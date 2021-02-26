До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Громадська організація "Фундація DEJURE" повідомляє, що до їхнього офісу намагаються потрапити співробітники Нацполіції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це організація повідомила на сторінці в мережі Facebook.
"Щонайменше 5 співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселком та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі. Нагадаємо, все це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім!", співорганізаторами якої ми виступаємо", - зазначили у "Фундації DEJURE".
Топ коментарі
+23 Tema9
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+23 Valeriy Wrx
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+17 Павел Стрембовский
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Будь ласка, зачекайте...
кто обосрался - не сгорит.....
а до акции оставались еще сутки !!!!!
сАбаков, не забудь завтра одеть памперсы
≈ Кто там?
≈ Полиция!
≈ Что надо?
≈ Поговорить!
≈ А сколько вас?
≈ Не меньше 5.
≈ Ну вот и поговорите!
лягавые просятся на парашу...
хотят с кем то поговорить...
кустурица курит в стороне..
і знає, чого завтра прийдуть невдоволені люди,
але відверто підтримує безпредел суддів і прокурорів,
навіть ціною стабільності у країні
#стерненкуволю
Продажні корумповані менти - копи вони що з українським народом?
Ні! Ці вірні сторожові пси охороняють корумповану продажну владу!