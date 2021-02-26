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В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

В Одесі попрощалися із загиблим в зоні проведення ООС військовослужбовцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержантом Дмитром Сардаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 01

Воїн загинув 23 лютого під час виконання бойового завдання. Найманці РФ обстріляли з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів українські позиції недалеко від населеного пункту Зайцеве. Під час обстрілу сержант Сардак зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.

В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 02
В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 03

В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 04В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 05В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 06

Дмитро народився в 1986 році. Вдома у нього залишилася дружина.

В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 07

Попрощатися з героєм прийшли представники державних і громадських установ, військовослужбовці частин і підрозділів Одеського гарнізону, ветерани російсько-української війни, бойові побратими, волонтери, духовенство і патріоти міста.

В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 08
В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 09
В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 10

В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого 11

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В Одессе простились с воином 59-й ОМПБр Дмитрием Сардаком, погибшим 23 февраля во время обстрела возле Зайцево - Цензор.НЕТ 5185
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26.02.2021 16:43 Відповісти
Царство небесне, вічна пам'ять Герою України!
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26.02.2021 16:56 Відповісти
НЕМАЄ ПРОЩЕННЯ
До нас прийшла з війною,
Росія, що кричала брат.
В союз тягнула за собою,
А в дійсності, вона є кат.

Бо сотні років нас дурила,
На шию влізла, як змогла.
В свої обійми заманила.
З русів зробила ще хохла.

Найкраще вивези в Росію
Всі літописи та книжки.
Та задуми впустила в дію,
А їх братерство вже казки.

Повільно ставали рабами,
А наша назва вже у них.
Всі дірки затикали нами,
Нищили наших видатних.

Ворог плюндрує Україну,
Вбиває найкращих синів.
Донбас навіки став руїна,
Діти не чують Неньки спів.

А як ганебно забирали,
І Крим, що збудували ми.
Все українське руйнували,
Прикрилися тоді людьми.

Ще пам'ятаємо ті міни,
Залпи ракет їхнього «Град».
Летіли із сусідньої країни,
Й не прилетять наші назад.

А ваші колорадські стрічки
Та «братські» ДРГ в містах..
Вами вбитих горять свічки,
Та цвинтарі наші в хрестах.

Ми не пробачимо ніколи,
Вбитих синів на цій війні.
Трупи розкидані у полі,
Всі злочини в «руській весні».
26.02.2021 р.
Анатолій Березенський
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26.02.2021 17:29 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого - Цензор.НЕТ 12
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26.02.2021 17:37 Відповісти
Жодного загиблого Героя ніколи не забудемо !Вічна Слава Героям !
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26.02.2021 18:26 Відповісти
Вічна Пам'ять та Вічна Слава Герою!
Співчуття рідним та побратимам Дмитра.
В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого - Цензор.НЕТ 3166
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26.02.2021 20:29 Відповісти
 
 