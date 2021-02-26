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Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні. ФОТО

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 25 лютого провела зустріч із міжфракційним депутатським об'єднанням "Цінності. Гідність. Сім'я".

Про це повідомляється на сайті Інституту релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нардепи обговорили разом з релігійними діячами необхідність формування державної сімейної політики, а також проблематику вакцинації, легалізації азартних ігор і сурогатного материнства.

"Це великий сором і біль України, коли жінки торгують своїм материнством, а українських дітей продають у різні країни світу. І наше законодавство є навіть гірше, ніж у Таїланді, Індії та інших країнах, які ми колись називали країнами третього світу", - зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні 01

Глава УГКЦ висловив надію, що таким зустрічам законодавці отримувати необхідну інформацію і підтримку від Всеукраїнської Ради Церков для того, щоб українські закони були професійно підготовлені і були засновані на моральному законі - на кодексі загальнолюдських цінностей.

Повідомляється, що також свої зауваження з цього питання і пропозиції до державної сімейної політики озвучив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Крім того, учасники засідання обмінялися думками щодо початку вакцинації в Україні. Про особливості цього процесу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні 02

Повідомляється, що від міжфракційного депутатського об'єднання у зустрічі взяли участь народні депутати "Слуги народу" Святослав Юраш та Мар'ян Заблоцький, Ірина Констанкевич ( "За майбутнє"), Олег Волошин ("ОПЖЗ"), а також координатор об'єднання Олександр Васюк.

Як повідомляється, такі зустрічі Ради Церков з нардепами проводять щомісяця.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
а можно контр-вопрос?
а какого хрена атеисты свой пятак суют везде?
согласно статистике в Украине 66% верующих людей (на 2019-й год) - большинство то есть.. Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 8528
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26.02.2021 12:58
+4
Так, вроде ж, светское государство? Куда это попы свой пятак постоянно суют? Тогда и налоги влупить в полный рост этим мудрым, ****, наставникам. Совет Церквей обсудил с нардепами формирования семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 930
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26.02.2021 12:51
+3
уже прямое. Государство как и общество положило большой пребольшой писюн на семейную политику. Больше половины семей распадаются, а дети растут как сорняки. Вроде есть но дела до них никому нет. Переполненные детские дома... Полная безответственность. Может хоть священники смогут немного улучшить обстановку. Можете не верить в Бога, церковь. Но у них достаточно сильный институт семьи.
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26.02.2021 13:22
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а каким боком попье сраное к семейной политике ???
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26.02.2021 12:50 Відповісти
теневой парламент
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26.02.2021 12:55 Відповісти
А чем "попье" хуже
депутаты "Слуги народа" Святослав Юраш и Марьян Заблоцкий, Ирина Констанкевич ("За будущее"), Олег Волошин ("ОПЖЗ") Источник: https://censor.net/ru/p3250295 ?
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26.02.2021 12:57 Відповісти
уже прямое. Государство как и общество положило большой пребольшой писюн на семейную политику. Больше половины семей распадаются, а дети растут как сорняки. Вроде есть но дела до них никому нет. Переполненные детские дома... Полная безответственность. Может хоть священники смогут немного улучшить обстановку. Можете не верить в Бога, церковь. Но у них достаточно сильный институт семьи.
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26.02.2021 13:22 Відповісти
ИЗ 1000 ПОПОВ ИСТИННО ВЕРУЕТ ТОЛЬКО ОДИН..
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26.02.2021 14:37 Відповісти
Не исключено. Тот человек кто вам скажет что верит на 100%, вам солжет. Ну тут не об этом. Верит не верит это их личное дело. Другой вопрос могут ли они помочь семьям, детям и тд. и тп.
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26.02.2021 17:12 Відповісти
церковные служители всех конфессий, вы бы хоть поинтересовались у матерей, чем там деток вакцинируют или эти мирские проблемы вас не интересуют? вы над ними летаете? а вы знаете, что многие молодые семьи задумываются, стоит ли деток пускать в этот мир в этой стране
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26.02.2021 15:34 Відповісти
мне не понятен ваш поток сознания. Но попробую. Что там такого плохого с вакцинацией?! Ну кроме той что от ковида. Такую дичь завезли. Ею не то что деток, бы и взрослому не стал бы колоть.
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26.02.2021 17:15 Відповісти
Пам"ятай, що Бог тебе любить. Бог любить усіх, навіть дебілів ... і жаліє.
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26.02.2021 16:50 Відповісти
Так, вроде ж, светское государство? Куда это попы свой пятак постоянно суют? Тогда и налоги влупить в полный рост этим мудрым, ****, наставникам. Совет Церквей обсудил с нардепами формирования семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 930
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26.02.2021 12:51 Відповісти
а можно контр-вопрос?
а какого хрена атеисты свой пятак суют везде?
согласно статистике в Украине 66% верующих людей (на 2019-й год) - большинство то есть.. Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 8528
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26.02.2021 12:58 Відповісти
Из этих 66 процентов - 90 процентов верующие только на Пасху и Рождество бухать. Это во-первых. А во-вторых - хочешь духовности - меняйте Конституцию. А то, как халявничать - так они сами по себе, а как щёки надувать и мудрецов изображать - тут они аж бегом.
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26.02.2021 13:16 Відповісти
и наоборот -
атеисты, в случае несчастий с ними будут молиться, каяться перед Богом, ходить в церковь и исповедоваться священнику..
в эту игру можно играть вдвоем до бесконечности Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні - Цензор.НЕТ 7345
а насчет Конституции? - все меняется, все проходит, и ее у нас переписывают под каждого нового презика..
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26.02.2021 13:28 Відповісти
Это большой стыд и боль Украины, когда женщины торгуют своим материнством, а украинских детей продают в разные страны мира. И наше законодательство является даже хуже, чем в Таиланде, Индии и других странах, которые мы когда-то называли странами третьего мира", - отметил глава УГКЦ Блаженнейший СвятославИсточник: https://censor.net/ru/p3250295
Скольких детей усыновил он лично?
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26.02.2021 12:52 Відповісти
Навіщо йому якісь діти коли в нього є паства яку він регулярно стриже...
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26.02.2021 13:00 Відповісти
Так они не имеют право иметь семью после принятия сана. А если уже женат, не факт что станет его сделают священиком... Я думаю он за год помог детям больше чем вы бы могли за всю свою жизнь. У них нет шкурных интересов... Имущества нет, семьи нет.
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26.02.2021 13:13 Відповісти
Религиозная пещера должна быть отделена от государства, либо платить налоги. Вообще оборзели.
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26.02.2021 12:53 Відповісти
Молодцы!!!!! Что Таиланд, что Индия запретили это суррогатное материнство, как бизнес, который вышел из-под контроля. А то превратили детей в живой товар.
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26.02.2021 12:55 Відповісти
хм.., а если пара очень хочет иметь детей, а мать не может родить?
причем здесь товар ?
Вот аборты без медицинских показаний это убийство без сомнений !!
Надеюсь вы не делали абортов..
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26.02.2021 13:02 Відповісти
У нас абсолютно этот вопрос не отрегулирован законодательно. Отношение к женщинам просто ужасное. Они абсолютно бесправны: им могут не заплатить деньги, либо заплатить не всю сумму, заказчик может отказаться оплачивать кесарево сечение в родах, пусть, мол, сама рожает, я ей деньги плачу. Никто не заботится о том, что прежде, чем женщине введут эмбрион, она должна пройти курс гормональной терапии. Что будет потом, после этих гормонов- это лично твоё дело. Деньги заплатили- теперь лечись. Люди могут отказаться от ребёнка - передумали или ребёнок родился с патологией или никак не могут решить вопрос с легализацией и вывозом ребёнка из Украины. Или выясняется, что это, таки, ребёнок генетически той женщины, которая родила, а ей не сказали, что не эмбрион ей подсадили, а просто искусственно оплодотворили. Так что проблем столько, что один главврач репродуктивной клиники просто сказал: « Это надо закрывать.», хотя, именно суррогатное материнство и есть его заработок.
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26.02.2021 13:15 Відповісти
мда...
прочитал - видно что вы глубоко в теме...
пожалуй да - нужно запретить, по крайней мере до тех пор пока права суррогатной матери и ребенка не будут жестко защищены..
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26.02.2021 13:20 Відповісти
Да, ещё. После родов у женщины забирают ребёнка. Но физиологический процесс продолжается - так устроено природой. Молоко все прибывает и прибывает. Куда его девать? Начинают перевязывать грудь. Как результат - температура до. 40, затвердение в груди, дикая боль, потом мастопатия, которая, в конце концов, заканчивается раком груди. Так что суррогатное материнство - это ещё тот треш. Это вам не стакан волы выпить.
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26.02.2021 13:22 Відповісти
Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні - Цензор.НЕТ 3055
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26.02.2021 13:30 Відповісти
А если случился выкидыш? Такое тоже бывает. Женщина - не мешок, в который положил, потом достал. Как быть с деньгами, которые получила от заказчика?
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26.02.2021 13:36 Відповісти
Для галочки не более!!!! Оба попа в телефоне сидят!!!! Да и вообще!!!!
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26.02.2021 13:06 Відповісти
Трутни в рясе. Везде свой бородатый хобот суют.
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26.02.2021 13:23 Відповісти
как это полугундяевская ересь касается людей
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26.02.2021 13:36 Відповісти
Почитайте мой ответ выше. Вопросы отпадут сами собой.
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26.02.2021 13:45 Відповісти
Розсмішила присутність пятидесятників (Паночко). На початку 90х вони активно переманювали до себе людей говорячи що тільки вони правильна церква. Це в свою чергу стало причиною напружених відносин в сімях аж до розлучень. Мені відомі такі випадки. Тепер Паночко виступає за сімейні цінності? Рідкісний цинізм.
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26.02.2021 13:49 Відповісти
той, хто говорить, що його релігія накраща, а всі інші помилкові і "не такі" --- втікайте від нього подалі, бо з того всі війни починались ну і, звісно, сім"ї рушились
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26.02.2021 15:40 Відповісти
Це брякнуто, бо не побачила там свого любого московського попа-онуфрія? Чи просто безбожниця з-під комісара і комсомолки?
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26.02.2021 16:46 Відповісти
Все вірно але проблема в тому що ті хто туди пішов перестають критично мислити. Наприклад моя знайома 40 річна жінка говорила що ій 18 років бо вона так сповідує. Якось її вдалося привести до тями (довга історія) вона нічого не памятає думає що пройшло два дні а пройшло більше 10 років. Пятидесятники можуть бути дуже небезпечні.
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26.02.2021 18:13 Відповісти
 
 