двигуном працюємо вже давно, і літак Ан-178 вже з дослідними двигунами літає. Нам потрібно завершити роботи по цьому двигуну і виконати його сертифікацію", - сказав директор ДП "Івченко-Прогрес".
За його словами, в рамках програми розвитку авіапромисловості до 2030 може бути розроблений новий двигун, який, можливо, буде готовий до початку експлуатації через 6-8 років - це абсолютно новий двигун АІ-28, який прийде на заміну двигуна 148-ФМ.
Ігор Кравченко високо оцінив Проєкт державної науково-технічної програми розвитку авіапромисловості до 2030 року, який, на його думку, збалансований, реалістичний і націлений на збереження лідерських позицій авіаційного двигунобудування України у світі.
"З урахуванням економічного стану нашої держави, програма мінімізована за витратами, але націлена на розвиток високих технологій та авіаційної промисловості", - сказав Кравченко.
Только мне кажется что эти машины почти ровестницы Второй мировой войны? Корейскую войну они точно видели.
Но вот неуместная высокопарность Тарана...
Если бы нам их подарили в 2014-2015 годах это было бы супер , тогда любое транспортное средство было на вес золота , те же Саксоны выручили весьма недурственно , несмотря на те же недостатки . Но на сегодня армия требует максимальной унификации , создания логистических центров и складов и полной реформы службы тыла , а это означает что лучше иметь во всех подразделениях одинаковые ( пусть и херовые Богданы) чем в каждом пусть и хорошие , но разномастные внедорожники .
Ну а вообще спасибо конечно