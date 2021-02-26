За фактом теракту в районі Хутору Вільний розпочато досудове розслідування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування за фактом загибелі жителя Луганщини через дистанційне мінування населеного пункту учасниками незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, терористи здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 на території житлового сектору селища Хутір Вільний Сєверодонецького району. Від вибуху однієї з них на подвір’ї приватного домоволодіння загинув місцевий житель.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2, які після проведення експертиз будуть долучені до матеріалів відповідного кримінального провадження.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, який призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України здійснюватиметься під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

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