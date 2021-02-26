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До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Громадська організація "Фундація DEJURE" повідомляє, що до їхнього офісу намагаються потрапити співробітники Нацполіції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це організація повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Щонайменше 5 співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселком та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі. Нагадаємо, все це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім!", співорганізаторами якої ми виступаємо", - зазначили у "Фундації DEJURE".

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До офісу Фундації DEJURE намагаються потрапити співробітники Нацполіції: Це відбувається за день до акції Справедливість Стерненку - справедливість усім 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
В свої каски нехай похєзають.
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26.02.2021 12:45
+23
Стук в дверь.
≈ Кто там?
≈ Полиция!
≈ Что надо?
≈ Поговорить!
≈ А сколько вас?
≈ Не меньше 5.
≈ Ну вот и поговорите!
В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 8642
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26.02.2021 12:47
+17
Акции еще не было, а менты уже обосрались, в туалет просятся?)))
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26.02.2021 12:52
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Активисты,открывайте служителям закона!
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26.02.2021 12:41 Відповісти
Слышь убогое кацапское дер-мо смыло волной в канализацию
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26.02.2021 12:42 Відповісти
Винесіть хлопцям горщик і дай е номер телефону Романа. Якщо поліція не бреше, цього буде достатньо.
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26.02.2021 12:43 Відповісти
В свої каски нехай похєзають.
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26.02.2021 12:45 Відповісти
Може то ці "орли", чиї каски оце спалили позавчора?
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26.02.2021 12:47 Відповісти
До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 4230
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26.02.2021 12:53 Відповісти
кто сгорит - тот не потонет,
кто обосрался - не сгорит..... До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 4719 До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 4719
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26.02.2021 12:56 Відповісти
Хотят проверить не заготовили ли вы там гранатометы или зенитки шоб Бубочку попугать. Оно ведь ссытся.
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26.02.2021 12:45 Відповісти
Винесіть їм горщика, нехай подзюрять В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 307
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26.02.2021 12:45 Відповісти
полиция с народом? да, Геращенко?
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26.02.2021 12:46 Відповісти
.....поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом.

а до акции оставались еще сутки !!!!! В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 6110
сАбаков, не забудь завтра одеть памперсы
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26.02.2021 12:47 Відповісти
Стук в дверь.
≈ Кто там?
≈ Полиция!
≈ Что надо?
≈ Поговорить!
≈ А сколько вас?
≈ Не меньше 5.
≈ Ну вот и поговорите!
В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 8642
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26.02.2021 12:47 Відповісти
де мы живем...
лягавые просятся на парашу...
хотят с кем то поговорить...
кустурица курит в стороне..
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26.02.2021 12:49 Відповісти
Країна, за яку не було соромно 5 років, знову перетворюється в срану малоросію...
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26.02.2021 12:52 Відповісти
Акции еще не было, а менты уже обосрались, в туалет просятся?)))
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26.02.2021 12:52 Відповісти
аваковские титуханы хотят подбросить что нибудь, мусора мрази
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26.02.2021 12:56 Відповісти
Впустите их всех в один туалет. И заприте. Поглядим, что из этого получится.
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26.02.2021 12:56 Відповісти
зеля чудово розуміє який він гівнюк,
і знає, чого завтра прийдуть невдоволені люди,
але відверто підтримує безпредел суддів і прокурорів,
навіть ціною стабільності у країні

#стерненкуволю
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26.02.2021 13:02 Відповісти
"Хотят воспользоваться нашим туалетом" - ))) Да они чертовы гении, эти оперативники, сразу видно, что на парах по ОРД не спали... )))
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26.02.2021 13:16 Відповісти
До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім" - Цензор.НЕТ 5451
Продажні корумповані менти - копи вони що з українським народом?
Ні! Ці вірні сторожові пси охороняють корумповану продажну владу!
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26.02.2021 13:35 Відповісти
Такими кроками Нас все більше і більше переконують , що вирок був "справедливий"...
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26.02.2021 15:32 Відповісти
Нехай в пріусах своїх ср@ть!
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26.02.2021 15:56 Відповісти
Что вы фигню пишете? В полиции работают ссыкуны и засранцы? Та никогда!!!
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27.02.2021 13:25 Відповісти
 
 