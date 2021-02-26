В Одесі попрощалися з воїном 59-ї ОМПБр Дмитром Сардаком, який загинув 23 лютого під час обстрілу біля Зайцевого. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
В Одесі попрощалися із загиблим в зоні проведення ООС військовослужбовцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержантом Дмитром Сардаком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Воїн загинув 23 лютого під час виконання бойового завдання. Найманці РФ обстріляли з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів українські позиції недалеко від населеного пункту Зайцеве. Під час обстрілу сержант Сардак зазнав осколкового поранення, несумісного з життям.
Дмитро народився в 1986 році. Вдома у нього залишилася дружина.
Попрощатися з героєм прийшли представники державних і громадських установ, військовослужбовці частин і підрозділів Одеського гарнізону, ветерани російсько-української війни, бойові побратими, волонтери, духовенство і патріоти міста.
Будь ласка, зачекайте...
До нас прийшла з війною,
Росія, що кричала брат.
В союз тягнула за собою,
А в дійсності, вона є кат.
Бо сотні років нас дурила,
На шию влізла, як змогла.
В свої обійми заманила.
З русів зробила ще хохла.
Найкраще вивези в Росію
Всі літописи та книжки.
Та задуми впустила в дію,
А їх братерство вже казки.
Повільно ставали рабами,
А наша назва вже у них.
Всі дірки затикали нами,
Нищили наших видатних.
Ворог плюндрує Україну,
Вбиває найкращих синів.
Донбас навіки став руїна,
Діти не чують Неньки спів.
А як ганебно забирали,
І Крим, що збудували ми.
Все українське руйнували,
Прикрилися тоді людьми.
Ще пам'ятаємо ті міни,
Залпи ракет їхнього «Град».
Летіли із сусідньої країни,
Й не прилетять наші назад.
А ваші колорадські стрічки
Та «братські» ДРГ в містах..
Вами вбитих горять свічки,
Та цвинтарі наші в хрестах.
Ми не пробачимо ніколи,
Вбитих синів на цій війні.
Трупи розкидані у полі,
Всі злочини в «руській весні».
26.02.2021 р.
Анатолій Березенський
Спочивай з миром, синку....
Співчуття рідним та побратимам Дмитра.