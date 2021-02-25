Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ. ФОТО

Дитячий стоматолог Інна Кравчук, яка, судячи з відеозаписів, била своїх маленьких пацієнтів, продовжує роботу у власній клініці.

Про це повідомляє рівненське радіо "Трек", інформує Цензор.НЕТ.

Воно опублікувало фото, на яких видно, що клініка Кравчук "Only kids" продовжує свою роботу, а сама стоматологиня у робочому одязі спілкується зі співробітниками.

У поліції пояснили, що Кравчук не є посадовою особою, тому на період слідства вона може продовжувати свою діяльність. Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може тільки орган, який її надав - пояснила прессекретарка Національної поліції області Марія Юстицька.

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Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За даним фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматолога повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.





