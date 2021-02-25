Помер ветеран АТО Дмитро Скіртач, - волонтерка Макарова. ФОТО

Сьогодні, 25 лютого, від онкологічного захворювання помер ветеран АТО, колишній військовослужбовець 81-ї бригади Дмитро Скіртач.

Про це повідомила волонтерка Діана Макарова, передає Цензор.НЕТ.

"Постфронтова онкологія. Про неї ще напишуть монографії. Тепер же вона забирає тих, кого не наздогнав фронт, хто вижив там. Вони ідуть страшними у своїй кількості рядами, неначе наздоганяють свій фронт. Сьогодні – Дмитро Скіртач.

Непомітний в тилу - але його знали на фронті. Колись треба було укоськати розбушувавшогося десанта з цього підрозділу. На крики десанта:

- Та хто ви такі? Ну, кого ви знаєте з нашої бригади?

- Дімку Скіртача. - сказали ми коротко.

і буян одразу затих. Потім ще вибачався.

Дмитро Скіртач, 81 бригада

Таня Скіртач, його дружина, Таня-Ромашка, Світлодарка знає й пам'ятає.

Олексій Скіртач, брат його, 95 бригада.

Люда-Ромашка, сестра Тані, знає Світлодарка, знає Попасна, знає 72-а.

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Ця сім'я віддала й віддає фронту все, що має - роки, сили, здоров'я.

А Дімка відтепер - життя.

Він з тих військових, чиє фото знайти важко, неможливо. Він не для фотосесій йшов на фронт.

Він з тих, хто ніколи не насідав з зайвими проханнями - "везіть туди, де потрібніше"

Вони всі з тих, хто:

- Таня, чим допомогти? Давай будемо оголошувати збір грошей.

- Ні, Діма не хоче. Працюйте для фронта, там потрібніше.

Я б небо прихилила для цієї сім'ї.

Але небо і так зараз упало над ними.

Ми ще напишемо про Дімку. Зараз же хочу, щоб ви взнали - Дімка помер сьогодні вночі.

Дмитро Скіртач, боєць. Фронтовик. З сім'ї фронтовиків. З тих, хто все віддав фронту - здоров'я, роки життя, сили.

А Дімка відтепер - ще і життя.

З Танею зараз Оля Башей і Льошка. З фронта поспішає Люда.

Побудьте й ви поруч з ними. Це все, що ми можемо зробити для них.

Вони зробили для нас - все...

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Допомогти сім'ї можна за цими реквізитами. Це карта вдови Дмитра Скіртача - Тані Скіртач

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Тримайтесь, Ромашки мої...

Тримайся, Олексій..."- розповіла волонтерка.





