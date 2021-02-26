Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 25 лютого провела зустріч із міжфракційним депутатським об'єднанням "Цінності. Гідність. Сім'я".
Про це повідомляється на сайті Інституту релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що нардепи обговорили разом з релігійними діячами необхідність формування державної сімейної політики, а також проблематику вакцинації, легалізації азартних ігор і сурогатного материнства.
"Це великий сором і біль України, коли жінки торгують своїм материнством, а українських дітей продають у різні країни світу. І наше законодавство є навіть гірше, ніж у Таїланді, Індії та інших країнах, які ми колись називали країнами третього світу", - зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.
Глава УГКЦ висловив надію, що таким зустрічам законодавці отримувати необхідну інформацію і підтримку від Всеукраїнської Ради Церков для того, щоб українські закони були професійно підготовлені і були засновані на моральному законі - на кодексі загальнолюдських цінностей.
Повідомляється, що також свої зауваження з цього питання і пропозиції до державної сімейної політики озвучив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
Крім того, учасники засідання обмінялися думками щодо початку вакцинації в Україні. Про особливості цього процесу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Повідомляється, що від міжфракційного депутатського об'єднання у зустрічі взяли участь народні депутати "Слуги народу" Святослав Юраш та Мар'ян Заблоцький, Ірина Констанкевич ( "За майбутнє"), Олег Волошин ("ОПЖЗ"), а також координатор об'єднання Олександр Васюк.
Як повідомляється, такі зустрічі Ради Церков з нардепами проводять щомісяця.
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депутаты "Слуги народа" Святослав Юраш и Марьян Заблоцкий, Ирина Констанкевич ("За будущее"), Олег Волошин ("ОПЖЗ") Источник: https://censor.net/ru/p3250295 ?
а какого хрена атеисты свой пятак суют везде?
согласно статистике в Украине 66% верующих людей (на 2019-й год) - большинство то есть..
атеисты, в случае несчастий с ними будут молиться, каяться перед Богом, ходить в церковь и исповедоваться священнику..
в эту игру можно играть вдвоем до бесконечности
а насчет Конституции? - все меняется, все проходит, и ее у нас переписывают под каждого нового презика..
Скольких детей усыновил он лично?
причем здесь товар ?
Вот аборты без медицинских показаний это убийство без сомнений !!
Надеюсь вы не делали абортов..
прочитал - видно что вы глубоко в теме...
пожалуй да - нужно запретить, по крайней мере до тех пор пока права суррогатной матери и ребенка не будут жестко защищены..