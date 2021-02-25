Зеленський ушанував пам'ять Лесі Українки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У 150-ту річницю від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки від імені Президента Володимира Зеленського встановлено кошик квітів до пам'ятника письменниці в Києві.
Також від Глави держави встановлено квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав Указ № 32/2021 "Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки" з метою вшанування пам'яті письменниці та популяризації її творчості.
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