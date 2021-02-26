До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім". ФОТО

Громадська організація "Фундація DEJURE" повідомляє, що до їхнього офісу намагаються потрапити співробітники Нацполіції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це організація повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Щонайменше 5 співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселком та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі. Нагадаємо, все це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім!", співорганізаторами якої ми виступаємо", - зазначили у "Фундації DEJURE".

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