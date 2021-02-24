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На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Лебедині (Сумська область) в останню путь провели воїна 58-ї окремої мотопіхотної бригади Михайла Капрана, який загинув під час виконання службових обов'язків у районі проведення бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 01

Капран служив навідником мотопіхотного відділення 16 окремого мотопіхотного батальйону 58 бригади. Йому було 34 роки.

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 02На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 03

Трагедія сталася близько 4 ранку 20 лютого, коли в бліндажі сталася пожежа. Військовослужбовця евакуювали в опіковий центр з 90% опіків тіла. 22 лютого від отриманих ран воїн помер.

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 04

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 05
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 06
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 07

В останню путь захисника України проводжали школярі, вишикувавшись живим коридором. Попрощатися з побратимом, другом, товаришем прийшли десятки близьких і рідних, військових.

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 08
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 09

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 10

Церемонія прощання проходила за участю військового оркестру, почесної варти, під військовий салют і звучання Державного Гімну України.

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Вічна пам'ять Герою і Воїну 😪!
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24.02.2021 23:48 Відповісти
Спочивай з миром , Герою 😪😪😪
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25.02.2021 00:27 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України.

Співчуття рідним.
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25.02.2021 02:00 Відповісти
Влада делікатно приховує що пожежа виникла внаслідок попадання міни.
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25.02.2021 06:10 Відповісти
Ага, небоевая потеря.
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25.02.2021 06:43 Відповісти
Співчуття..........
але чому не можна було вилізти з бліндажу......? Інша справа якщо міна прилетіла...
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25.02.2021 08:23 Відповісти
Спочивай з миром, синку.....
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном - Цензор.НЕТ 344
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25.02.2021 09:21 Відповісти
 
 