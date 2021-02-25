Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Дитячий стоматолог Інна Кравчук, яка, судячи з відеозаписів, била своїх маленьких пацієнтів, продовжує роботу у власній клініці.
Про це повідомляє рівненське радіо "Трек", інформує Цензор.НЕТ.
Воно опублікувало фото, на яких видно, що клініка Кравчук "Only kids" продовжує свою роботу, а сама стоматологиня у робочому одязі спілкується зі співробітниками.
У поліції пояснили, що Кравчук не є посадовою особою, тому на період слідства вона може продовжувати свою діяльність. Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може тільки орган, який її надав - пояснила прессекретарка Національної поліції області Марія Юстицька.
Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За даним фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматолога повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
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злочину
При провадженні дізнання, досудового слідства і судового
розгляду кримінальної справи орган дізнання, слідчий, прокурор
зобов'язані виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню
злочину.
( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора
в кримінальній справі
Орган дізнання, слідчий, прокурор, встановивши причини і
умови, що сприяли вчиненню злочину, вносять у відповідний
державний орган, громадську організацію або посадовій особі
подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов.
Якщо в ході дізнання, досудового слідства або перевірки, що
проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього
Кодексу, буде встановлено, що в діянні особи, яка притягається до
кримінальної відповідальності, чи в діяннях інших осіб є ознаки
дисциплінарного правопорушення або ці особи повинні бути згідно з
чинним законодавством притягнуті до матеріальної відповідальності,
орган дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані порушити в поданні
питання про притягнення цих осіб до дисциплінарної або
матеріальної відповідальності.
Не пізніш як у місячний строк по поданню має бути вжито
необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка
надіслала подання.
У разі залишення посадовою особою подання без розгляду орган
дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані вжити заходів,
передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ).
( Кодекс доповнено статтею 23-1 згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 358/95-ВР ( 358/95-ВР ) від 05.10.95 )
Спорить не собираюсь.
Достаточно просто провести внезапную проверку оценивания знаний посредством проведения тестов по законодательству. Дай бог, чтобы средний бал по подразделению был на хлипенькую 3-ку и 5-ти
Подозревать не значит доказать. Есть только необоснованные обвинения, что удерживала и трясла впавших в истерику детей. Увидевших адское оружие пытки - бормашину, при виде которой не только дети но и некоторые взрослые теряли сознание!
Кстати если б она не трясла и не пыталась привести в чувство детей они могли нанести себе серьезный физический вред