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Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під Харковом сьогодні, 25 лютого, стався вибух, обставини якого з'ясовують правоохоронці.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, за цим фактом до поліції звернувся житель смт Рогань. Він заявив, що у двір його будинку невідомі кинули предмет, який вибухнув, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок події постраждалих немає. Під час огляду території домоволодіння 50-річного чоловіка поліцейські з'ясували, що стався вибух гранати РГД-5.

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За словами власника помешкання, він ні з ким не конфліктував та погроз не отримував.

Працівники поліції вилучили речові докази.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За скоєння такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Зараз поліція встановлює зловмисників.

Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція 01
Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція 02
Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція 03
Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція 04

Автор: Наталя Джума
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Не понимаю. Вроде закон о оружии не принят, где они это всё покупают Під Харковом у двір приватного будинку кинули гранату, - поліція - Цензор.НЕТ 8097?
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25.02.2021 12:43 Відповісти
Законы нужны для стада баранов, которые не могут шагу тупить без разрешения властей. Дуракам законы, как зайцу стоп сигнал.
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25.02.2021 15:04 Відповісти
 
 