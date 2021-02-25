УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13210 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
8 244 18
діти (4402) Рівне (388) лікарі (1096)

Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Дитячий стоматолог Інна Кравчук, яка, судячи з відеозаписів, била своїх маленьких пацієнтів, продовжує роботу у власній клініці.

Про це повідомляє рівненське радіо "Трек", інформує Цензор.НЕТ.

Воно опублікувало фото, на яких видно, що клініка Кравчук "Only kids" продовжує свою роботу, а сама стоматологиня у робочому одязі спілкується зі співробітниками.

У поліції пояснили, що Кравчук не є посадовою особою, тому на період слідства вона може продовжувати свою діяльність. Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може тільки орган, який її надав - пояснила прессекретарка Національної поліції області Марія Юстицька.

Читайте також: Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура

Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматолога з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За даним фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматолога повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ 01
Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ 02
Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Так же как и с санкциями "за поддержку терроризма" мертвечуком. Это очень серьезное обвинение а он на воле в Украине еще и глумливые интервью дает скабеевой.
показати весь коментар
24.02.2021 21:14
+4
Так і має бути. Нехай не ходять на прийом відівідувачі й бізнесу хана. А що вчиняла правопорушення то буде за них відповідати у суді.
показати весь коментар
24.02.2021 21:16
+4
А в тих дітей є батьки ? Я б ій хребтину зламав і хай далі працює,падаль
показати весь коментар
24.02.2021 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так же как и с санкциями "за поддержку терроризма" мертвечуком. Это очень серьезное обвинение а он на воле в Украине еще и глумливые интервью дает скабеевой.
показати весь коментар
24.02.2021 21:14 Відповісти
брови зачетные)))
показати весь коментар
24.02.2021 21:15 Відповісти
Так і має бути. Нехай не ходять на прийом відівідувачі й бізнесу хана. А що вчиняла правопорушення то буде за них відповідати у суді.
показати весь коментар
24.02.2021 21:16 Відповісти
Враньё. По упк у следователя есть возможность вынести постанову о приостановлении занятия видом деятельности подозреваемому лицу в процессе которого оно совершило уголовно наказуемые деяния !
показати весь коментар
24.02.2021 21:18 Відповісти
нет не может
показати весь коментар
24.02.2021 21:26 Відповісти
А вот и не подеретесь.
показати весь коментар
24.02.2021 21:29 Відповісти
Стаття 23. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню
злочину

При провадженні дізнання, досудового слідства і судового
розгляду кримінальної справи орган дізнання, слідчий, прокурор
зобов'язані виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню
злочину.

( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )

Стаття 23-1. Подання органу дізнання, слідчого, прокурора
в кримінальній справі

Орган дізнання, слідчий, прокурор, встановивши причини і
умови, що сприяли вчиненню злочину, вносять у відповідний
державний орган, громадську організацію або посадовій особі
подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов.

Якщо в ході дізнання, досудового слідства або перевірки, що
проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього
Кодексу, буде встановлено, що в діянні особи, яка притягається до
кримінальної відповідальності, чи в діяннях інших осіб є ознаки
дисциплінарного правопорушення або ці особи повинні бути згідно з
чинним законодавством притягнуті до матеріальної відповідальності,
орган дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані порушити в поданні
питання про притягнення цих осіб до дисциплінарної або
матеріальної відповідальності.

Не пізніш як у місячний строк по поданню має бути вжито
необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка
надіслала подання.

У разі залишення посадовою особою подання без розгляду орган
дізнання, слідчий чи прокурор зобов'язані вжити заходів,
передбачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ).

( Кодекс доповнено статтею 23-1 згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 358/95-ВР ( 358/95-ВР ) від 05.10.95 )
показати весь коментар
24.02.2021 21:29 Відповісти
Таким способ вид деятельности может заблокировать. Все остальное через суд и орган выдавший дозвил/лицензию
показати весь коментар
24.02.2021 21:32 Відповісти
Просто не хотят. К тому же сами не знают Закона...
Спорить не собираюсь.
Достаточно просто провести внезапную проверку оценивания знаний посредством проведения тестов по законодательству. Дай бог, чтобы средний бал по подразделению был на хлипенькую 3-ку и 5-ти
показати весь коментар
24.02.2021 21:35 Відповісти
Стоматологу для наказания и ремня не нужно Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ - Цензор.НЕТ 2508
показати весь коментар
24.02.2021 21:19 Відповісти
А в тих дітей є батьки ? Я б ій хребтину зламав і хай далі працює,падаль
показати весь коментар
24.02.2021 21:28 Відповісти
Схоже - нема .. Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать, - СМИ - Цензор.НЕТ 7572 .
показати весь коментар
24.02.2021 21:38 Відповісти
ПОЗОР! ВСЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, ОСОБЕННО ПРОКУРАТУРА И СУДЫ ГНИЛАЯ!
показати весь коментар
24.02.2021 22:46 Відповісти
Стоматолог Кравчук из Ривного, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать

Подозревать не значит доказать. Есть только необоснованные обвинения, что удерживала и трясла впавших в истерику детей. Увидевших адское оружие пытки - бормашину, при виде которой не только дети но и некоторые взрослые теряли сознание!
Кстати если б она не трясла и не пыталась привести в чувство детей они могли нанести себе серьезный физический вред
показати весь коментар
24.02.2021 22:54 Відповісти
в этой стране только бомжей могут милиционЭры "принимать" так ведъ проще, и погоны капают и звания, и деньги ))) это ж надо??! писать на цензоре что патрульные сопроводили (!!!!!!!!) женщину ? )) да при совке дали бы генерала )) аваков ***** не дал даже этим патрульным полковника , ну страна ************)
показати весь коментар
25.02.2021 01:55 Відповісти
Стоматологиня Кравчук із Рівного, яку підозрюють у побитті дітей, далі працює, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9099
показати весь коментар
25.02.2021 01:56 Відповісти
интересно, а что родители еще водят своих детей к этому животному?
показати весь коментар
25.02.2021 06:29 Відповісти
 
 