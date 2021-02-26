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Закарпаття (1579) контрабанда (1551) СБУ (10025) цигарки (622)

СБУ на Закарпатті запобігла створенню контрабандного каналу сигарет в ЄС: вилучено товару на 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України у Закарпатській області попередила нелегальне переправлення за кордон оптових партій підакцизної тютюнової продукції на мільйони гривень.

Під час обшуків у ділків вилучено майже 60 тисяч пачок контрабандних цигарок на майже 2,5 мільйона гривень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ отримали інформацію, що декілька місцевих мешканців планують організувати канал незаконного переправлення тютюнових виробів до країн Євросоюзу. Перевозити підакцизну продукцію вони планували на мікроавтобусі одного зі спільників.

Підготовлений для контрабандного переправлення товар ділки зберігали на території складського приміщення.

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У ході обшуків за місцями проживання учасників протиправної діяльності та зберігання товару правоохоронці виявили пакувальну тару, стрейч плівки та інші речі, які вони використовували для підготовки продукції до "відправлення".

СБУ на Закарпатті запобігла створенню контрабандного каналу сигарет в ЄС: вилучено товару на 2,5 млн грн 01
СБУ на Закарпатті запобігла створенню контрабандного каналу сигарет в ЄС: вилучено товару на 2,5 млн грн 02
СБУ на Закарпатті запобігла створенню контрабандного каналу сигарет в ЄС: вилучено товару на 2,5 млн грн 03

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За оперативними даними, вилучені тютюнові вироби було виготовлено на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів протиправної діяльності. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товари.

Автор: Анастасія Потіха
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А шо робити , заробляе хто як може, красавчики, жаль шо попалися.
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26.02.2021 15:24 Відповісти
Называется "Зарезали своего бычка"......они ведь сами их крышуют)))....ща на его место поставят молодого....и он будет"расти"
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26.02.2021 15:59 Відповісти
А в цей час Індія готувала пересилала Україні свої "сігарєти"

В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
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26.02.2021 15:42 Відповісти
 
 