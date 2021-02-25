ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліція розслідує обставини ДТП на Харківщині, унаслідок якої загинули дві людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
За попередньою інформацією водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з рейсовим автобусом.
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "ВАЗ-21099" та рейсового автобуса сполученням "Харків-Богодухів" сталася 25 лютого приблизно о 8 ранку на автодорозі "Харків-Охтирка" в селі Крисине Богодухівського району.
На момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району перебувало 15 пасажирів, які не постраждали.
71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-21099" зазнали несумісних із життям травм та загинули на місці події.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Ось друге посилання. Жигулів немає.
Що за дурню ти пишеш?))) Досить рекламувати труни на колесах- вони однак нікому не потрібні.
Ти сам хоч зрозумів, що намагаєшся пропіарити срані жигулі у той час, коли їх вже ніхто не купує?
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ..... За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы ..... посмертно ...