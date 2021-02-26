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Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 9-річну доньку співмешканки і поширював порно з неповнолітньою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Кіберполіція викрила зловмисника в зґвалтуванні малолітньої дитини та виготовленні порнографічного контенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції.

"Встановлено, що фігурант вчиняв дії сексуального характеру щодо 9-річної доньки співмешканки. За участю дитини фігурант створював порнографічний контент. У подальшому виготовлені фото та відеоматеріали він обмінював на аналогічний контент на "профільних" форумах у Даркнет", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та жорсткий диск. Під час огляду техніки правоохоронці виявили фото та відеоматеріали порнографічного характеру за участю потерпілої.

Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 9-річну доньку співмешканки і поширював порно з неповнолітньою 01

Зловмисника викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіціі.

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Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 9-річну доньку співмешканки і поширював порно з неповнолітньою 02
Фото: сайт Нацполіції

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А сожительница чего там? Камеру держала?
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26.02.2021 13:50
+9
ублюдок. таких нужно принудительно кастрировать.
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26.02.2021 13:58
+7
Мерзота.

Бідна дитина.
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26.02.2021 15:32
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А сожительница чего там? Камеру держала?
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26.02.2021 13:50 Відповісти
ублюдок. таких нужно принудительно кастрировать.
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26.02.2021 13:58 Відповісти
Особисто я убив би на місці.
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26.02.2021 18:10 Відповісти
похоже, що так, а бабло пиляли навпіл.
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26.02.2021 13:59 Відповісти
Жаль, у нас в угоду европейским политикам, отменили ИМСЗ.
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26.02.2021 14:30 Відповісти
Один вопрос. Зачем задерживали? Он не мог при попытке к бегству, раз 5 головой упасть на... скажем топор?
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26.02.2021 14:35 Відповісти
А людей все меньше и меньше ,,,,удобрения все больше и больше
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26.02.2021 14:38 Відповісти
Вешать и маму и насильника!
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26.02.2021 14:52 Відповісти
Удивительная тварь из секты педошария. Ребенка жалко. С детства получила психологическую травму .
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26.02.2021 15:02 Відповісти
Його ї....и і розповсюджувати в неті.
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26.02.2021 15:28 Відповісти
Мерзота.

Бідна дитина.
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26.02.2021 15:32 Відповісти
А морду зачем закрыли?Пусть страна узнает педофила
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26.02.2021 15:55 Відповісти
Не пойму вашу гуманность, тварь насилует малолеток, а вы его покрываете, зачем закрывать его морду, пусть народ знает в лицо этого "героя".
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26.02.2021 16:38 Відповісти
шкаф какой раритетный, дорогой наверное
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26.02.2021 17:02 Відповісти
 
 