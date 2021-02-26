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держзакупівлі (334) Житомир (399) корупція (4070) СБУ (10025)

Керівництво "Житомиртеплокомуненерго" присвоїло мільйони бюджетних гривень під час проведення держзакупівель, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Керівництво

Служба безпеки України викрила керівництво комунального підприємства "Житомиртеплокомуненерго" на розтраті мільйонів бюджетних коштів під час проведення закупівель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовці підприємства підписали низку договорів на поставки будівельних матеріалів для проведення поточних і капітальних робіт на об’єктах галузі. При цьому керівництво КП скористалося виключним правом проведення прямих закупівель без процедури відкритих торгів і уклало контракти із афілійованою місцевою фірмою. За цією схемою зловмисники привласнили мільйони гривень через штучне завищення ринкових цін на товари.

Ініційована СБУ перевірка показала, що лише під час придбання піску та щебеню керівництво підприємства незаконно вивело з бюджету майже 1 млн грн.

Під час обшуків у приміщеннях комунального підприємства Житомирської міської ради і в офісі фірми-постачальника правоохоронці вилучили фінансово-бухгалтерську та договірну документацію, яку долучено до доказової бази.

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Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення точних розмірів завданих збитків та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Керівництво Житомиртеплокомуненерго присвоїло мільйони бюджетних гривень під час проведення держзакупівель, - СБУ 01
Керівництво Житомиртеплокомуненерго присвоїло мільйони бюджетних гривень під час проведення держзакупівель, - СБУ 02
Керівництво Житомиртеплокомуненерго присвоїло мільйони бюджетних гривень під час проведення держзакупівель, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Почему только ЖитомирОТКЕ? Так поступают все ОТКЕ и не только лишь все Руководство "Житомиртеплокоммунэнерго" присвоило миллионы бюджетных гривен при проведении госзакупок, - СБУ - Цензор.НЕТ 4207
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26.02.2021 13:03 Відповісти
Який зЄ-зидент - таке й оточення
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26.02.2021 13:11 Відповісти
это вы в запорожье не были
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26.02.2021 13:35 Відповісти
 
 