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Донбас (21733) Хомчак (245)

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 01

Спільно з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком Головнокомандувач зустрівся з командирами підрозділів, які виконують бойові завдання вздовж лінії розмежування сторін.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 02
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 03
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 05
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 06

Під час поїздки вони також поспілкувалися з українськими захисниками та обговорили проблемні питання, що виникають в ході виконання бойових завдань.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 07
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 08
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 09
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 10

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Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 11
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 12

Також, Головнокомандувач перевірив готовність військовослужбовців та підрозділів до виконання поставлених завдань, під час чого відзначив високу злагодженість дій особового складу операції Об'єднаних сил.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 13
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 14

Також читайте: Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 15

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Ну с Хомчаком всё ж понятно с самого начала. Как только прыстаркуватый дженераль обзавёлся молоденькой курочкой - всё! Служба побоку. Тем более, прыстаркуватому Шантеклеру молоденькая курочка ещё и яичко снесла - да он просто обязан хомячить, хомячить и хомячить МинОбороновские и ГенШтабовские активы (желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко на благо и курочки, и яичка. Чтобы курочка с яичком не сбежала. А иначе, нафига молоденькой курочке прыстаркуватый Шантеклер? За безвозмездно нюхать его старческий пердёж?
Стыдоба-стыдобища !!!
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25.02.2021 16:54
+6
что-то ни одной маски...карантин послабили но не отменили...(или в маске героя не узнают)))
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25.02.2021 16:50
+3
На карту смотрит, как в Байкал!
Вся эта фото сессия напоминает анекдот про Чапаева, когда тот тащил ящик с картошкой и говорил, что в ящике план захвата противника....
Открыл ящик, достал картошку, разложил её на карту и говорит:
- Тут мы, а тут они.....
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25.02.2021 17:03
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что-то ни одной маски...карантин послабили но не отменили...(или в маске героя не узнают)))
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25.02.2021 16:50 Відповісти
С масками явно есть проблема, зато судя по лицам без масок проблемы питания в ВСУ нет.
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25.02.2021 19:35 Відповісти
Ну с Хомчаком всё ж понятно с самого начала. Как только прыстаркуватый дженераль обзавёлся молоденькой курочкой - всё! Служба побоку. Тем более, прыстаркуватому Шантеклеру молоденькая курочка ещё и яичко снесла - да он просто обязан хомячить, хомячить и хомячить МинОбороновские и ГенШтабовские активы (желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко на благо и курочки, и яичка. Чтобы курочка с яичком не сбежала. А иначе, нафига молоденькой курочке прыстаркуватый Шантеклер? За безвозмездно нюхать его старческий пердёж?
Стыдоба-стыдобища !!!
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25.02.2021 16:54 Відповісти
Военный совет в Филях. Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС - Цензор.НЕТ 9592
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25.02.2021 17:00 Відповісти
На карту смотрит, как в Байкал!
Вся эта фото сессия напоминает анекдот про Чапаева, когда тот тащил ящик с картошкой и говорил, что в ящике план захвата противника....
Открыл ящик, достал картошку, разложил её на карту и говорит:
- Тут мы, а тут они.....
показати весь коментар
25.02.2021 17:03 Відповісти
Оце подiя!!!
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25.02.2021 17:04 Відповісти
Оце новина!!!
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25.02.2021 17:05 Відповісти
вакцинацию шмурдяком на солдатах полетел проталкивать гадина...
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25.02.2021 17:12 Відповісти
"А впереди командир на белом коне... " Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС - Цензор.НЕТ 4067
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25.02.2021 19:11 Відповісти
Главное умняк залепить на селфи!
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25.02.2021 19:25 Відповісти
Турыст гребанный! Порох на фронте чаще был, чем этот герой-любовник!

Плох был вам Муженко, который с фронта не вылазил и в бой сам ходить не брезговал???
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25.02.2021 22:41 Відповісти
война... а они цирк с фотографиями устроили... ПРИДУРКИ!
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26.02.2021 06:38 Відповісти
 
 