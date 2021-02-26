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За фактом теракту в районі Хутору Вільний розпочато досудове розслідування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування за фактом загибелі жителя Луганщини через дистанційне мінування населеного пункту учасниками незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, терористи здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 на території житлового сектору селища Хутір Вільний Сєверодонецького району. Від вибуху однієї з них на подвір’ї приватного домоволодіння загинув місцевий житель.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2, які після проведення експертиз будуть долучені до матеріалів відповідного кримінального провадження.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, який призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України здійснюватиметься під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

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За фактом теракту в районі Хутору Вільний розпочато досудове розслідування, - СБУ 01
За фактом теракту в районі Хутору Вільний розпочато досудове розслідування, - СБУ 02
За фактом теракту в районі Хутору Вільний розпочато досудове розслідування, - СБУ 03
За фактом теракту в районі Хутору Вільний розпочато досудове розслідування, - СБУ 04
За фактом теракту в районі Хутору Вільний розпочато досудове розслідування, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Почему замазана маркировка? Какой в этом смысл???
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26.02.2021 15:24 Відповісти
Это улика в уголовном деле. Публикация серийных номеров делает юридически невозможным использование этой улики в качестве доказательства в суде.
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26.02.2021 15:58 Відповісти
Мабуть потрібно кожну справу порушувати як теракт і визнати слуг- поліуаїв російських терористів обдроченців "ДНР" і "ЛНР" та кацапів терористами.
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26.02.2021 18:13 Відповісти
 
 