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ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліція розслідує обставини ДТП на Харківщині, унаслідок якої загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередньою інформацією водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з рейсовим автобусом.

Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "ВАЗ-21099" та рейсового автобуса сполученням "Харків-Богодухів" сталася 25 лютого приблизно о 8 ранку на автодорозі "Харків-Охтирка" в селі Крисине Богодухівського району.

На момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району перебувало 15 пасажирів, які не постраждали.

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули 01

71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-21099" зазнали несумісних із життям травм та загинули на місці події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через три місяці боротьби за життя померла жінка, яку збив автомобіль на "острівці безпеки" в Харкові

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих.

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули 02

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули 03
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А одне тягне й інше... Спочатку купують ваз, потім починають економити на гумі... А якщо серйозно- у водія і пасажира не було шансів, бо це ваз. Ні подушок безпеки, ні робочих пасків безпеки. Та й ергономіка зминання металу далека від ідеалу.
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25.02.2021 15:04
+3
Это да. Только я хочу сказать Вам что очень большой процент автомобилей иностранного производства купленных на вторичном рынке так же не имеют активных систем безопасности, т.к. их восстановление очень дорогостоящее и, как правило, с ними не часто заморачиваются. И что самое интересное - большинство владельцев таких авто даже и не догадываются об этом....
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25.02.2021 15:08
+3
Куча народу, которому к примеру, отхватило пальцы в мясорубке, объясняли свою глупость "а я не знал, шо так будет". Человеческая глупость часто очень дорого обходится. Да взять те же выборы 19-го года.
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25.02.2021 15:31
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Чому не заборонять продажі цих корит?
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25.02.2021 14:56 Відповісти
Потому что проблема не в корыте а в водителе и скорее всего в резине, удар пришелся в правую сторону, ИМХО машину занесло и вынесло на встречку...
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25.02.2021 14:58 Відповісти
А одне тягне й інше... Спочатку купують ваз, потім починають економити на гумі... А якщо серйозно- у водія і пасажира не було шансів, бо це ваз. Ні подушок безпеки, ні робочих пасків безпеки. Та й ергономіка зминання металу далека від ідеалу.
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25.02.2021 15:04 Відповісти
Это да. Только я хочу сказать Вам что очень большой процент автомобилей иностранного производства купленных на вторичном рынке так же не имеют активных систем безопасности, т.к. их восстановление очень дорогостоящее и, как правило, с ними не часто заморачиваются. И что самое интересное - большинство владельцев таких авто даже и не догадываются об этом....
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25.02.2021 15:08 Відповісти
Куча народу, которому к примеру, отхватило пальцы в мясорубке, объясняли свою глупость "а я не знал, шо так будет". Человеческая глупость часто очень дорого обходится. Да взять те же выборы 19-го года.
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Ооооооо.... Що до виборів то це точно ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули - Цензор.НЕТ 1748
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25.02.2021 16:44 Відповісти
Не пишите кацапский бред 😀😀😀
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25.02.2021 17:46 Відповісти
Как можно было в обсуждении ДТП увидеть кацапский бред???!!! Господи, спаси Украину от слабоумных!
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25.02.2021 18:29 Відповісти
Во во только на самых дорогих лесусах максимум попереднього року выпуска можно ездить и установить это законодательно, а то путаются тут всякие нищие под ногами, жить и ездить нормальным людям мешают.
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25.02.2021 16:10 Відповісти
Якщо відчуваєш, що програєш суперечку- доведи її до гіперболізації та абсурду. Будь-який автомобіль безпечніший за ваз.
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25.02.2021 16:21 Відповісти
Когда машине лет 30 и она намотала не одну сотню тысяч км., уже не неважно как она называется: ВАЗ, ЗАЗ, ОПЕЛЬ, Форд и т. д. Это уже раритет для неспешного выезда на выставку или прогулки выходного дня.
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25.02.2021 16:31 Відповісти
Вам можно а другим нельзя? Чушь свою докажите это не голословно.
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25.02.2021 16:49 Відповісти
Ок, катайся на "ласточкє". Ніхто ж поки не забороняє))
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25.02.2021 17:23 Відповісти
Это все сдувшиеся доказательства?
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25.02.2021 17:45 Відповісти
Докази чого? Я тобі нічого не збирався доводити))
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25.02.2021 17:59 Відповісти
Просто відчули що програєте суперечку. Это и так понятно.
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25.02.2021 19:32 Відповісти
Ахах))) ок, я програв, ти виграв))) катайся далі на жигулях)
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25.02.2021 19:56 Відповісти
Ну и катаюсь как и миллионы других, а ваша глупость всегда проигрует, это радует не только вас.
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26.02.2021 06:05 Відповісти
Мільйони?))) Та жигулів залишилось не так і багато. Хто більш розумніший- купив євробляху. Кому начхати на свою безпеку (і безпеку оточуючих)- їздить на жигулях.
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26.02.2021 07:37 Відповісти
Вы свой бред хоть чем то можете обосновать? Ну хотя бы выглянув в окно вы можете вернуться в реальность? Или там где вас содержат даже окон нет?http://m.autoconsulting.ua/news/default/view/44656 почитайте сколько и каких авто новых было продано в Украине, и это не считая 30 лет и более, там только зазы, москвичи и жигули. И многие из них до сих пор ездят, как и такие же евробляхи, но их хоть обслуживать можно на них запчасти до сих пор есть а на многие евробляхи запчасти только из цыганской кузни, это о бреде про безопасность. И часто езжу мимо свалки чермета и теперь там кузова не от старых запоров валяются, а от блях того же возроста. А вам,у которых верх разумности купить евробляху, хоть новый мерсовский кубик в военном варианте вам дай, вы его за пробег 1000 км угробить, и хорошо если только его, это по безпеку оточующих.
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26.02.2021 10:10 Відповісти
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули - Цензор.НЕТ 7166 поглянув у вікно. Не побачив ЖОДНОГО жигуля. Що ти мелеш?)))
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26.02.2021 10:16 Відповісти
Ось перше посилання на найпопулярніші авто. Жигулів немає))))

Ось друге посилання. Жигулів немає.

Що за дурню ти пишеш?))) Досить рекламувати труни на колесах- вони однак нікому не потрібні.
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26.02.2021 10:22 Відповісти
Вас действительно где то содержат изолированно от всех? Авто появились ещё в позапрошлом веке а не 2019 и 2018 году. И получается я писал о вас не абсурд что запретить все авто кроме лексусов максимум прошлогодних, так чего вы возражали? И да для вас с таким развитием интеллекта любое авто труна на колесах.
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26.02.2021 10:41 Відповісти
Я розумію, що власники жигулів живуть у позаминулому столітті і опираються на статистику продажів минулого століття)) Проте ми живемо у 2021 році!!!
Ти сам хоч зрозумів, що намагаєшся пропіарити срані жигулі у той час, коли їх вже ніхто не купує?
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26.02.2021 11:17 Відповісти
Краш-тест жигулів.
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26.02.2021 11:20 Відповісти
Не будьте идиотом и прочтите ссылку там полное разъяснение о продажах новых авто в Украине за все годы вполоть до 18. Если вы забыли о чем речь идёт то напоминаю: какой-то идиот взжит что надо запретить жигули, а евробляхи это предел мечтаний. Причем когда лет пять назад пошел вал евроблях то среди них были и калины, ланосы и ещё какой-то тазик видел но модель не знаю мож гранта или ещё какое-то и навалом непонятно модельного металлолома который там вскоре и оказался. Вы ж об этом мечтаете? И про вашу жажду краштеста: не садитесь ни в какую машину просто бейтесь головой об стенку, если вам так хочется куда то врезаться, так вы меньше вреда другим принесёте. К сожалению вы скорее всего из нового поколения, которое выросло на хрустиках без прав, но которое не осталось по случайности под колесами фур, и по этому никогда не слышали о правилах и обслуживании транспортного средства и вся цель передвижения на авто это пробить им вместе с собой стену. Те кто постарше и начинал езду с мотоциклов то и знают как на дороге себя вести и идиотских наклонностей что то протаранить нет. Так о какой безопасности можно с вами вести речь?
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26.02.2021 12:35 Відповісти
Змішались люди, коні, кулі. Тобі нудно? Розважати тебе діалогом я не буду. Вибач, проте з упоротими жигулєводами складно розмовляти- вони завмерли на тій точці розвитку, де жигуль- пік еволюції автопрому))) адіос. Якщо хочеш, можеш ще щось написати, тільки от читати це вже ніхто не буде (як і попередню кашу з слів без сенсу).
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26.02.2021 12:42 Відповісти
Опять идиотизм о пике эволюции автопрома? Это конечно евробляху а ни как не жигули. И как у вас с логическим тупиком если жигуль на евробляхах? Какая машина лучше это решилось ещё чуть ли не в позапрошлом веке и выразил это кажется форд: лучшая машина это новая машина. А у нас к сожалению все упирается в доступность и поэтому в основной массе для каждого лучшая машина эта та на которой у него есть возможность ездить, потому что другой возможности просто нет. А все остальное, в том числе и безопасность зависит от водителя, обслуживания автомобиля и только в последнюю очередь от самого авто, потому что первые два это то на что мы влияем а на само авто в смысле конструкцию мы ни как повлиять не можем.
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26.02.2021 13:00 Відповісти
Не стоит перегибать палку. Если ты купил машину, будь добр найти деньги на то что бы поддерживать в техническом состоянии, отвечающее нормам безопасности. Я в первый день, когда в Киеве выпал снег, насчитал 5 машин на летней резине. Несколько из них зависли на подьемах, сразу образовав пробку на несколько десятков машин. Нах. ты такой нужен на дороге, если создаешь неудобства и опасность??? Или прилетишь в мою машину, выйдешь и будешь рассказывать про семью, детей и что у тебя денег нет, думаешь мне легче от этого станет???
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25.02.2021 16:33 Відповісти
Ну у вас понесло с фантазией. Если вы где-то вводили кого то на летней резине, то все аварии от этого? Тут не в резине скорее всего дело, а в возрасте водителя, но и это в данной трагедии не позволяет делать такие всеобъемлющие выводы. И на резину зимнию не молитесь, ее качества сильно зависят от возроста и дорожных условий. Так что будьте внимательны и осторожны на дороге, а не хамите другим.
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25.02.2021 17:00 Відповісти
Мои предположения (не путайте с выводами) читайте выше, опять таки этого всего лишь моя точка зрения. И какой либо связи возраста с аварией я не вижу... Разве что у водителя были мысли что он более 50 лет за рулем и его самоуверенность сыграла злую шутку. Вы правы зимняя резина это не панацея а вот ее отсутствие это уже реальная угроза, поэтому я никогда не пойму людей, которые зимой ездят на летней резине...
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25.02.2021 17:09 Відповісти
Вам можно предполагать а других критикуете за такие же предположения? Как то это неприлично кажется.
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25.02.2021 17:47 Відповісти
Да, по ходу Вам много чего кажется... тут можно посоветовать только креститься, когда кажется.
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25.02.2021 18:27 Відповісти
Точно так как и вам. Например почему-то вам показалось что владельцы жигулей не содержат автомобили в нормальном техническом состоянии. Крестились?
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25.02.2021 19:30 Відповісти
Вот сейчас Вам нужно перекреститься... я разве такое говорил?
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25.02.2021 19:34 Відповісти
Крестилась и лечите склероз если уж не помните что обсуждали.
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26.02.2021 06:06 Відповісти
Я бы вам посоветовал не только креститься, но и еще пытаться вдумываться что написано а то я смотрю Вам половина показалась а вторую половину выдумали так как совершенно не поняли о чем идёт речь. Вынужден распрощаться, т.к. данный диалог утратил смысл и Вы меня немного утомили. Всего хорошего.
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26.02.2021 06:48 Відповісти
Если вы не понимали о чём идёт диалог, то зачем вы влазили? Не стройте из себя обиженную глупость, если несли бред не втему то не обижайтесь и не отмазывайтесь что написали не то что написали, это очень глупо выглядит.
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26.02.2021 10:14 Відповісти
Клуб фанатов синей изоленты и летней резины?
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25.02.2021 14:57 Відповісти
Как это у хоплофобов - "нельзя раздавать украинцам автомобили, а то поубивают друг друга"
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25.02.2021 15:20 Відповісти
😂😂😂
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25.02.2021 17:49 Відповісти
в 70лет только на тазе куске гомна ехать....зимой..кто зимой ездит тот вообще лох..
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25.02.2021 15:40 Відповісти
Дед с бабкой ну очень торопились... успели.
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25.02.2021 16:03 Відповісти
По предварительной информации водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ..... За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы ..... посмертно ...
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25.02.2021 18:11 Відповісти
 
 