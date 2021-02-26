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ПТРК "Фагот", вогнемет "Шмель", боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Служба безпеки України встановила в Луганській області місцезнаходження арсеналу зброї, боєприпасів і вибухівки. Серед вилученої зброї: протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" і реактивний піхотний вогнемет "Шмель", виробництва РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативним даними, тайник залишили учасники диверсійної групи незаконних збройних формувань, причетної до підривів у 2014 році об’єктів критичної інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.

Зі схрону, закладеного на території покинутої захисної споруди колишнього заводу у Лисичанську, правоохоронці, серед іншого, вилучили:

- 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 і РПГ-26,

- понад 100 гранатометних пострілів,

- 24 артилерійські снаряди,

- майже 8 кілограмів тротилу,

- понад кілограм пластиду,

- 10 бойових гранат різних модифікацій,

- 2 мінометні міни,

- протипіхотну міну,

- кумулятивний заряд,

- 6 капселів-детонаторів,

- 2 димові шашки,

- 17 запалів різних модифікацій,

- понад 8 тисяч набоїв різних калібрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Лисичанську виявлено схованку з боєприпасами найманців РФ, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ПТРК Фагот, вогнемет Шмель, боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році 01

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та Держслужбою з надзвичайних ситуацій.

ПТРК Фагот, вогнемет Шмель, боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році 02
ПТРК Фагот, вогнемет Шмель, боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році 03
ПТРК Фагот, вогнемет Шмель, боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році 04
ПТРК Фагот, вогнемет Шмель, боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році 05
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Всё вернуть на ту сторону с целью утилизации ....владельцев оного ! ПТРК "Фагот", огнемет "Шмель", боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году - Цензор.НЕТ 3465
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26.02.2021 11:21
+2
Лежит слева от ПТУРа
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26.02.2021 16:11
+1
Кто тебе сказал, что в земле? Тупое лаптеногое
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26.02.2021 11:58
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Всё вернуть на ту сторону с целью утилизации ....владельцев оного ! ПТРК "Фагот", огнемет "Шмель", боеприпасы и взрывчатка: СБУ обнаружила на Луганщине тайник террористов, причастных к подрывам в 2014 году - Цензор.НЕТ 3465
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26.02.2021 11:21 Відповісти
передать на передовую, пусть утилизируют.
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26.02.2021 11:28 Відповісти
7 лет лежали боеприпасы в земле , и деревянные ящики даже не отсырели и не взялись плесенью .... )))))
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26.02.2021 11:29 Відповісти
Кто тебе сказал, что в земле? Тупое лаптеногое
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26.02.2021 11:58 Відповісти
И даже не «заминировали» схрон на «неизвлекаемость».... Глупые тереористы какие-то .... ящики как со склада.... Интересно по номерам посмотреть....что и откуда...
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27.02.2021 11:44 Відповісти
Огнемет "ШМЕЛЬ" , так и не увидел)))
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26.02.2021 11:45 Відповісти
Бутылка на зрение влияет?
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26.02.2021 11:59 Відповісти
Лежит слева от ПТУРа
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26.02.2021 16:11 Відповісти
Вторая по величине "труба" (самая большая это контейнер ПТУРа), на ней небольшие светло-зеленые пятна видны.
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27.02.2021 06:31 Відповісти
Роток оффни свой.
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26.02.2021 14:42 Відповісти
" капселей" - грамотеи грёбанные...
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27.02.2021 16:51 Відповісти
 
 