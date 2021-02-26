У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову. ФОТО

У Сумах на фасаді школи №18 встановили пам'ятний знак загиблому на Сході України воїну Артуру Абрамітову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Абрамітов загинув у 2017 році на бойовому чергуванні від осколкових поранень внаслідок мінометного обстрілу російсько-терористичними угрупованнями позицій українських військових у районі промислової зони міста Авдіївка Донецької області.

Вшанувати пам'ять воїна прийшли його рідні, друзі, бойові товариші, представники органів місцевої влади. Право відкрити пам'ятну дошку надали його товаришам по службі, а освятив її капелан окремого мотопіхотного батальйону "Суми".

Під канонаду пострілів і траурний марш військового оркестру реактивної артилерійської бригади присутні поклали квіти до меморіальної дошки та вшанували пам'ять військового хвилиною мовчання.

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