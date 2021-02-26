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Чиновники Запорізької міськради присвоїли 1,6 млн грн бюджетних коштів, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чиновники Запорізької міськради присвоїли 1,6 млн грн бюджетних коштів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівництво одного з департаментів Запорізької міськради в розкраданні бюджетних коштів, виділених на благоустрій вулиць обласного центру. За попередніми оцінками, сума державних збитків становить 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Досудове слідство встановило, що чиновники у 2019-2020 роках уклали декілька договорів з представниками афілійованих фірм із Запорізької та Дніпропетровської областей. Відповідно до угод на загальну суму понад 6 млн грн підрядники мали провести роботи із благоустрою міських вулиць, скверів та паркових зон.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники оборудки значно завищили вартість придбаних матеріалів і привласнили майже 30% бюджетних коштів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях ділків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

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У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх фактів правопорушення та осіб, причетних до незаконних схем.

Чиновники Запорізької міськради присвоїли 1,6 млн грн бюджетних коштів, - СБУ 01
Чиновники Запорізької міськради присвоїли 1,6 млн грн бюджетних коштів, - СБУ 02
Чиновники Запорізької міськради присвоїли 1,6 млн грн бюджетних коштів, - СБУ 03
Чиновники Запорізької міськради присвоїли 1,6 млн грн бюджетних коштів, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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26.02.2021 16:26 Відповісти
Ну і де ці "держслужбовці", в СІЗО чи чекаємо коли потікають, як щури по норах ???)))
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26.02.2021 16:26 Відповісти
ета патамушта ім нє дают па-русскє разґаварівать!
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26.02.2021 16:34 Відповісти
Этого не может быть! В горсовете ахметовский мэр уже второй срок мотает,и зарплата у него самая высокая из всех мэров(недавно повысили за успехи,мабуть),и вообще,туда,в горсовет выбрали самых достойных из народа(там даже шариёвцев целых 5 штук) Так что -это наговор!
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26.02.2021 17:36 Відповісти
 
 