Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція. ФОТОрепортаж

Під Харковом сьогодні, 25 лютого, стався вибух, обставини якого з'ясовують правоохоронці.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, за цим фактом до поліції звернувся житель смт Рогань. Він заявив, що у двір його будинку невідомі кинули предмет, який вибухнув, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок події постраждалих немає. Під час огляду території домоволодіння 50-річного чоловіка поліцейські з'ясували, що стався вибух гранати РГД-5.

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За словами власника помешкання, він ні з ким не конфліктував та погроз не отримував.

Працівники поліції вилучили речові докази.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За скоєння такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Зараз поліція встановлює зловмисників.







