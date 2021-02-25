На Закарпатті в горах прикордонники пострілами зупинили громадян Алжиру. ВІДЕО+ФОТО

У Закарпатській області військовослужбовці відділу "Ужгород" з пострілами зупинили правопорушників, які 24 лютого горами пробиралися до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Зазначається, що прикордонники виявили двох іноземців за 1500 метрів від кордону.

"Правопорушники не реагували на вимоги прикордонників зупинитися, тому правоохоронцям довелося зробити декілька попереджувальних пострілів вгору. Непрохані гості зупинилися, лише коли почули постріли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники продовжили пошуки і через кілька хвилин виявили ще двох правопорушників, які ховалися в лісі.

Повідомляється, що в Україну іноземці прибули з метою навчання в одному з вишів. Троє із затриманих мали із собою паспорти громадян Алжиру і посвідки на проживання в Україні, видані в січні цього року. Четвертий не мав жодних документів, але також назвався громадянином Алжиру.

Усіх затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

Порушникам загрожує адміністративна відповідальність за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Також у діях нелегальних мігрантів вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ". Долю студентів буде вирішувати суд.

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