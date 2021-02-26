Поліція затримала чоловіка, який ґвалтував 9-річну доньку співмешканки і поширював порно з неповнолітньою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіберполіція викрила зловмисника в зґвалтуванні малолітньої дитини та виготовленні порнографічного контенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції.

"Встановлено, що фігурант вчиняв дії сексуального характеру щодо 9-річної доньки співмешканки. За участю дитини фігурант створював порнографічний контент. У подальшому виготовлені фото та відеоматеріали він обмінював на аналогічний контент на "профільних" форумах у Даркнет", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та жорсткий диск. Під час огляду техніки правоохоронці виявили фото та відеоматеріали порнографічного характеру за участю потерпілої.

Зловмисника викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіціі.

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Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.



Фото: сайт Нацполіції

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора.