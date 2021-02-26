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Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок зіткнення чотирьох автомобілів недалеко від обласного центру загинули двоє людей, а ще один травмувався. За фактом ДТП слідчі почали кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Івано-Франківській області.

"26 лютого близько 07:40 сталася ДТП в Угриневі. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, попередньо встановлено, що автомобіль Opel Combo, який їхав у напрямку Львова, намагався здійснити маневр повороту ліворуч. Позаду вказаної автівки рухався автомобіль Renault Kangoo, який проявив неуважність і вчинив зіткнення з автомобілем Opel.

Внаслідок цього транспортний засіб Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21010", який в лівій смузі руху їхав у сторону Івано-Франківська. Після цього ще один транспортний засіб Renault 21, який їхав позаду в напрямку Івано-Франківська, врізався в автомобіль "ВАЗ".

Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався 01

Ще два автомобілі, щоб уникнути зіткнення, зійшли з проїжджої частини дороги на узбіччя", - сказано в повідомленні.

У результаті аварії загинули водій 1992 року народження і пасажир 1994 року народження, а також травмувалася пасажирка 1997 року народження, у неї легкі тілесні ушкодження. І загиблі, і потерпілі з автомобіля "ВАЗ", вони – мешканці Єзупіля.

Правоохоронці перевірили керманича на стан сп’яніння, чоловік – тверезий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж

Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався 02
Фото: ДСНС

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини автопригоди. В ході досудового розслідування заплановано ряд експертиз.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
старая как свет истина, ПДД написаны человеческой кровью... Мой инструктор, еще в 1989 году говорил, выполняя левый поворот или разворот держи передние колеса прямо, если тебя догонят в жолу, то в худшем случае толкнут дальше по полосе, а если выкрутил колеса влево, то выкинет на встречку, под другое авто или фуру... уже 35 лет за рулем, и каждый год вижу аварии, водители которых не соблюдали это простое правило и жестоко за это поплатились...
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26.02.2021 13:02
+3
Так НІХТО не постраждав крім тих, хто був в тому тазіку. Ніяких думок не виникає? В Рено передок в хлам, а салон цілий, в жигуля кузов цілий, а купа трупів.
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26.02.2021 12:34
+1
знову тази
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26.02.2021 11:54
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знову тази
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26.02.2021 11:54 Відповісти
Я не поклонник этой марки авто, но Вы перед тем как комментировать статью читаете? В результате транспортное средство Renault Kangoo выехало на полосу встречного движения и совершило столкновение с автомобилем "ВАЗ 21010"Источник: https://censor.net/ru/p3250274
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26.02.2021 11:57 Відповісти
Так НІХТО не постраждав крім тих, хто був в тому тазіку. Ніяких думок не виникає? В Рено передок в хлам, а салон цілий, в жигуля кузов цілий, а купа трупів.
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26.02.2021 12:34 Відповісти
саму так, необхідно забороняти до експлуатації авто із рейтингом 3 і нижче у euroncap, чи принаймні виїзд подібних авто на дороги із дозволеною швидкістю руху більшою за 50.
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26.02.2021 13:26 Відповісти
Ще й пасками безпеки не користувалися скоріш за все...
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26.02.2021 15:29 Відповісти
Та да, ВАЗ, конечно, ещё та консерва, но, вполне может быть, что погибли потому, что не были пристёгнуты.
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26.02.2021 12:15 Відповісти
а то шо таз ехал никого не трогал вас не беспоит?
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26.02.2021 18:32 Відповісти
Вы сами-то хоть поняли что написали? )))
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26.02.2021 12:49 Відповісти
І, головне, тролейбусна лінія, місто. всі, напевно, 50 їхали...
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26.02.2021 12:35 Відповісти
Это пригород. Во Франыке некоторые маршруты троллейбусов ездят за город.
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26.02.2021 12:57 Відповісти
Житлова зона в будь-якому випадку, обмеження 50
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26.02.2021 13:00 Відповісти
Не дуже житлова, швидше промка.
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26.02.2021 14:30 Відповісти
Вопрос: А где тут "пьяные" или "превышение скорости". Надо было срочно штрафы увеличить? Камеры поставить? Ню, ню ...
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26.02.2021 12:53 Відповісти
старая как свет истина, ПДД написаны человеческой кровью... Мой инструктор, еще в 1989 году говорил, выполняя левый поворот или разворот держи передние колеса прямо, если тебя догонят в жолу, то в худшем случае толкнут дальше по полосе, а если выкрутил колеса влево, то выкинет на встречку, под другое авто или фуру... уже 35 лет за рулем, и каждый год вижу аварии, водители которых не соблюдали это простое правило и жестоко за это поплатились...
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26.02.2021 13:02 Відповісти
ТАК И ЕСТЬ !!! У меня кум с семьей так погиб потому что ему в лоб в лоб выскочил водила который хотел повернуть а его ударили ((( Семья 3 человека погибли хотя ехали в своей полосе по правилам Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався - Цензор.НЕТ 5651
показати весь коментар
26.02.2021 13:29 Відповісти
Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався - Цензор.НЕТ 4489
показати весь коментар
26.02.2021 14:24 Відповісти
 
 