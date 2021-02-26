В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого. ФОТОрепортаж

В Одесі попрощалися із загиблим в зоні проведення ООС військовослужбовцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержантом Дмитром Сардаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Воїн загинув 23 лютого під час виконання бойового завдання. Найманці РФ обстріляли з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів українські позиції недалеко від населеного пункту Зайцеве. Під час обстрілу сержант Сардак зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.





Дмитро народився в 1986 році. Вдома у нього залишилася дружина.

Попрощатися з героєм прийшли представники державних і громадських установ, військовослужбовці частин і підрозділів Одеського гарнізону, ветерани російсько-української війни, бойові побратими, волонтери, духовенство і патріоти міста.







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