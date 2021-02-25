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Ірпінь (319) медицина (1439) Японія (593) ЗСУ (5704)

Японія передала до військового госпіталю в Ірпені стаціонарний рентгенівський апарат. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоров'я

Уряд Японії передав у Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр Міноборони України в м. Ірпінь сучасний стаціонарний рентгенівський апарат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ..

"Збройні Сили України отримали міжнародну технічну допомогу — стаціонарний рентгенапарат Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням для допомоги у протидії COVID-19", - говорится в сообщении. 

Спеціалізований рентгенапарат Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням дозволяє чітко контролювати дозу випромінювання, дистанційно керувати всіма процесами зі швидким та мобільним отриманням цифрового результату.

Японія передала до військового госпіталю в Ірпені стаціонарний рентгенівський апарат 01

Посол Японії в Україні Кураі Такаші наголосив на тому, що воїни, які боронять Україну на Донбасі, — це справжні герої, і він захоплюється їхніми героїчними вчинками. Дипломат висловив впевненість, що надане медичне обладнання принесе користь для лікування українських військовослужбовців.

Також посол звернув увагу на те, що починаючи з 2014 року Японія надала допомогу Україні в розмірі $56 млн, 10% з цієї суми — українським військовослужбовцям. Він запевнив, що співпраця держав продовжиться і далі.

Японія передала до військового госпіталю в Ірпені стаціонарний рентгенівський апарат 02

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Япония передала в военный госпиталь в Ирпене стационарный рентгеновский аппарат - Цензор.НЕТ 2115
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25.02.2021 19:24 Відповісти
Щиро дякуємо.
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25.02.2021 19:28 Відповісти
Левые люди помогают Украине.
Порошенко за собственные деньги помогал армии.
Что сделал бубочка, с его миллионами ?
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25.02.2021 19:28 Відповісти
Кстати, место там шикарное. Курорт.
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25.02.2021 20:04 Відповісти
Слава Японії !
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25.02.2021 23:52 Відповісти
Японцы молодцы, они поддерживают всех, кто борется против оккупанта Курил
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26.02.2021 04:52 Відповісти
 
 