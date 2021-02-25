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Алжир (9) Держприкордонслужба (4335) Закарпаття (1578)

На Закарпатті в горах прикордонники пострілами зупинили громадян Алжиру. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Закарпатській області військовослужбовці відділу "Ужгород" з пострілами зупинили правопорушників, які 24 лютого горами пробиралися до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що прикордонники виявили двох іноземців за 1500 метрів від кордону.

"Правопорушники не реагували на вимоги прикордонників зупинитися, тому правоохоронцям довелося зробити декілька попереджувальних пострілів вгору. Непрохані гості зупинилися, лише коли почули постріли", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прикордонники продовжили пошуки і через кілька хвилин виявили ще двох правопорушників, які ховалися в лісі.

Повідомляється, що в Україну іноземці прибули з метою навчання в одному з вишів. Троє із затриманих мали із собою паспорти громадян Алжиру і посвідки на проживання в Україні, видані в січні цього року. Четвертий не мав жодних документів, але також назвався громадянином Алжиру.

Усіх затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

На Закарпатті в горах прикордонники пострілами зупинили громадян Алжиру 01

Порушникам загрожує адміністративна відповідальність за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Також у діях нелегальних мігрантів вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ". Долю студентів буде вирішувати суд.

Також дивіться: Автомобіль, завантажений російською сумішшю для кальянів, затримано на кордоні з РФ на Харківщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Вот это они крюк дали, - из Алжира в Европу=)
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25.02.2021 11:09 Відповісти
Студенты....
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25.02.2021 11:13 Відповісти
Сбор какой-то) африканцы зимой и а горах )
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25.02.2021 11:17 Відповісти
Также в действиях нелегальных мигрантов
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Троє з чотирьох не були "нелегальними мігрантами", бо мали при собі "паспорта граждан Алжира и виды на жительство в Украине, выданные в январе этого года". Якщо ці документи були підробними, то це ще треба довести.
Може, ці хлопці пішли у зимовий турпохід і просто заблукали в горах. На Закарпатті в горах прикордонники пострілами зупинили громадян Алжиру - Цензор.НЕТ 9602
Переконаний, що вони так і відмажуться. Нічого їм не буде.
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25.02.2021 11:29 Відповісти
Смотрю и снега почти не осталось.... а найти исчезнувшего туриста еще с 13 числа не могут...
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25.02.2021 11:33 Відповісти
Берберські пірати в горах Закарпаття.
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25.02.2021 11:36 Відповісти
Дівчата вони і халатах та масках дівчата!!! Уклін і повага!! гасати зимовами горами ..
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25.02.2021 12:15 Відповісти
Первый слишком близко и спиной к задержаным... - это опасно... Он не контролирует ни их ни ситуацию... Более того. им могли прикрыться от идущих сзади и завладеть его оружием...
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25.02.2021 18:13 Відповісти
 
 