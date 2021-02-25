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На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Кіберфахівці СБУ блокували на Львівщині діяльність "ботоферм", які використовувались спецслужбами Росії для розповсюдження деструктивного контенту в Україні.

Про це повідомило ГУ СБУ Львівщини в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих "ботоферм". Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу. Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади. Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону", - говориться в повідомленні.

.На Львівщині СБУ блокувала ботоферми, якими керували з РФ 01

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Триває досудове слідство.

На Львівщині СБУ блокувала ботоферми, якими керували з РФ 02

Читайте також: На Зеленського працює ботоферма, яка атакує його опонентів, це початок диктатури, - Княжицький
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Топ коментарі
+29
Я помітив одну річ, що Порохоботам не лайкають ні зєбіли ні кацапи, а ось між кацапами та зєбілами-любовь, гармошка і лішбинеПорошенко. Так , що ти там за ботоферми бекав?
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25.02.2021 17:09
+12
Главное, шоб твои любовники с бабалайками и лаптями не подтягивались.
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25.02.2021 17:18
+11
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 5927
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25.02.2021 17:16
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Це піпєц! У Львові! Кацапські ботоферми! 😲
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25.02.2021 17:01 Відповісти
Бабло победило патриотизм. Удивлен?
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25.02.2021 18:33 Відповісти
Ні. За останні років 7 до Львова рвонуло купа донбаситів з грішми. А Садовий набудувпв до холєри нових будинків. Тому щось подібне мюслід було очікувати. Тільки до чого тут патріоти?
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25.02.2021 18:54 Відповісти
думаю"понаєхавші" власне забезпечили Андрію "доля" перемогу..
андрійко у вишиванці,але НІКОЛИ ніде не казав,що він патріот України....

Он сразу перешел на русский. Причем уровень у него - диктора первого канала центрального телевидения России.

https://ua.tribuna.com/football/1093820247-boris-kolesnikov-uroven-russkogo-yazyka-sadovogo-diktor-pervogo-kanala.html?utm_source=ukr&fbclid=IwAR3kzbeMrTsXsXaMmWM4LI7N-xmpMW9ShXGJ769ARw8mAyYVUUL7snUbqyY
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25.02.2021 19:59 Відповісти
Ще з совєцьких часів залишилось купа гебні, відставних офіцерів сов. армії, є багато їхніх нащадків.
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25.02.2021 20:00 Відповісти
Опаньки... На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 2345
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25.02.2021 17:03 Відповісти
закрываю ботофермы каждый день, которые сеют панику и поклепы против нашей родной власти..
это хорошо, ВОТ только мне такие не попадались в инете
сепарские видно - да они и не скрываются, типа всяких там Новоросий, Зиков и Наших, а вот таких вот хитрых не встречал..
Куда идти за ними, что бы посмотреть на это чудо не подскажите?
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25.02.2021 17:03 Відповісти
Читай цензор внимательнее. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1429
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25.02.2021 17:04 Відповісти
Домой. В Колпино. На трамвайчике.
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25.02.2021 17:10 Відповісти
Соевые ботофермы ?
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25.02.2021 17:03 Відповісти
Я помітив одну річ, що Порохоботам не лайкають ні зєбіли ні кацапи, а ось між кацапами та зєбілами-любовь, гармошка і лішбинеПорошенко. Так , що ти там за ботоферми бекав?
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25.02.2021 17:09 Відповісти
Ты тоже сделал такой вывод... значит и мне не показалось! На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4384
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25.02.2021 17:11 Відповісти
Ты мне тоже не лайкаешь.
За что тебе ОГРОМНОЕ и жирное спасибо! На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 3022
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25.02.2021 17:12 Відповісти
Кстати, у тебя уже три любовника с бандурами. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4419
Сейчас ещё подтянутся с бубнами.
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25.02.2021 17:14 Відповісти
Главное, шоб твои любовники с бабалайками и лаптями не подтягивались.
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25.02.2021 17:18 Відповісти
А вот и шестой с маракасами. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7349
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25.02.2021 17:25 Відповісти
Не, шестой, а точнее - полшестого, вот он. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7925
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25.02.2021 17:28 Відповісти
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 628
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25.02.2021 17:33 Відповісти
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7930

На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 8653
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25.02.2021 17:31 Відповісти
Та кому їхні лайки тут " всрались" .!? Нехай ставлять їх у себе на лобі . На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7276 .
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25.02.2021 18:16 Відповісти
ЗЄбанат, на Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ. СКРИНШОТЫ

https://censor.net/ru/news/3248087/na_zelenskogo_rabotaet_set_iz_bolee_chem_20_pablikov_i_100_botov_smi_skrinshoty
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25.02.2021 17:13 Відповісти
жители... но возможно и не львовяне! (там понаехавших не мало)
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25.02.2021 17:04 Відповісти
Беженцы с востока, которые сбежали от обстрелов....
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25.02.2021 17:05 Відповісти
Да какая разница, жители-не жители... На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4458
Главное - ники бы узнать. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1649
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25.02.2021 17:09 Відповісти
Хвилюєшся за своїх?
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25.02.2021 17:36 Відповісти
;...Через них они распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти. Источник: https://censor.net/ru/p3250118
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25.02.2021 17:05 Відповісти
Нынешнюю власть и дискредитировать не нужно. Она все сделает сама, быстро и качественно.
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25.02.2021 17:12 Відповісти
Ситуація в Україні стабільна, народ обожнює свого Лідера- Володимира Зеленського, котрий є найвеличнішим з усіх світових політиків!
Тьху, ля.
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25.02.2021 17:07 Відповісти
Именно это они и писали.
Обожателей здесь, вроде бы, должно поубавиться. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 2161
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25.02.2021 17:10 Відповісти
Васіліса, ти щось сильно активний, після того як тебе зробили пасивним На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 4982
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25.02.2021 17:21 Відповісти
Йому сподобалося певно...
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25.02.2021 17:25 Відповісти
Хоть ты не плюйся. И так все из-за них уже заплевано. На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 8066
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25.02.2021 17:13 Відповісти
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 5927
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25.02.2021 17:16 Відповісти
Нє, не так треба писати. Треба писати якось так:
Слава Сонцеликому Бубочці!
Нє. при згадуванні Бубочки втрачається пафос. Тому краще простіше: Слава Сонцеликому! (Тут ще проситься смайлик з поклоном). Або (коли настрій паршивий) Лунопикому.
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25.02.2021 17:55 Відповісти
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 7460
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25.02.2021 17:11 Відповісти
Так... саша паламарчук не из Львова...
Смотрим дальше, кто ж пропал? На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 7099
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25.02.2021 17:16 Відповісти
На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1647
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25.02.2021 17:18 Відповісти
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 5585
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25.02.2021 20:00 Відповісти
"дискредитации украинской власти"

Невже переплюнули Зеленського?
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25.02.2021 17:15 Відповісти
Хто ісчіз з Цензора?
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25.02.2021 17:18 Відповісти
пидлога маккаши? На Львовщине СБУ блокировала "ботофермы", которыми руководили из РФ - Цензор.НЕТ 1680
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25.02.2021 17:19 Відповісти
Игорь д?
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25.02.2021 17:32 Відповісти
Д із Дніпра.
В нього донька в партії зеленського.
А цей із Запоріжжя.
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25.02.2021 17:37 Відповісти
Михайло Фьодоров, голова ботоферми ;ЗЕ!диджитал:
; О диджитал-команде Зе!
У нас работает одна и та же команда на все социальные медиа. У нас нет распределения, кто конкретно отвечает за FB, Instagram и т. д.
У нас есть два копирайтера, которые готовят контент и для FB, и для Instagram, и для Telegram, и для Twitter. Есть тимлидер, который ими руководит. Эти же люди пишут email-рассылки.
У нас есть наши собственные медиа. Это FB, наш официальный Instagram, наш официальный телеграм-канал и Twitter. Еще у нас есть два YouТube-канала - Зе!президент на 210 тысяч подписчиков и "Команда Зеленского" на 20 тысяч.
К диджиталу я отношу нашу базу email'ов, потому что это 540 тысяч адресов.
Недавно попалась старая статья диджитал-руководителя кампании Навального. В Москве на последних выборах, когда он баллотировался, у них база была всего на 50 тысяч email'ов.
Еще есть медиа разных стран. Это страницы FB, Instagram, Telegram в разных странах. Мы объединили их в одну группу - это Зе!World

У нас есть куратор по Израилю, Америке, Австралии, Японии, Канаде и так далее. К
Мы выделили юристов каждому сообществу, они отвечают на вопросы - как голосовать, как стать наблюдателем в этой стране и так далее.Диджитал-координатор есть у каждого этого сообщества, каждого города.Есть карта, есть ссылки на все страницы регионов. Мы ведем внутренний рейтинг, кто больше подписчиков соберет. Таким образом за 1 секунду мы сразу на тысячи сообществ разносим нужные нам посылы.;
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25.02.2021 17:25 Відповісти
...от би так і на порохофермі зорганізувались.
Це ж називається медіапідтримка влади і інформаційний супровід - донесення власних(!) месиджів, і роз'яснення стратегії і кроків влади. Все норм.
А на порохофермі що? Знай накидай лайно на вентилятор. Об_ирай владу, та кидай какульками у всіх, хто не молиться на сивочолого баригу.
Є різниця? Отож!
Але коли соя в макітрі - хіба зрозумієш різницю? Правда хлопці-порохоботці?
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25.02.2021 17:45 Відповісти
Твоя влада і сама добре обсирається. А от те що тебе утримують з моїх податків у мене захвату таки не викликає.
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25.02.2021 17:55 Відповісти
...така безапеляційна впевненість, вказує на розумову обмеженість.
З твоїх податків, якщо ти ще десь, окрім порохоферми, працюєш мене не утримують. Бо я працюю і отримаю чесно зароблену зарплатню, сплачуючи сам податки.
А твоє пустопорожнє ляпання по клавіатурі, тільки підтверджує сказане мною вище.
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25.02.2021 18:05 Відповісти
То Фьодоров тобі не платить?
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25.02.2021 18:08 Відповісти
...хто такий Фьодоров? Чому не Сидоров? І звідки твоя хвороблива фантазія?
Аби щось стверджувати, трема мати принаймні мінімум інформації, і хоча б зачатки інтелекту...
Вам там що, на фермі, якісь спеціальні пігулки видають, від яких ви самі собі видаєтесь "красівими і страшенно вумними"?
Цирк на дроті...
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25.02.2021 18:30 Відповісти
Куратор ;ЗЕ!диджитал;.
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25.02.2021 18:36 Відповісти
...ваша біда, панове порохоботи, що ви, підсвідомо, усіх приміряєте на себе.
Уявити, що пересічна людина, у вільний від роботи час, має бажання, і має можливість висловити свою думку з того чи іншого приводу (навіть просто постібатись із вас), виключно із "спортивного", світоглядного інтересу, чи "просто під настрій" - типовий працівник порохоферми не може по визначенню. Звідси і ваші проблеми, що із разу в раз виставляєте себе у непривабливому вигляді.
Навіть не сумніваюсь, що більшість із сказаного, ти осмислити і прийняти не в змозі - та і байдуже.
Можливо хтось із пересічних користувачі погоджується, або навпаки, піддає сумніву, мої спостереження і зробить власні висновки що до такого явища, як "порохоботизм". На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 6085
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25.02.2021 19:36 Відповісти
У тебе проксі відклеївся.
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25.02.2021 19:38 Відповісти
...капець. Воно ще і жартувати намагається. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 5744
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25.02.2021 20:43 Відповісти
порохобота "заткало".. На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 3287
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25.02.2021 23:02 Відповісти
А у вас нема сечі уявити, що люди з протилежною позицією теж можуть висловлювати власну думку від придушуй - бо смороду не можуть спокійно бачити борошна, яке несе країні зелена влада?
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25.02.2021 20:10 Відповісти
На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 129
У черговий раз утверджуюсь у думці, що порохобот - синонім поняття "вузьколобий".
Ти все продовжуєш тулити свої бородаті недолугі "тести", на які поведеться хіба зовсім заяложена, тупа москворота шмата... Бо не в змозі второпати, що звертаєшся до людини, для якої українська - рідна мова.
Повторю вище сказане: "Вам там що, на фермі, якісь спеціальні пігулки видають, від яких ви самі собі видаєтесь "красівими і страшенно вумними"?"
Продемонструй більш яскраво борошна порохобота, роди щось свіженьке, хоча у тебе нема сечі на щось нове, по визначенню...
Мандруй мимо...
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25.02.2021 20:41 Відповісти
Непогано. Схоже, узеленського підвищення кваліфікації
(зрозуміли, що боти-папуги "не я, а ты..." - це якось зуйово працює?)
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25.02.2021 20:58 Відповісти
...це прямо свято якесь.) Замість визнати, що обі_рався, чолов'яга продовжує вдавати "красавчіка", який наче керує ситуацією, продовжуючи продукувати дурниці.
НЕ НАТЯГУЙ НА ІНШИХ СВОЮ ХЛАМИДУ! Окрім ...ботів, існує багато пересічних громадян, які керуються здоровим глуздом і власними інтелектуальними ресурсами. Але такі, "заряджені" як ти, розумники - не спроможні уявити , що можна існувати без "методичок", "кураторів" і поза "ботофермами".
Не знаю, як там "узеленського" - у сивочолого явна криза з адептами і їх спроможністю витягти його рейтинг із болота... І це не може не радувати.)))
Бувай, "красавчік".
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25.02.2021 21:46 Відповісти
Але такі, "заряджені" як ти, розумники - не спроможні уявити , що можна існувати без "методичок", "кураторів" і поза "ботофермами".

...
сказав персонаж на ім'я Детект та прізвище Порохотягів На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 5520
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25.02.2021 22:14 Відповісти
...) прикинь! Не "ЗеДетект Порохотягів", а просто Детект...!!! Віриш? ПРОСТО Детект!!! На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 6840
Це весело бути "вільним художником" та ще і з ніком, на який так славно клюють рибки, на яких він і розрахований.
Гарний вечір. Дякую, що не розчарував! На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 7253
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25.02.2021 22:52 Відповісти
Це ж наш старий знайомий Лєанід Днєпр.
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25.02.2021 23:09 Відповісти
я б не витрачав стільи букв на упоротих релігійних прихильників Петра..
це не має змісту..
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25.02.2021 23:05 Відповісти
Це більше нагадує процес стрижки поросяти: вереску багато, а вовни й не дуже видно На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 4365.
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25.02.2021 17:50 Відповісти
А почему СБУ, а не "киберполиция", руководимая мужем венедиктовой, получившим матпомощь компенсацию из наших карманов? Не хватило?
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25.02.2021 17:40 Відповісти
Снова петяботов щимят.
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25.02.2021 17:43 Відповісти
Цікава річ- зникають зебіли.
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25.02.2021 19:40 Відповісти
Ох вже ці петялизи, навіть слово дебіли с помилками пишуть. Дебіли, що з них взяти.
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25.02.2021 19:42 Відповісти
Той прикрий випадок, коли хочуть чавити порохоботів - але під роздачу раптом потрапляють свої (зебіли і бавовна).
Залишилось тільки замовити філіжанку кави ☕
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25.02.2021 20:03 Відповісти
,,,) як там кава, не вистигла? На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 1342
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25.02.2021 21:51 Відповісти
вони ж самі"підставляються" На Львівщині СБУ блокувала "ботоферми", якими керували з РФ - Цензор.НЕТ 3746
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25.02.2021 23:06 Відповісти
Вот это я понимаю дешевая "рабочая сила". Иначе зачем открывать ботоферму во Львове если можно открыть в России?
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25.02.2021 23:50 Відповісти
 
 