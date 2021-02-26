Блоковано схему незаконного відшкодування ПДВ у Черкасах, збитки становлять понад 8 млн грн. - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила міжрегіональне угруповання, яке організувало протиправний механізм відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оборудка дозволила зловмисникам отримати відшкодування з державного бюджету штучно створеного ПДВ на суму понад 8 млн грн.

Слідчі органів безпеки встановили, що налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній. В оборудці було задіяно 3 "фірми-прокладки", зареєстровані у різних регіонах. Через фіктивні безтоварні операції продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, що входить до одного з найбільших агрохолдингів України.

Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію.

Під час обшуків в офісах у різних регіонах України правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампу виробника м’ясної продукції, чорну бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми.

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