На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Кіберфахівці СБУ блокували на Львівщині діяльність "ботоферм", які використовувались спецслужбами Росії для розповсюдження деструктивного контенту в Україні.
Про це повідомило ГУ СБУ Львівщини в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих "ботоферм". Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу. Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади. Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону", - говориться в повідомленні.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку.
Триває досудове слідство.
Будь ласка, зачекайте...
андрійко у вишиванці,але НІКОЛИ ніде не казав,що він патріот України....
Он сразу перешел на русский. Причем уровень у него - диктора первого канала центрального телевидения России.
https://ua.tribuna.com/football/1093820247-boris-kolesnikov-uroven-russkogo-yazyka-sadovogo-diktor-pervogo-kanala.html?utm_source=ukr&fbclid=IwAR3kzbeMrTsXsXaMmWM4LI7N-xmpMW9ShXGJ769ARw8mAyYVUUL7snUbqyY
это хорошо, ВОТ только мне такие не попадались в инете
сепарские видно - да они и не скрываются, типа всяких там Новоросий, Зиков и Наших, а вот таких вот хитрых не встречал..
Куда идти за ними, что бы посмотреть на это чудо не подскажите?
За что тебе ОГРОМНОЕ и жирное спасибо!
Сейчас ещё подтянутся с бубнами.
https://censor.net/ru/news/3248087/na_zelenskogo_rabotaet_set_iz_bolee_chem_20_pablikov_i_100_botov_smi_skrinshoty
Главное - ники бы узнать.
Тьху, ля.
Обожателей здесь, вроде бы, должно поубавиться.
Слава Сонцеликому Бубочці!
Нє. при згадуванні Бубочки втрачається пафос. Тому краще простіше: Слава Сонцеликому! (Тут ще проситься смайлик з поклоном). Або (коли настрій паршивий) Лунопикому.
Смотрим дальше, кто ж пропал?
Невже переплюнули Зеленського?
В нього донька в партії зеленського.
А цей із Запоріжжя.
; О диджитал-команде Зе!
У нас работает одна и та же команда на все социальные медиа. У нас нет распределения, кто конкретно отвечает за FB, Instagram и т. д.
У нас есть два копирайтера, которые готовят контент и для FB, и для Instagram, и для Telegram, и для Twitter. Есть тимлидер, который ими руководит. Эти же люди пишут email-рассылки.
У нас есть наши собственные медиа. Это FB, наш официальный Instagram, наш официальный телеграм-канал и Twitter. Еще у нас есть два YouТube-канала - Зе!президент на 210 тысяч подписчиков и "Команда Зеленского" на 20 тысяч.
К диджиталу я отношу нашу базу email'ов, потому что это 540 тысяч адресов.
Недавно попалась старая статья диджитал-руководителя кампании Навального. В Москве на последних выборах, когда он баллотировался, у них база была всего на 50 тысяч email'ов.
Еще есть медиа разных стран. Это страницы FB, Instagram, Telegram в разных странах. Мы объединили их в одну группу - это Зе!World
У нас есть куратор по Израилю, Америке, Австралии, Японии, Канаде и так далее. К
Мы выделили юристов каждому сообществу, они отвечают на вопросы - как голосовать, как стать наблюдателем в этой стране и так далее.Диджитал-координатор есть у каждого этого сообщества, каждого города.Есть карта, есть ссылки на все страницы регионов. Мы ведем внутренний рейтинг, кто больше подписчиков соберет. Таким образом за 1 секунду мы сразу на тысячи сообществ разносим нужные нам посылы.;
Це ж називається медіапідтримка влади і інформаційний супровід - донесення власних(!) месиджів, і роз'яснення стратегії і кроків влади. Все норм.
А на порохофермі що? Знай накидай лайно на вентилятор. Об_ирай владу, та кидай какульками у всіх, хто не молиться на сивочолого баригу.
Є різниця? Отож!
Але коли соя в макітрі - хіба зрозумієш різницю? Правда хлопці-порохоботці?
З твоїх податків, якщо ти ще десь, окрім порохоферми, працюєш мене не утримують. Бо я працюю і отримаю чесно зароблену зарплатню, сплачуючи сам податки.
А твоє пустопорожнє ляпання по клавіатурі, тільки підтверджує сказане мною вище.
Аби щось стверджувати, трема мати принаймні мінімум інформації, і хоча б зачатки інтелекту...
Вам там що, на фермі, якісь спеціальні пігулки видають, від яких ви самі собі видаєтесь "красівими і страшенно вумними"?
Цирк на дроті...
Уявити, що пересічна людина, у вільний від роботи час, має бажання, і має можливість висловити свою думку з того чи іншого приводу (навіть просто постібатись із вас), виключно із "спортивного", світоглядного інтересу, чи "просто під настрій" - типовий працівник порохоферми не може по визначенню. Звідси і ваші проблеми, що із разу в раз виставляєте себе у непривабливому вигляді.
Навіть не сумніваюсь, що більшість із сказаного, ти осмислити і прийняти не в змозі - та і байдуже.
Можливо хтось із пересічних користувачі погоджується, або навпаки, піддає сумніву, мої спостереження і зробить власні висновки що до такого явища, як "порохоботизм".
У черговий раз утверджуюсь у думці, що порохобот - синонім поняття "вузьколобий".
Ти все продовжуєш тулити свої бородаті недолугі "тести", на які поведеться хіба зовсім заяложена, тупа москворота шмата... Бо не в змозі второпати, що звертаєшся до людини, для якої українська - рідна мова.
Повторю вище сказане: "Вам там що, на фермі, якісь спеціальні пігулки видають, від яких ви самі собі видаєтесь "красівими і страшенно вумними"?"
Продемонструй більш яскраво борошна порохобота, роди щось свіженьке, хоча у тебе нема сечі на щось нове, по визначенню...
Мандруй мимо...
(зрозуміли, що боти-папуги "не я, а ты..." - це якось зуйово працює?)
НЕ НАТЯГУЙ НА ІНШИХ СВОЮ ХЛАМИДУ! Окрім ...ботів, існує багато пересічних громадян, які керуються здоровим глуздом і власними інтелектуальними ресурсами. Але такі, "заряджені" як ти, розумники - не спроможні уявити , що можна існувати без "методичок", "кураторів" і поза "ботофермами".
Не знаю, як там "узеленського" - у сивочолого явна криза з адептами і їх спроможністю витягти його рейтинг із болота... І це не може не радувати.)))
Бувай, "красавчік".
...
сказав персонаж на ім'я Детект та прізвище Порохотягів
Це весело бути "вільним художником" та ще і з ніком, на який так славно клюють рибки, на яких він і розрахований.
Гарний вечір. Дякую, що не розчарував!
це не має змісту..
матпомощькомпенсацию из наших карманов? Не хватило?
Залишилось тільки замовити філіжанку кави ☕