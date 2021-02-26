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Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці затримали молодика, який незаконно продавав вогнепальну зброю і гранати на території Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 01

Під час відпрацювання оперативної інформації, співробітники поліції виявили хлопця, який займався збутом зброї на території міста Києва. Зловмисником виявився 28-річний житель Житомирської області.

Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 02

Під час розслідування поліцейські провели низку оперативних закупівель, а також обшуки в автомобілі і за місцем проживання фігуранта. У правопорушника вилучили автомат Калашникова, два пістолети-кулемети Скорпіон, близько 2000 патронів до них, десять гранат РГД-5 і Ф-1. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 03

Читайте також: У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 04
Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 05

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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Топ коментарі
+6
Шо - отак и разложился в переходе? Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9139
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26.02.2021 17:49
+5
правильно, нефиг портить бизнес ментам...
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26.02.2021 17:56
+2
Музейные экспонаты хоть, бывает, стреляют. Есть прикольней, когда пневмат пытаются выдать за оружие...
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26.02.2021 18:20
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Шо - отак и разложился в переходе? Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9139
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26.02.2021 17:49 Відповісти
прапорщик
ничего интересного
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26.02.2021 17:53 Відповісти
правильно, нефиг портить бизнес ментам...
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26.02.2021 17:56 Відповісти
Это хоть похоже на оружие, а то за подобными заголовками обычно если не металолом то какие то музейные экспонаты подобными заголовками. https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8/131773/?setcity=174
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26.02.2021 18:08 Відповісти
Музейные экспонаты хоть, бывает, стреляют. Есть прикольней, когда пневмат пытаются выдать за оружие...
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26.02.2021 18:20 Відповісти
Прайс-лист не напечатали.
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26.02.2021 18:27 Відповісти
не маю сумнівів, що це кацап або москаль.
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26.02.2021 18:33 Відповісти
шо. невже авакова взяли..по моему це він у нас самий більший торговець оружіем.
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26.02.2021 18:39 Відповісти
Цензор это уже третий раз за эту неделю печатает. Про одно и то же изъятие оружия уже третья новость только разными словами. План-разнарядку получили что ли?
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26.02.2021 19:01 Відповісти
ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ 999 !)
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27.02.2021 11:00 Відповісти
 
 