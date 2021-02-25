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Київ (13830) зброя (5750) Правоохоронні органи (2660) прокуратура (3169)

У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні та торгівлі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

28-річного торговця зброєю вдалося затримати завдяки оперативним заходам Дніпровського управління поліції Києва спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ. Його викрили за результатами двох етапів оперативних закупівель зброї.

За результатами проведених обшуків у затриманого було вилучено вогнепальну зброю, гранати, запали і понад 4000 набоїв.

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"У ході обшуків, проведених за місцем проживання та реєстрації затриманого, а також в його автомобілі, правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат АК-74 із чотирма магазинами, 2 пістолети-кулемети ("Скорпіон"), 2 корпуси гранати Ф-1, 8 корпусів гранат РГД-5, 9 запалів типу УЗРГМ, понад 4000 набоїв до вогнепальної зброї, балаклави, флешки, приціл нічного бачення, мобільні телефони, сім карти, мікро-відеокамеру, кастети та інші речові докази", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка, вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 КК України. Тривають слідчі та розшукові заходи, які мають допомогти встановити, яким чином вилучені предмети опинилися в затриманого.

У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 01
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 02

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У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 03
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 04
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 05
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 06

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У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 07
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 08
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 09
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 10

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У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 11

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ну раз Стерненко дали за стартовый пистолет 7,3 то думаю тут на пожизненное выйдет?
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25.02.2021 01:07
+4
Крутой зацеп, с таким арсеналом можно было бы продвинуться на пару километров в глубь врага ,а он зашёл в противоположку
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25.02.2021 01:08
+4
Не смешите Портновское правосудие, тут будет условный срок, это же не бендеры, а своя воровская кодла
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25.02.2021 05:16
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да кто же вместе с оружием продает кастеты и киндер шоколад?
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25.02.2021 01:06 Відповісти
Ну раз Стерненко дали за стартовый пистолет 7,3 то думаю тут на пожизненное выйдет?
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25.02.2021 01:07 Відповісти
15 лет расстрела дважды в день
До обеда и после
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25.02.2021 01:36 Відповісти
Не смешите Портновское правосудие, тут будет условный срок, это же не бендеры, а своя воровская кодла
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25.02.2021 05:16 Відповісти
Крутой зацеп, с таким арсеналом можно было бы продвинуться на пару километров в глубь врага ,а он зашёл в противоположку
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25.02.2021 01:08 Відповісти
РГД -. 75,80,85 год изготовления.... хм ещё советские .....разнобой из « эха АТО» 74 ка интересно чья.... 🇮🇹Ки интересно каким тут боком....🤔
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25.02.2021 01:13 Відповісти
« Темно тут у вас»-Плохая фотка с ПП.... Sa 26 чешской зброярки не узнал😆. Сам подумал вначале....Уж больно круто в Украине для итальянских «головных уборов»
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25.02.2021 01:34 Відповісти
ИХМО, откуда 2 «головных убора»....🤔
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25.02.2021 01:08 Відповісти
Не удивлюсь если вдруг отпустят и скажут, что он начинающий режиссёр и готовился снимать фильм "Терминатор 21" У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8151
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25.02.2021 01:21 Відповісти
коллекционер широкoго профиля - коллекционировал и оружие и денежные знаки...
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25.02.2021 01:27 Відповісти
мусора подкинули
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25.02.2021 08:01 Відповісти
точна - грузовиками на подкидалово везли..
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25.02.2021 08:04 Відповісти
Читаю и получаю удовольствие: Изъяли предмет похожий на АК47 и четыре магазина с патронами.
Но конкретно 2 пистолета-пулемета Скорпион, гранаты,патроны.
АК47 в наших краях редкая экзотика, а вот Скорпионов и гранат как грязи.
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25.02.2021 01:31 Відповісти
ВВТ! Это Чехи 50х .... Эхо «Балкан»
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25.02.2021 01:35 Відповісти
Да там и купить особо нечего
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25.02.2021 01:38 Відповісти
"Скорпион" - неплохая машинка.
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25.02.2021 02:07 Відповісти
Чешская печатка. "Зброярка" Она блин явно похуже будет
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25.02.2021 02:08 Відповісти
Не понял..."Зброяр" "Скорпионы" выпускает?
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25.02.2021 02:13 Відповісти
Czeska Zbrojovka - CZ
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25.02.2021 04:18 Відповісти
Угу, я шо-то не сразу сообразил, шо это таки не киевский "Зброяр".
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25.02.2021 04:43 Відповісти
Ну да. Єто их разработка С 61 года. Сначала калибр біл кажись 7,65, а потом перешли на 9-ти миллиметровій. А то шо назівают израильским Скорпионом - так єто всем известній Узи
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25.02.2021 10:20 Відповісти
удалось задержать... совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ.Источник: https://censor.net/ru/p3249940

Скорее всего СБУшник барыжил
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25.02.2021 01:46 Відповісти
вот чёрт!

вокруг полно торговцев оружием,
а тут хоть какой бы пистолетик на дачу купить проблема У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 6244
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25.02.2021 03:09 Відповісти
В дарк нете полно торговых площадок по оружию, ставьте Тор и вперед. Но если менты примут - грозит срок, по первому разу скорее всего условный.
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25.02.2021 08:43 Відповісти
мусора всё это с собой принесли,
падали зарабатывают себе новые погоны
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25.02.2021 08:00 Відповісти
жадним був
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25.02.2021 11:42 Відповісти
 
 