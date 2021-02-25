16 карантинних блокпостів встановлено на дорогах Івано-Франківської області, - МВС. ФОТОрепортаж

Понад півтори сотні нацгвардійців військової частини 1241 Західного оперативно-територіального об'єднання на 16 карантинних блокпостах залучено для забезпечення карантинних заходів на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Нині на коронавірус в Івано-Франківській області хворіють понад 12 тис. громадян, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було запроваджено низку протиепідемічних заходів.

Розгорнуто роботу 16 контрольно-пропускних пунктів на території Івано-Франківської області, з них 5 - цілодобових. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг осіб, які в'їжджають на територію області, громадян опитують про наявність респіраторних симптомів.

Карантинні пости на території Івано-Франківської області почали роботу 22 лютого. Крім поліцейських, рятувальників і медиків до несення служби залучено і військовослужбовців Національної гвардії України з метою надання допомоги працівникам поліції в забезпеченні громадського порядку на вищезазначених карантинних постах.

Крім того, правоохоронці пояснюють важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої потреби.

Також нацгвардійці цілодобово охороняють громадський порядок у місці розгортання резервного мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні, який облаштовано для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, якщо епідеміологічна ситуація на Прикарпатті погіршиться.

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