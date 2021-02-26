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Крим (12756) прапор (434) автопробіг (24) Панов Євген (92) Бекіров (102)

На адмінмежі з окупованим Кримом ексв'язні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

На адмінмежі окупованого півострова з Херсонською областю в День спротиву окупації Криму і Севастополя розгорнули український і кримськотатарський прапори.

Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмена України на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як уточнюється, також в цей день відбувся автопробіг з державними прапорами і прапорами кримськотатарського народу. Звідти учасники заходу пройшлися пішки на адмінмежу, де колишні бранці Кремля Едем Бекіров і Євген Панов підняли український і кримськотатарський прапори.

"Сьогодні відзначаємо День спротиву окупації Криму , але спротив триває і триватиме доти, доки ми не повернемо Крим під українські прапори. Офіс Уповноваженого постійно фіксує порушення конституційних прав наших громадян, які проживають на ТОТ Крим. Це - заборона навчання українською та кримськотатарською мовою, мілітаризація півострова, переслідування наших громадян за політичною та релігійною ознаками, заборона свободи слова. Але після деокупації ми відновимо порушені права наших громадян", - наголосила представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та м.Севастополь Ірина Верігіна.

Також читайте: Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден

На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 01
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 02
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 03
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 04
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 05
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 06
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 07
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 08
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 09
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 10
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 11

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Крим це Україна!
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26.02.2021 17:02
+11
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги - Цензор.НЕТ 3719
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26.02.2021 17:10
+3
"Они уйдут", - Алиев назвал сроки ухода военных РФ из Карабаха, Азербайджан готов покончить с "Арцахом" Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен убрать военных России из Нагорного Карабаха уже через 5 лет. После этого "НКР" окончательно прекратит существование.
https://www.dialog.ua/war/224653_1614332583
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26.02.2021 17:21
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Крим це Україна!
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26.02.2021 17:02 Відповісти
А у Ухйла зібрали РНБО прям одночасно з вовкою- тільки там по Вірменії розгоряється нова пожежа.
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26.02.2021 17:05 Відповісти
А шо там?
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26.02.2021 17:08 Відповісти
"Они уйдут", - Алиев назвал сроки ухода военных РФ из Карабаха, Азербайджан готов покончить с "Арцахом" Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен убрать военных России из Нагорного Карабаха уже через 5 лет. После этого "НКР" окончательно прекратит существование.
https://www.dialog.ua/war/224653_1614332583
показати весь коментар
26.02.2021 17:21 Відповісти
Дякую
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26.02.2021 18:32 Відповісти
А що диний міжнародний флешмоб сьогодні- навіть Кравчук прийняв участь разом з Японією )
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26.02.2021 17:03 Відповісти
На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги - Цензор.НЕТ 3719
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26.02.2021 17:10 Відповісти
Показали москалям чергову дулю через кордон.
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26.02.2021 17:23 Відповісти
 
 