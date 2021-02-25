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Київська область (3131) розтрата (163) СБУ (10025)

На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Справні авіаційні запчастини списували як непридатні, нібито "ремонтували" на підконтрольних фірмах, перебивали у них серійні номери і купували для заводу як нові.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"За вказівкою керівництва підлеглі систематично списували придатне до експлуатації військове майно, зокрема, авіаційні запчастини літаків, які знаходились на держпідприємстві.

Посадовці діяли через підконтрольні комерційні структури. Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну аутентичних серійних номерів "перетворювали" на нові. Керівництво заводу у повному обсязі оплачувало "ремонт", а також за кошти держпідприємства закуповувало списані запчастини як нові за завищеними цінами", - сказано в повідомленні. 

За даними слідчих, збиток від діяльності учасників схеми становить 100 млн гривень.

"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях заводу, офісах підконтрольних фірм, а також за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено фінансову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність та велику суму готівки у валюті", - повідомили в СБУ.

Провадження розслідують за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.

На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ 01
На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ 02
На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ 03
На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ 04
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Топ коментарі
+10
шо, снова свинарчуки?)
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25.02.2021 17:52
+9
"Барыга" - это скупщик краденого. Здесь не просто воровство ,а диверсия ! И за это надо расстреливать!!"!
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25.02.2021 18:24
+8
и завхозов.

особенно в Офисе преЗЕдента
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25.02.2021 18:04
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барыги
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25.02.2021 17:52 Відповісти
"Барыга" - это скупщик краденого. Здесь не просто воровство ,а диверсия ! И за это надо расстреливать!!"!
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25.02.2021 18:24 Відповісти
что ты несешь! обычная процедура, которую тупое лошье из СБУ с 6 классами и левыми дипломами не понимает. запчасть к росийскому самолету МИГ. купить ее невозможно! со склада ставить нельзя, вышел срок гарантии. направляют на ресторацию на фирму с лицензией. платят по смете, даже если ничего не делают и только ревизия. получают как новую с документами, и можно устанавливать. теперь фирма дала гарантию. а это сказака-фуфло точно такое как про "свинарчуков" и контрабандой в 7 раз! лапша для быдла.
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25.02.2021 22:15 Відповісти
И это правильно! Отправляют на " РЕСТОРАЦИЮ" и сильно рестарируют.....Только деталь имеет срок годности после чего не подлежит к использованию! И не зря это придумали люди с правыми дипломами !
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25.02.2021 22:26 Відповісти
с тобой дискутировать не собираюсь, у меня правые, аж 2шт, у тебя вижу 8 сш. ядерные блоки АЭС имеют срок службы 20 лет. после чего должны демонтироваться. но, уже десяткам блоков построенным в СССР, продлили срок эксплуатации. для этого- останов, ревизия, замены, испытания на режимах, пуск, подключение.
пс. детали не имеют срок годности, это тебе не сарделька.
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25.02.2021 23:00 Відповісти
Нужно проверить всех электриков! На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7480
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25.02.2021 17:52 Відповісти
и завхозов.

особенно в Офисе преЗЕдента
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25.02.2021 18:04 Відповісти
На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2262
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25.02.2021 18:31 Відповісти
шо, снова свинарчуки?)
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25.02.2021 17:52 Відповісти
нііі на цей раз Соросята)
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25.02.2021 17:59 Відповісти
А что, на гос.предприятиях встречаются не свинарчуки?
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25.02.2021 18:00 Відповісти
Это не отменяет залета свинарчуков и закрытие глаз на это самого президента.
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25.02.2021 21:19 Відповісти
Информация исчерпывающая На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6563. За некоем предприятии, некто воровал . Таких "разоблачений" СБУ каждый день может десяток сочинять.
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25.02.2021 17:57 Відповісти
если кто-то кое-где у нас порой

честно жить не хочет ...
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25.02.2021 18:05 Відповісти
...грабил бедную страну
с бандою министров.
И высокие награды
вешал всем подряд
На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7175
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25.02.2021 18:15 Відповісти
А у нас в стране есть хоть одна государственная структура, где нет коррупции !?
Знатоки, ваш ответ !
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25.02.2021 17:58 Відповісти
и только это имеет значение
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25.02.2021 18:15 Відповісти
Вот тут сейчас главное погромче орать "А зато Свинарчук!!!"
Совет бесплатній. Не благодарите.
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25.02.2021 18:05 Відповісти
А чего удивляться? У нас везде так. И пароходы и локомотивы ремонтируют точно так же.
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25.02.2021 18:09 Відповісти
Если кто-то кое где у нас порой...
А шо там кукарекают на эту тему борцуны типа серлещ, мустафа?
А, вспомнил, им бубочка рот закрыл в виде 200-300 тыщ зряплаты в месяц в разных наблюдательных советах. Это-же не на Пороха кукарекать.
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25.02.2021 18:13 Відповісти
У нас в Николаеве в одной из военных частей начальник ГСМ склада за пол года заработал на новую квартиру, машину и всей семье по последнему айфону купил. Рассказал по секрету товарищ, который там служит. И это во время войны. А самое главное что рассказывал об этом с восхищением, типа какой он молодец, это в порядке вещей в армии.
Не будет жизни в этой стране с такими людьми
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25.02.2021 18:14 Відповісти
да, где каждый хочет хапнуть?
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25.02.2021 18:16 Відповісти
шота сумма смешная на авиазапчастях
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25.02.2021 18:37 Відповісти
А какая рентабельность?
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25.02.2021 19:03 Відповісти
Да ладно, им всего лимонов ну пять досталось. Простить и отпустить.
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25.02.2021 19:21 Відповісти
Смешно читать коменты людей которые не в теме.
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25.02.2021 19:23 Відповісти
Почему, мы еще не в НАТО)))))
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25.02.2021 20:15 Відповісти
Гнидо-мародери...
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25.02.2021 20:30 Відповісти
Это госизмена? - Да.
Причем 100% с отягчающими обстоятельствами.
В украине нет расстрельных приговоров и палачей - возможно нужно частных исполнителей приговоров если не работают суды.
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26.02.2021 13:15 Відповісти
Значит все запчасти перекатили в щучьему велению в Россию!!!
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26.02.2021 16:02 Відповісти
 
 