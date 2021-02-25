УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11318 відвідувачів онлайн
Новини Фото Здоров'я Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
4 213 26
вакцина (3528) Донбас (21733) військовослужбовці (3944) коронавірус (16711)

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоров'я

Сьогодні в 66-й військовий госпіталь надійшла перша партія вакцини для профілактики COVID-19 - AstraZeneca, у кількості 7200 доз. Лікарі почали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої санітарної роти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 01
У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 02

Завтра бригади в складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта та медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо в підрозділи в зоні відповідальності. Вакцинація проводиться в два етапи, другий приблизно через вісім-дванадцять тижнів після першого.

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 03
У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 04

Читайте також: Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 05
У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 06

Слід зазначити, вакцинація - повністю добровільна. Насамперед, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збираються дані анамнезу і тоді визначається, чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Бедные наши вояки...
показати весь коментар
25.02.2021 20:15
+9
Молись, пліснява, щоб у наших хлопців побічного ефекту не було від вашого неапробованого фуфломіцину.
показати весь коментар
25.02.2021 20:23
+8
а какие компоненты этой вакцины?


Там есть любые компоненты !!!

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2273



показати весь коментар
25.02.2021 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бедные наши вояки...
показати весь коментар
25.02.2021 20:15 Відповісти
Откатным дерьмом подневольных ширяют. гниды...
показати весь коментар
25.02.2021 20:15 Відповісти
Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины. - цитата

а какие компоненты этой вакцины? (чисто интересно)
показати весь коментар
25.02.2021 20:17 Відповісти
а какие компоненты этой вакцины?


Там есть любые компоненты !!!

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2273



показати весь коментар
25.02.2021 20:39 Відповісти
У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9996
показати весь коментар
25.02.2021 21:50 Відповісти
Молись, пліснява, щоб у наших хлопців побічного ефекту не було від вашого неапробованого фуфломіцину.
показати весь коментар
25.02.2021 20:23 Відповісти
Не здивуюсь, якщо виявиться, що це запланована акція, щоб наших військових зробити небоєздатними.
показати весь коментар
25.02.2021 20:23 Відповісти
Читал шо за день сделали 160(нет, не триллионов) уколов?

А ВСУ все обколят за неделю, так что ты прав - привезли отраву и всем за неделю вколют, а в апреле Путин нападет, а солдаты все с температурой = ты бегаешь с автоматом)
показати весь коментар
25.02.2021 20:35 Відповісти
Сподіваюсь, більшості військових вистачить розуму відмовитись. Таке право в них повинно бути. Теоретично.
Лікарі он вже відмовляються масово.
показати весь коментар
25.02.2021 20:37 Відповісти
Ну да. А также мона не идти на пост - "стреляли". Или не залезть в окоп - "летали". И вообще надо шоп солдат сам решал - воевать или нет, или стрелять/нет.

Как представляешь необязательность укола? типо половина будет заражаться, а половина(возможно) нет? А вот кстати, только что прочитал, это м.б. и диверсия.(3 части там)

https://defence-line.org/2021/02/pandemiya-itogi-podvedem-chast-1/
показати весь коментар
25.02.2021 21:53 Відповісти
Заражатися чим і від кого? Немає доказів, що вакцина якось впливає на вірогідність інфікуватися чи інфікувати.

"Как представляешь необязательность укола?"

А як ти уявляєш, щоб будь-яке медичне втручання було примусовим? Це за яким законодавством? Чи за якою міжнародною конвенцією?
показати весь коментар
26.02.2021 01:07 Відповісти
между собой невакцинированные будут. а ввакцинированные, писало тут, шо вроде как вполне переносят.

А за каким зак-ством забривают в армию?

Не говоря уже о том что контрактники чет там подписывали(добровольно) и там наверное чет такое написано об этом? а если и нет, то как ты представляешь - пошел служить, или даже на работу - это делаю, а это не нравится и пшлифсенах?
показати весь коментар
26.02.2021 07:27 Відповісти
Скажуть "член смоктати", то також виконувати? Чувак, полистай трохи закони, не можна ж бути таким юридично безграмотним.
показати весь коментар
26.02.2021 11:04 Відповісти
"между собой невакцинированные будут. а ввакцинированные, писало тут, шо вроде как вполне переносят."

антинаукова маячня
вакцина лише зменшує вірогідність важкого перебігу (якщо вірити виробникам)
на вірогідність же інфікуватися чи інфікувати вона ніяк не впливає
показати весь коментар
26.02.2021 11:06 Відповісти
Люди доверяют этим вакцинам не больше чем ворам, через которых они закупались.
показати весь коментар
25.02.2021 20:24 Відповісти
Вакцина проти коронавірусу CoviShield прибула в Луганську та Донецьку області, а перші щеплення військовим у зоні ООС зроблять вже сьогодні, 25 лютого. Про це повідомляє "Громадське".

"Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей. Перші щеплення військовим на передовій зроблять вже 25 лютого."
показати весь коментар
25.02.2021 20:24 Відповісти
Понятно.
Бойцов ВСУ начали вакцинировать Святой водой из Ганга.
Ну-ну...
показати весь коментар
25.02.2021 20:30 Відповісти
Прям аж из Ганга?! У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9611 Да наврядли-скорее с ближайшего аптечного склада привезли антибиотики или другое плацебо( с истекающим сроком годности) и нацепили на них соответствующие этикетки!!! У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 184Ведь у советских врачей и их последователей есть и папы с мамой,и дети...и их жизни и здоровье им дороже,чем какого солдатика!Конечно не все врачи гады...но блат и кумовство никто не отменял!! У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8991
показати весь коментар
26.02.2021 17:34 Відповісти
В зоне проведения ООС началась вакцинация от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9920
показати весь коментар
25.02.2021 20:25 Відповісти
вакцінацією - по ковіду та нехлюйству!
залізний кінь іде на зміну селянській конячці!
показати весь коментар
25.02.2021 20:36 Відповісти
..Шановні це ТРЕБА знати ..якщо Вам щось "нав"язують" -- для прикладу ВАКЦИНАЦІЯ ..



.Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334...
показати весь коментар
25.02.2021 21:35 Відповісти
Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
показати весь коментар
25.02.2021 21:35 Відповісти
На какой помойке нашли лоток с непонятно чем,стоящий на столе и где обучали этих коновалов делать подкожную инъекцию перпендикулярно поверхности кожи?Они и внутривенно котят,как в голливудских фильмах,просто втыкая иглу в руку?Это феерический писец.
показати весь коментар
25.02.2021 21:56 Відповісти
Дай Боже, шо це все-таки фізрозчин.
показати весь коментар
25.02.2021 23:35 Відповісти
А где на этих фотках тело "Зеленский"?
Сначала обещало уколоться ПЕРВЫМ!!!
Потом вместе с в.с. - как их говнокомандующий!
Що,чмошник зеленорогий,вакцин не та - сцыкотно? Зелюнчик обосрунчик?
Писюнист обосратушкин!
показати весь коментар
25.02.2021 22:10 Відповісти
Немцы отвергают вакцину от AstraZeneca, предпочитая продукт Pfizer-BioNTech
показати весь коментар
26.02.2021 13:50 Відповісти
 
 