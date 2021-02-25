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Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Дніпрі на крижині віднесло шістьох рибалок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 лютого о 09:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на річні Дніпро поблизу Кайдацького моста Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро 6 рибалок перебувають на крижині, що відкололася", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що на відстані 600 метрів від берега на крижині, яка відкололася, стоять 6 рибалок, які не можуть самостійно дістатися берега.

На двох гумових човнах співробітники ДСНС дісталися до рибалок і доставили їх до берега. Від медичної допомоги рибалки відмовилися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рибака на крижині віднесло з Полтавської області в Кіровоградську, на надувному човні його доставили на берег, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС 01
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС 02

Фото: сайт ГСЧС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
шесть идиотов .
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25.02.2021 13:46
+9
наверняка за Зеленского голосовали.
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25.02.2021 13:56
+8
Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1954
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25.02.2021 13:52
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шесть идиотов .
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25.02.2021 13:46 Відповісти
наверняка за Зеленского голосовали.
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25.02.2021 13:56 Відповісти
Думаю, да. Это же Днепр там 88% было за ЗЕблазня.
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25.02.2021 14:07 Відповісти
З високою імовірністю 4-5 голосували за зе.
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25.02.2021 14:27 Відповісти
таааак)))))))))
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25.02.2021 15:03 Відповісти
нужно было не брать их в лодку, а привезти им каждому по паре ласт и по 1 живому карасю грамм по 600. Ласты на ноги, караси каждому в зад, чтоб хвост был сверху и пусть бы к берегу плали.
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25.02.2021 15:40 Відповісти
я бы с этих дебилов брал деньги за их спасение! нах они лично мне нужны, что бы из бюджета тратили деньги на этих кретинов. сказано-лед тонкий, значит сиди дома, жри селедку!
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25.02.2021 14:15 Відповісти
Шесть умножить на 0.73 = 4.38 из всего количества -зебуины! Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1886
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25.02.2021 14:40 Відповісти
Чему бы грабли не учили ,а сердце верит в чудеса
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25.02.2021 13:48 Відповісти
Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1954
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25.02.2021 13:52 Відповісти
Рыба осталась без обеда
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25.02.2021 13:49 Відповісти
раки в этом году будут только по 3 )
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25.02.2021 14:03 Відповісти
Всегда двоякое чувство на этот счет. Они идут на льдину, как за линию фронта, и говорят: "я вернусь, дорогая, с РЫБОЙ"
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25.02.2021 13:55 Відповісти
а куда унесло то? в открытый окиЯн?)))))
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25.02.2021 14:11 Відповісти
сам рыбак, и зимой тоже... на Каховку не ходил ни разу, опасаюсь, что на льдине оторвет... там такие массивы, что той льдине потом и края не видно... но люди ходят, экстрим))
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25.02.2021 14:13 Відповісти
Очень давно , в марте месяце проезжая через мост на поезде, видел как два рыбака плыли на самом фарватере уже в воде. Их видели сотни людей, но никто ничем помочь не мог. Они утонули.
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25.02.2021 14:21 Відповісти
Тож вже плюс надворі !!!!
Яка рибалка ! Чи то зовсім розум в людей відібрало.
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25.02.2021 14:23 Відповісти
На річці вже і льоду немає. Куди ті олухі перли...
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25.02.2021 14:25 Відповісти
у нас там цирк ваще...ладно рыбаки...но эта русалка )))) куда??? чуть 3 мужика-прохожих не утонули, когда хотели ее вытянуть...короче все нормально...МЧСники успели во-время...
(видео)
https://youtu.be/kya2kSbI0is

24 февраля, в 11:51, на линию «101» поступило сообщение, что возле Фестивального причала человек провалился под лед. Требуется срочная помощь.
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1955

...
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25.02.2021 14:32 Відповісти
Може топитись йшла ?
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25.02.2021 14:35 Відповісти
може...та змерзла і на берег захотіла... так гребла та кричала, що кинулися рятувати...
що то було? невідомо...навіть "швидку" не діждалась, втекла (десь недалеко живе мабуть)
в нас тоді -10 було і вітер...
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25.02.2021 14:39 Відповісти
Народ не исключено, что рыбаки и сглупили, но на то и соответствующие службы чтобы спасать и оказывать необходимую помощь а не штаны протирать на завалинке от безделья. Пусть тренируются в натуре, я налоги плачу в том числе на их зарплату.
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25.02.2021 14:26 Відповісти
пока тех плавали-спасали..рядом сидело-ловило )))
https://youtu.be/BKX00a6vh6w

Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9057

а льда почти нет
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2114

(задолбали)
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25.02.2021 14:44 Відповісти
Судя по буру сантим 30-40. На берег выйти мона, штраф за ложный вызов.
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26.02.2021 06:09 Відповісти
Второй год подряд,ни разу не ходил на лед... А ведь именно по подледной ловле был чемпионом Молдовы. И,знаете,-сейчас и не жалко,что не ходил эти два года...
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25.02.2021 14:44 Відповісти
Ну да, так тебе и поверили. "Чемпион". Я вот завтра собираюсь на рыбалку.
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Есть люди,которые хорошо помнят те соревнования. А на тебя,белорусского Аленя-холопа,-мне нас.ать! Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7830
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25.02.2021 22:59 Відповісти
Разве дело в налогах и тренировках? Посмотри статистику сколько гибнет людей на водоёмах, и я бы не назвал это несчастными случаями. Замість того, щоб сказати " я піду на рибалку" їм треба говорити "піду втоплюсь я у річці глибокій - шукати будуть, не скоро знайдуть".
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25.02.2021 14:53 Відповісти
 
 