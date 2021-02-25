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16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Понад півтори сотні нацгвардійців військової частини 1241 Західного оперативно-територіального об'єднання на 16 карантинних блокпостах залучено для забезпечення карантинних заходів на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Нині на коронавірус в Івано-Франківській області хворіють понад 12 тис. громадян, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було запроваджено низку протиепідемічних заходів.

Розгорнуто роботу 16 контрольно-пропускних пунктів на території Івано-Франківської області, з них 5 - цілодобових. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг осіб, які в'їжджають на територію області, громадян опитують про наявність респіраторних симптомів.

Карантинні пости на території Івано-Франківської області почали роботу 22 лютого. Крім поліцейських, рятувальників і медиків до несення служби залучено і військовослужбовців Національної гвардії України з метою надання допомоги працівникам поліції в забезпеченні громадського порядку на вищезазначених карантинних постах.

Крім того, правоохоронці пояснюють важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої потреби.

Також нацгвардійці цілодобово охороняють громадський порядок у місці розгортання резервного мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні, який облаштовано для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, якщо епідеміологічна ситуація на Прикарпатті погіршиться.

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16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС 01
16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС 02
16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС 03
16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Вся эта хрень творится по всему миру. Кто-то какие-то активы делит, чёрт бы их всех побрал, гнид.
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25.02.2021 11:41
+1
Вот она расплата за игнорирование карантина Зеленским, его свиsі и работающим курортом
Плохо, что из-за зеленых 321сов болеют простые люди
16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС - Цензор.НЕТ 8317
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25.02.2021 11:51
+1
Лише при законній зупинці водій зобов'язаний пред'явити документи. Вам поставили запитання про причину зупинки, а не про документи. Перевірка документів не є причиною зупинки. Тому і не знаєте, що відповісти.
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25.02.2021 16:31
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Вы что творите, супостаты! На Буковеле сейчас конец сезона, скидки!!!
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25.02.2021 11:33 Відповісти
Вся эта хрень творится по всему миру. Кто-то какие-то активы делит, чёрт бы их всех побрал, гнид.
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25.02.2021 11:41 Відповісти
Про активы вряд-ли, просто обычное массовое безумие
В истории планеты такого коллективной глупости десятки примеров.
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25.02.2021 11:48 Відповісти
Гроші, влада і ще раз гроші.
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25.02.2021 12:55 Відповісти
Вот она расплата за игнорирование карантина Зеленским, его свиsі и работающим курортом
Плохо, что из-за зеленых 321сов болеют простые люди
16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС - Цензор.НЕТ 8317
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25.02.2021 11:51 Відповісти
Ну и дурылы. И чо они предьявляют водилам? Показывать сопли?
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25.02.2021 12:48 Відповісти
Водилы пусть сразу спрашивают: полиция? Нет. Ну идите нахер
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25.02.2021 12:50 Відповісти
Навіть,якщо і поліція, яка причина зупинки?
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25.02.2021 13:05 Відповісти
Полиция скажет проверка документов, и что дальше?
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25.02.2021 13:10 Відповісти
Нові правила хтось вигадав? Немає такої причини зупинки.
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25.02.2021 13:13 Відповісти
ПДР України 2.4 Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів
2.4. На вимогу працівника МВС водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
а) пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;
Даже не знаю, что вам дальше сказать
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25.02.2021 13:32 Відповісти
Лише при законній зупинці водій зобов'язаний пред'явити документи. Вам поставили запитання про причину зупинки, а не про документи. Перевірка документів не є причиною зупинки. Тому і не знаєте, що відповісти.
показати весь коментар
25.02.2021 16:31 Відповісти
какая разница шо вам ляпнут при остановке, суть этого абсолютно не меняет
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26.02.2021 09:54 Відповісти
Вірус злякається і втече.
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25.02.2021 12:55 Відповісти
Повний дебілізм! Абсолютно нікчемне рішення ті пости...Грошики виділяються, а толку ніякого....
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25.02.2021 14:05 Відповісти
 
 