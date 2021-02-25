На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ. ФОТО

Кіберфахівці СБУ блокували на Львівщині діяльність "ботоферм", які використовувались спецслужбами Росії для розповсюдження деструктивного контенту в Україні.

Про це повідомило ГУ СБУ Львівщини в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих "ботоферм". Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу. Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади. Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону", - говориться в повідомленні.

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Триває досудове слідство.

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