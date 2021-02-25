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Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Дніпрі на крижині віднесло шістьох рибалок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"25 лютого о 09:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на річні Дніпро поблизу Кайдацького моста Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро 6 рибалок перебувають на крижині, що відкололася", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що на відстані 600 метрів від берега на крижині, яка відкололася, стоять 6 рибалок, які не можуть самостійно дістатися берега.
На двох гумових човнах співробітники ДСНС дісталися до рибалок і доставили їх до берега. Від медичної допомоги рибалки відмовилися.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Яка рибалка ! Чи то зовсім розум в людей відібрало.
(видео)
https://youtu.be/kya2kSbI0is
24 февраля, в 11:51, на линию «101» поступило сообщение, что возле Фестивального причала человек провалился под лед. Требуется срочная помощь.
...
що то було? невідомо...навіть "швидку" не діждалась, втекла (десь недалеко живе мабуть)
в нас тоді -10 було і вітер...
https://youtu.be/BKX00a6vh6w
а льда почти нет
(задолбали)