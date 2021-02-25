Під час одержання хабаря затримано головного інспектора митного поста на Закарпатті. Вимагав $4 тис. за безперешкодне переправлення цигарок у ЄС, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури під час одержання неправомірної вигоди затримано головного державного інспектора митного поста "Павлове" (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Водночас наголошується, що за даними слідства, інспектор отримав 4000 доларів США хабаря за неперешкоджання громадянину в незаконному переправленні через державний кордон тютюнових виробів у вантажному поїзді, що прямував до ЄС. Йшлося про 50 ящиків сигарет, кожний з яких митник "оцінив" у 80 доларів США.
Під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 27 тис. грн хабарника було затримано прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР.
Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
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-"Языкам не обученс"
і то, йому дуже пощастить, якщо його не повісять, а просто посадять
Просто одного приберуть, а решта так і буде вимагати хабарі.