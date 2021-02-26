Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Спільно з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком Головнокомандувач зустрівся з командирами підрозділів, які виконують бойові завдання вздовж лінії розмежування сторін.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми почали підготовку військ до боїв у міській забудові, - Хомчак





Під час поїздки вони також поспілкувалися з українськими захисниками та обговорили проблемні питання, що виникають в ході виконання бойових завдань.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ознак підготовки противника до наступу на Донбасі немає, - Хомчак. ВIДЕО





Також, Головнокомандувач перевірив готовність військовослужбовців та підрозділів до виконання поставлених завдань, під час чого відзначив високу злагодженість дій особового складу операції Об'єднаних сил.





Також читайте: Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак