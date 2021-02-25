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Зеленський ушанував пам'ять Лесі Українки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У 150-ту річницю від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки від імені Президента Володимира Зеленського встановлено ​​кошик квітів до пам'ятника письменниці в Києві.

Також від Глави держави встановлено ​​квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав Указ № 32/2021 "Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки" з метою вшанування пам'яті письменниці та популяризації її творчості.

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Зеленський ушанував память Лесі Українки 01
Зеленський ушанував память Лесі Українки 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В шапке-невидимке наверное был...
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25.02.2021 10:47
+5
зеленый дегенератор не назовет ниодного произведения из школьной программы Леси Украинки. Я уже не говорю, про цитирование на память любого ее произведения. Зато в черепных коробках тупорылых дебилов 73%, он выглядит интелектуалом и патриотом.
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25.02.2021 11:47
+3
Зеленському від Лесі Українки --"Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита "
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25.02.2021 12:07
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Хоть узнал шо за телочка на 200 грн нарисована! Простите за мой французский!
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25.02.2021 10:37 Відповісти
Лариса Косач?
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25.02.2021 10:54 Відповісти
Ти дебіл ?
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25.02.2021 10:55 Відповісти
А ты от большого ума комментарий написал?
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25.02.2021 11:00 Відповісти
и большого возмущения Зеленський ушанував пам'ять Лесі Українки - Цензор.НЕТ 2006
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25.02.2021 11:28 Відповісти
Ти рашиський дибіл.
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25.02.2021 12:30 Відповісти
То есть умные патриоты общаются именно так как это делаете Вы?
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25.02.2021 12:32 Відповісти
В шапке-невидимке наверное был...
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25.02.2021 10:47 Відповісти
Не смешите меня, как же мерзко с вашей стороны "чтить" наших патриотов писателей умерших, так же вручать награды посмертно нашим воинам, Это **** цинично!!!!
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25.02.2021 11:07 Відповісти
накар зінке "атчма!"
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25.02.2021 11:10 Відповісти
переломaл тaки себя - гаденышь зеленый брехливый...
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25.02.2021 11:14 Відповісти
зеленый дегенератор не назовет ниодного произведения из школьной программы Леси Украинки. Я уже не говорю, про цитирование на память любого ее произведения. Зато в черепных коробках тупорылых дебилов 73%, он выглядит интелектуалом и патриотом.
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25.02.2021 11:47 Відповісти
Зеленському від Лесі Українки --"Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита "
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25.02.2021 12:07 Відповісти
А ему хотя бы было известно, что цветы от его имени?
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25.02.2021 13:36 Відповісти
какая срашненька зрадочка.
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26.02.2021 01:59 Відповісти
 
 